Αμερικανοί «κυνηγοί» υποβρυχίων στα σύνορα της Ρωσίας

Οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τη στρατιωτική τους δραστηριότητα κοντά στα σύνορα της Ρωσίας αναπτύσσοντας στη Νορβηγία επιπλέον στρατιωτικά αεροσκάφη P-8 Poseidon ικανά να κυνηγούν υποβρύχια.

Αυτά τα αεροσκάφη θα χρησιμοποιηθούν για τη διεξαγωγή αναγνώρισης και παρακολούθησης υποβρυχίων στη Βόρεια Ευρώπη και τη Βαλτική Θάλασσα, αναφέρει το Newsweek.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, την περασμένη εβδομάδα το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έστειλε ένα από τα αεροσκάφη P-8 που σταθμεύουν στο Όσλο, στη Βαλτική Θάλασσα, στις ακτές του ρωσικού Καλίνινγκραντ. Η περιοχή συνορεύει με τους συμμάχους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, την Πολωνία στα νότια και τη Λιθουανία στα βόρεια και ανατολικά.

Ένας εκπρόσωπος του επιχειρησιακού αρχηγείου των Νορβηγικών Ενόπλων Δυνάμεων, Brynjar Stordal, επιβεβαιώνει ότι τα αεροπλάνα βρίσκονται στο Όσλο για «λίγο περισσότερο από μια εβδομάδα», αλλά δεν έδωσε συγκεκριμένες πληροφορίες για τις αποστολές και τον αριθμό τους.

Ένας από τους λόγους για τη μετεγκατάσταση του P-8 Poseidon ήταν οι αυξανόμενες αναφορές για εμφάνιση drones στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, της Δανίας και της Νορβηγίας.

Νωρίτερα, ο Osinttechnical, αναλυτής πληροφοριών ανοιχτού κώδικα στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X, ανέφερε ότι οι δορυφορικές εικόνες πιθανότατα έδειξαν δύο έως τρία αεροσκάφη P-8 στο έδαφος στον στρατιωτικό τερματικό σταθμό του αεροδρομίου Gardermoen του Όσλο στις 23 Σεπτεμβρίου.