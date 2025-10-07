Στο «μικροσκόπιο» της Τουρκίας μεταχειρισμένα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Κατάρ

Η Τουρκία ενδιαφέρεται για μεταχειρισμένα μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter από το Κατάρ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Middle East Eye, η Τουρκία συζητά μια συμφωνία με το Κατάρ για την απόκτηση μεταχειρισμένων αεροσκαφών Eurofighter Typhoon.

Ο γρήγορα γηράσκων στόλος F-16 της Άγκυρας την έχει ωθήσει να αναζητήσει εναλλακτικές λύσεις για να καλύψει το κενό μέχρι να τεθεί σε υπηρεσία το εγχώριας παραγωγής αεροσκάφος πέμπτης γενιάς Kaan στις αρχές της δεκαετίας του 2030.

Τον Ιούλιο, η Τουρκία υπέγραψε ένα προκαταρκτικό μνημόνιο κατανόησης για την αγορά 40 αεροσκαφών Eurofighter από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις για την τιμολόγηση και τους τελικούς όρους συνεχίζονται, καθώς η Άγκυρα θεωρεί την αρχική προσφορά του Ηνωμένου Βασιλείου υπερβολικά ακριβή. Ακόμη και αν η συμφωνία προχωρήσει, οι παραδόσεις θα μπορούσαν να διαρκέσουν αρκετά χρόνια, ενώ η Τουρκία έχει επείγουσα ανάγκη για νέα αεροσκάφη.

Αντίθετα, το Κατάρ θα μπορούσε να προσφέρει μια ταχύτερη λύση, καθώς ήδη διαθέτει 24 αεροσκάφη Eurofighter Typhoon Tranche 3A.

Πηγές της περιοχής που είναι εξοικειωμένες με το θέμα δήλωσαν στο middleeasteye.net ότι η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Κατάρ είναι κοντά, αν και οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Μια πηγή από το Κατάρ επιβεβαίωσε ότι ο Τούρκος υπουργός Άμυνας Yasar Guler και ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας στρατηγός Ziya Cemal Kadioglu βρέθηκαν στην Ντόχα την Τρίτη για να συζητήσουν την πιθανή προμήθεια των αεροσκαφών.



Οποιαδήποτε πώληση θα απαιτούσε την έγκριση του κονσόρτσιουμ Eurofighter, στο οποίο συμμετέχουν το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία.

Οι τοπικές πηγές ανέφεραν ότι το κονσόρτσιουμ υποστηρίζει τη συμφωνία, θεωρώντας την Τουρκία ως σημαντικό δυνητικό αγοραστή που θα μπορούσε αργότερα να ζητήσει αναβαθμίσεις και επιπλέον αεροσκάφη Tranche 4 εξοπλισμένα με προηγμένα συστήματα ραντάρ.





