Explainer - Eurofighter: Ποια είναι τα μαχητικά αεροσκάφη που παίρνει η Τουρκία

Η πρώτη παράδοση στην Τουρκία αναμένεται το 2030

Μάνος Χατζηγιάννης

ΚΟΣΜΟΣ
6'
Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της πρώτης επίσκεψης του Βρετανού Πρωθυπουργού Στάρμερ στην Τουρκία ήταν η υπογραφή της συμφωνίας για τα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter.

Η Τουρκία θα αγοράσει 20 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο έναντι 8 δισεκατομμυρίων λιρών. Παράλληλα, ακόμη 24 αεροσκάφη θα φτάσουν επίσης από το Κατάρ και το Ομάν.

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο για αγορά ακόμη 20 ίδιων αεροσκαφών από το Λονδίνο.

Ο Στάρμερ, ο οποίος έφτασε στην Άγκυρα χθες το μεσημέρι, έκανε την επίσκεψή του να συμπέσει με τη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου, δημάρχου της Κωνσταντινούπολης και υποψηφίου προέδρου του CHP, με την κατηγορία της κατασκοπείας κατά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι, ο οποίος συνόδευσε τον πρωθυπουργό Στάρμερ στην Άγκυρα, δήλωσε ότι η πρώτη παράδοση στην Τουρκία των 20 αεροσκαφών που θα προμηθευτούν από το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται το 2030.

Από την πλευρά του ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Γκιουλέρ ανακοίνωσε ότι θα προμηθευτούν συνολικά 44 Eurofighters: 20 από το Ηνωμένο Βασίλειο και 12 από το Κατάρ και άλλα τόσα από το Ομάν. Ο Γκιουλέρ δήλωσε επίσης: «Οι αριθμοί μπορεί να αυξηθούν. Τα αεροσκάφη αναμένεται να φτάσουν στις αρχές του επόμενου έτους». Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters ανέφερε ότι τα αεροσκάφη Eurofighter που η Τουρκία σχεδιάζει να αγοράσει από το Κατάρ και το Ομάν είναι μεταχειρισμένα.

Η Τουρκία ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο το 2023 για την αγορά μαχητικών αεροσκαφών Eurofighter Typhoon. Τα αεροσκάφη Eurofighter παράγονται από μια κοινοπραξία που αποτελείται από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ισπανία και την Ιταλία. Οι αμυντικές και αεροδιαστημικές εταιρείες Airbus (Γερμανία και Ισπανία), η BAE Systems (Ηνωμένο Βασίλειο) και η Leonardo (Ιταλία) συμβάλλουν στο έργο. Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς θα συναντηθεί με τον Ερντογάν την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της πρώτης του επίσκεψης στην Τουρκία.

Σε ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, η παραγγελία μαχητικών αεροσκαφών της Τουρκίας περιγράφηκε ως «η μεγαλύτερη συμφωνία εξαγωγής μαχητικών αεροσκαφών» τα τελευταία χρόνια.

Το έργο παραγωγής των Eurofighters βασίζεται στο πρόγραμμα «Ευρωπαϊκά Μελλοντικά Μαχητικά Αεροσκάφη (EFA)», το οποίο ξεκίνησε το 1983. Αν και η Γαλλία συμμετείχε αρχικά σε αυτήν την πρωτοβουλία, αργότερα αποσύρθηκε από το πρόγραμμα για να επικεντρωθεί στο δικό της μαχητικό αεροσκάφος, το έργο Rafale.

Μέχρι σήμερα, περισσότερα από 550 Eurofighter Typhoon έχουν παραδοθεί σε χώρες όπως η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Ισπανία, η Αυστρία, το Ομάν και η Σαουδική Αραβία.

Θεωρούμενο ως μία από τις πιο προηγμένες πλατφόρμες μαχητικών αεροσκαφών της Ευρώπης, το Eurofighter Typhoon διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αεροπορική ισχύ των χωρών του ΝΑΤΟ χάρη στην υψηλή ευελιξία του, την ικανότητα πολλαπλών αποστολών και την ενσωμάτωση σύγχρονων όπλων.

Τεχνικές προδιαγραφές

Το Eurofighter Typhoon, ένα από τα πιο προηγμένα έργα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας , αναπτύχθηκε ως μαχητικό αεροσκάφος 4,5 γενιάς για να παρέχει ανώτερες επιδόσεις στη σύγχρονη αερομαχία.

Το αεροσκάφος, με την αεροδυναμικά ασταθή δομή του, προσφέρει υψηλή ευελιξία χάρη στο προηγμένο σύστημα fly-by-wire (ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου πτήσης). Τροφοδοτούμενο από δύο κινητήρες turbofan Eurojet EJ200 με μετάκαυση, το Typhoon παράγει 90 kN ώσης με μετάκαυση και 60 kN χωρίς.

Η μέγιστη ταχύτητα του αεροσκάφους είναι Mach 2 (περίπου 2.495 χλμ./ώρα), η εμβέλειά του είναι 2.900 χιλιόμετρα και το ύψος οροφής του είναι 16.764 μέτρα (55.000 πόδια). Με μέγιστο βάρος απογείωσης 23.500 κιλών, το Typhoon μπορεί να εξοπλιστεί με προηγμένους πυραύλους αέρος-αέρος και αέρος-εδάφους όπως Meteor, AIM-120 AMRAAM, AIM-9 Sidewinder, ASRAAM, Storm Shadow και Brimstone. Το αεροσκάφος διαθέτει επίσης ένα πυροβόλο Mauser BK-27 27 χιλιοστών ως σταθερό σύστημα όπλων.

0x0-imzalar-atildi-turkiyeye-44-eurofighter-geliyor-bakan-guler-tarih-verdi-1761583728499.jpg

Το ραντάρ AESA Captor-E και οι προηγμένες δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου ξεχωρίζουν στα συστήματα ραντάρ. Επίσης το σύνθετο υλικό ενισχυμένο με ανθρακονήματα και υαλονήματα που χρησιμοποιείται στην άτρακτο παρέχει ελαφρύ βάρος.

Το Eurofighter Typhoon, το οποίο έχει ανώτερη ευελιξία ακόμη και σε μεγάλα υψόμετρα και χαμηλές ταχύτητες χάρη στην πτέρυγα δέλτα και τον σχεδιασμό canard, διατηρεί την ασφάλεια των πιλότων στο υψηλότερο επίπεδο με το σύστημα τεσσάρων πλεοναζόντων fly-by-wire.

Με την προηγμένη μηχανική του, τις επιδόσεις υψηλής ταχύτητας και την ικανότητα πολλαπλών αποστολών, το Eurofighter Typhoon ξεχωρίζει ως ένα από τα πιο σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη που διαδραματίζει βασικό ρόλο στην αεράμυνα των χωρών του ΝΑΤΟ.

To βασικό μειονέκτημα για την Τουρκία

Παρόλη τη σημασία της αγοράς η Τουρκία θα έχει να αντιμετωπίσει ένα σοβαρό πρόβλημα κι αυτό δεν είναι άλλο από την έλλειψη καταρτισμένων πιλότων. Μετά την αμφιλεγόμενη απόπειρα πραξικοπήματος το 2016, η κυβέρνηση Ερντογάν απέλυσε ή συνέλαβε χιλιάδες μέλη του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας με κατασκευασμένες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων περισσότεροι από 600 έμπειροι πιλότοι μαχητικών αεροσκαφών.

Το κενό που δημιουργήθηκε δεν έχει ακόμη καλυφθεί πλήρως. Η Τουρκία λειτουργεί πιθανώς με ελάχιστους πιλότους, ίσως λιγότερους από 1,2 πιλότους ανά αεροσκάφος, ενώ η Τουρκική Πολεμική Αεροπορία διαθέτει περίπου 295 αεροσκάφη.

Ιδανικά, η αναλογία αυτή θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,5 έως 2 πιλότοι ανά αεροσκάφος, ώστε να είναι δυνατή η επαρκής ανάπαυση, εκπαίδευση και εναλλαγή χωρίς υπερβολική επιβάρυνση των πιλότων. Η λειτουργία κάτω από αυτό το όριο ενέχει τον κίνδυνο μείωσης της αποτελεσματικότητας και αύξησης της πίεσης στο προσωπικό.
Παρόλο που έχουν εφαρμοστεί νέα προγράμματα εκπαίδευσης πιλότων, το επίπεδο εμπειρίας στην Τουρκική Πολεμική Αεροπορία παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, με στρατιωτικές πηγές να σημειώνουν ότι η εκπαίδευση ενός έμπειρου πιλότου F-16 διαρκεί συνήθως περισσότερο από μια δεκαετία, ένα αποτέλεσμα που δεν μπορεί να επιταχυνθεί με πολιτικά μέτρα.

