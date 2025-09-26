«Προφητικός» o Νίκος Δένδιας για τα F-35 - Η σημασία της αγοράς από τη χώρα μας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε cockpit F-16 Viper της 340 Μοίρας, λίγο πριν πραγματοποιήσει πτήση -σαν συγκυβερνήτης- πάνω από το Αιγαίο στις 23 Φεβρουαρίου 2024

«Προφητικός» αποδείχθηκε ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας, για τα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτής γενιάς F-35 και την απόκτησή τους από τη χώρα μας, έπειτα και από τις τελευταίες εξελίξεις με τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε ανάρτησή του στα social media δημοσίευσε απόσπασμα από την πρόσφατη τοποθέτησή του στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής (24/9/2025).

Με αυτό προέβη σε μια υπενθύμιση για τα F-35 και γιατί προτάξαμε την αγορά τους.

Ο Νίκος Δένδιας θύμισε τι είχε απαντήσει στον ναύαρχο Ευάγγελο Αποστολάκη, επίτιμο Αρχηγό ΓΕΕΘΑ και πλέον ανεξάρτητο βουλευτής Επικρατείας, εκλεγμένο με τον ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Δένδια όταν ο κ. Αποστολάκης τον ρώτησε γιατί αντί να αγοράσει η χώρα μας F-35 δεν ενισχύεται ο στόλος, ο υπουργός Άμυνας έθεσε τον προβληματισμό «ποιος θα έπαιρνε την ευθύνη αν στις επόμενες εκλογές κερδίσει ο πρόεδρος Τραμπ (σ.σ. τότε πρόεδρος τον ΗΠΑ ήταν ακόμη ο Τζο Μπάιντεν) και ο πρόεδρος Ερντογάν πετύχει να πάρει F-35 από τον Τραμπ, και η Τουρκία πάρει F-35 πριν από την Ελλάδα».

«Και απεδείχθη ότι ορθώς προτάξαμε τα F-35, δεν προλέγω ότι θα τα πάρει η Τουρκία, αλλά για να είμαστε ειλικρινείς στοιχειώδης πρόνοια είναι να τα έχουμε», συμπλήρωσε.

Η υπενθύμιση για τα F-35 και γιατί προτάξαμε την αγορά τους, κατά την πρόσφατη τοποθέτησή μου στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας & Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής (24/9/2025). pic.twitter.com/oOlhZ9D6Gk — Nikos Dendias (@NikosDendias) September 26, 2025

Διαβάστε επίσης