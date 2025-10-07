Έρχεται το υπερόπλο μαχητικό αεροσκάφος F-47 - Θα τελειώνει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν

Την στιγμή που Ελλάδα και Τουρκία ασχολούνται με τα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς F-35, οι Αμερικανοί προχωρούν με γοργούς ρυθμούς στο πιο εντυπωσιακό αεροπορικό πρόγραμμα στην ιστορία. Πρόκειται για το F-47, το μαχητικό αεροσκάφος 6ης γενιάς των ΗΠΑ.

Μετά από δεκαετίες αποτυχημένων προσπαθειών, η NASA και η Boeing κατάφεραν επιτέλους να λύσουν το γρίφο, δημιουργώντας ένα μηχάνημα τόσο προηγμένο που θα μπορούσε να τερματίσει τους πολέμους πριν καν ξεκινήσουν. Ωστόσο, με την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην προεδρία τον Ιανουάριο του 2025, αυτό το πρόγραμμα δεν επιταχύνθηκε απλώς, αλλά πυροδότησε τον πιο επικίνδυνο αγώνα εξοπλισμών στην ιστορία.

Το πρώτο μαχητικό F-47 της Πολεμικής Αεροπορίας κατασκευάζεται τώρα από την Boeing και το προηγμένο τζετ αναμένεται να πραγματοποιήσει την πρώτη του πτήση το 2028, δήλωσε πρόσφατα ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, Στρατηγός David Allvin.

Ο Allvin, μιλώντας στην Διάσκεψη για την Αεροπορία, το Διάστημα και τον Κυβερνοχώρο των Αεροπορικών και Διαστημικών Δυνάμεων, είπε ότι η ομάδα της Boeing εργάστηκε γρήγορα για να ξεκινήσει την κατασκευή του μαχητικού έκτης γενιάς μετά την ανακοίνωση της επιλογής τους τον Μάρτιο.

«Είναι η πλατφόρμα που, μαζί με τα υπόλοιπα συστήματα, θα εξασφαλίσει την κυριαρχία στον αέρα στο μέλλον», δήλωσε ο Allvin. «Στους λίγους μήνες που έχουν περάσει από την ανακοίνωση του F-47 έχουν ήδη αρχίσει να κατασκευάζουν το πρώτο μοντέλο. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε γρήγορα. Πρέπει να προχωρήσουμε γρήγορα».

Το F-47, προηγουμένως γνωστό ως Next Generation Air Dominance (NGAD), προορίζεται να αντικαταστήσει το F-22 Raptor. Λίγα είναι γνωστά για το άκρως απόρρητο αεροσκάφος, αλλά αναμένεται να διαθέτει προηγμένες δυνατότητες απόκρυψης, όπλα και κινητήρες και να πετάει με αυτόνομα drone wingmen, γνωστά ως συνεργατικά μαχητικά αεροσκάφη.



Τον Μάιο, ο Allvin δημοσίευσε ένα γραφικό στο διαδίκτυο που ανέφερε ότι το F-47 θα έχει ακτίνα μάχης μεγαλύτερη από 1.000 ναυτικά μίλια και θα μπορεί να πετάει με ταχύτητες μεγαλύτερες από Mach 2, ή πάνω από 1.500 μίλια ανά ώρα.

Σε εκείνη την ανάρτηση του Μαΐου, ο Allvin είπε ότι η Πολεμική Αεροπορία σχεδιάζει να αγοράσει τουλάχιστον 185 F-47, τα οποία θα ισούνται ή θα υπερβαίνουν το μέγεθος του στόλου των F-22.

«Δεν αρκεί απλώς να μπορείς να ρίξεις το χτύπημα», είπε ο Allvin. «Πρέπει να είσαι σε θέση να κάνεις τον αντίπαλό σου να καταλάβει ότι μπορείς να τον ρίξεις στο καναβάτσο».





