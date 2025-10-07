F/A-XX: «Πράσινο φως» για το μαχητικό νέας γενιάς των ΗΠΑ - Σκίζει τους αιθέρες

Μετά από μήνες καθυστέρησης, το Πεντάγωνο θα επιλέξει ήδη από αυτή την εβδομάδα την αμυντική εταιρεία που θα σχεδιάσει και θα κατασκευάσει το επόμενο μαχητικό αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, σύμφωνα με έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο άτομα που επικαλείται το πρακτορείο Reuters.

Πρόκειται για ένα έργο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων για ένα αεροσκάφος που θεωρείται καθοριστικό στις προσπάθειες των ΗΠΑ να αντιμετωπίσουν την Κίνα.

Οι ανταγωνίστριες εταιρείες και τα εμπόδια

Η Boeing Co (BA.N) και η Northrop Grumman Corp (NOC.N) ανταγωνίζονται για να επιλεγούν για την κατασκευή του αεροσκάφους, που ονομάζεται F/A-XX. Το νέο αεροσκάφος θα αντικαταστήσει τον στόλο F/A-18E/F Super Hornet του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος επιχειρεί από τη δεκαετία του 1990.



Η απόφαση να προχωρήσει η επιλογή ελήφθη από τον Αμερικανό υπουργό Άμυνας Pete Hegseth την Παρασκευή.

Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ θα μπορούσε να ανακοινώσει τον νικητή του διαγωνισμού για την κατασκευή του μαχητικού αεροσκάφους ήδη αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με τις πηγές του Reuters. Ωστόσο, εμπόδια της τελευταίας στιγμής έχουν καθυστερήσει την πρόοδο του αεροσκάφους του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού στο παρελθόν και θα μπορούσαν να το κάνουν και πάλι, σύμφωνα με πηγές.

Το Πολεμικό Ναυτικό και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν σε αρκετές προσπάθειες του πρακτορείου Reuters για σχόλια.

O ρόλος των αεροπλανοφόρων και η αντιπαλότητας με την Κίνα

Οι καθυστερήσεις στο F/A-XX αναδεικνύουν ευρύτερα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της ναυτικής αεροπορίας και τον ρόλο των αεροπλανοφόρων στην αντιμετώπιση της Κίνας. Η καθυστέρηση του προγράμματος ή η στέρηση των κονδυλίων του θα μπορούσε να αφήσει το Πολεμικό Ναυτικό χωρίς ένα σύγχρονο μαχητικό αεροσκάφος ικανό να λειτουργεί από αεροπλανοφόρα στη δεκαετία του 2030 και μετά, υπονομεύοντας ενδεχομένως την ικανότητα του στόλου να προβάλλει δύναμη.

Το F/A-XX αναμένεται να διαθέτει προηγμένες δυνατότητες απόκρυψης, βελτιωμένη εμβέλεια και αντοχή, καθώς και τη δυνατότητα ενσωμάτωσης τόσο με μη επανδρωμένα μαχητικά αεροσκάφη όσο και με τα συστήματα αεροπορικής άμυνας του Ναυτικού που βασίζονται σε αεροπλανοφόρα.





Μια διαμάχη σχετικά με τη χρηματοδότηση την άνοιξη και το καλοκαίρι μεταξύ του Πενταγώνου και του Κογκρέσου καθυστέρησε την πρόοδο του προγράμματος.

Το Πεντάγωνο ζήτησε 74 εκατομμύρια δολάρια για το αεροσκάφος, προκειμένου να διατηρηθεί σε «ελάχιστη αναπτυξιακή χρηματοδότηση». Ορισμένοι αξιωματούχοι του Πενταγώνου προσπάθησαν να καθυστερήσουν το πρόγραμμα έως και τρία χρόνια, επικαλούμενοι ανησυχίες σχετικά με τη μηχανική και την ικανότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας, όπως ανέφερε το Reuters τον Μάιο.

Το Κογκρέσο και το Πολεμικό Ναυτικό επιθυμούσαν να προχωρήσουν στην ανάθεση της σύμβασης. Το Κογκρέσο διέθεσε 750 δισεκατομμύρια δολάρια για την επιτάχυνση του αεροσκάφους F/A-XX στο νομοσχέδιο για τη μείωση των φόρων και τις δαπάνες, το οποίο υπογράφηκε ως νόμος. Επιπλέον, το Κογκρέσο διέθεσε επιπλέον 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια για το F/A-XX στο οικονομικό έτος 2026.

Εκτός από τη διαμάχη για τη χρηματοδότηση, κατά τη διάρκεια της καθυστέρησης που διήρκεσε μήνες, υπήρξε επίσης συζήτηση σχετικά με το αν οι εργολάβοι του τομέα της Άμυνας, Northrop και Boeing, θα δυσκολευτούν να κατασκευάσουν το αεροσκάφος σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας συζήτησαν αν η Boeing θα μπορούσε να προσλάβει αρκετούς μηχανικούς για το έργο, αφού της ανατέθηκε η κατασκευή του αεροσκάφους F-47 της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ τον Μάρτιο, σύμφωνα με πηγές. Συζήτησαν επίσης αν η Northrop θα επιβαρυνθεί από τα διογκούμενα κόστη του προγράμματος διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Sentinel, που αποσκοπεί στην αντικατάσταση των παλαιών πυραύλων Minuteman III, σύμφωνα με τις πηγές.

Απόρρητες οι λεπτομέρειες

Ο αριθμός των αεροσκαφών F/A-XX, η αξία και το ακριβές χρονοδιάγραμμα του προγράμματος παραμένουν απόρρητα, αλλά προηγούμενες συμβάσεις αυτού του είδους - όπως αυτή για το F-35 - είχαν αξία δεκάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια της διάρκειάς τους.

Τα πρώτα αεροσκάφη παραγωγής αναμένεται να τεθούν σε υπηρεσία τη δεκαετία του 2030, ενώ τα F/A-18 αναμένεται να παραμείνουν σε υπηρεσία μέχρι τη δεκαετία του 2040.

