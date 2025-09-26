Τη Δευτέρα «κλειδώνουν» οι φρεγάτες Μπεργκαμίνι - Ξεκινούν οι διαπραγματεύσεις

Σε διαπραγματεύσεις για την απόκτηση 2+2 Bergamini με την Ιταλία μπαίνει η χώρα μας την Δευτέρα

Στην Ρώμη αναμένεται να βρεθεί την Δευτέρα ο υπουργός Άμυνας Νϊκος Δένδιας, προκειμένου να υπογράψει «μνημόνιο» συνεννόησης με τον Ιταλό ομόλογό του Γκουίντο Κροσέτο σχετικά με την έναρξη διαπραγματεύσεων για την απόκτηση από την χώρα μας τουλάχιστον δύο φρεγατών τύπου «Μπεργκαμίνι».

Παρά το ότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν ακόμη πλήρως οριστικοποιηθεί, κάτι που θα γίνει όταν «πέσουν οι υπογραφές» στο συγκεκριμένο μνημόνιο, το κόστος της απόκτησης των δύο φρεγατών – με τα οπλικά τους συστήματα αλλά δίχως φόρτο πυρομαχικών – αναμένεται να είναι στα 790 εκατομμύρια ευρώ.

Η ανθυποβρυχιακή έκδοση των φρεγατών Bergamini class που ενδιαφέρεται να αποκτήσει το ΠΝ. pic.twitter.com/9hg8eysQzg

— Beyondtheobvious (@Avk50117339) September 25, 2025



Σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας, η επιθεώρησή των πλοίων έχει τελειώσει από πλευράς του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, και με την υπογραφή του μνημονίου θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις. Όπως πάντως σχολιάστηκε η φρεγάτα που επιθεωρήθηκε, «παρά τα 13 χρόνια υπηρεσίας, παρουσιάζει εικόνα που θυμίζει καινούργια μονάδα», με κάποιους να θεωρούν πως η ενσωμάτωση των FREMM στον ελληνικό Στόλο μπορεί να γίνει με ταχύτητα και χωρίς σοβαρές δυσκολίες.»

Στις συζητήσεις πάντως έχει τεθεί και το ενδεχόμενο του 2+2. Δηλαδή της απόκτησης σε πρώτη φάση δύο φρεγατών της συγκεκριμένης κλάσης και εν συνεχεία – όταν αποδεσμευτούν από το ιταλικό πολεμικό ναυτικό – η απόκτηση δύο ακόμη. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Ρώμη, η απόσυρση των δύο επομένων φρεγατών από το ιταλικό ναυτικό θα γίνει μετά το 2030.

Σύμφωνα με το Νίκο Δένδια εάν κάτι τέτοιο γίνει εφικτό, θα είναι μια τεράστια επιτυχία, καθώς η χώρα θα αποκτήσει μέσα σε «ελάχιστο χρόνο πλέον» το πιο ισχυρό και σύγχρονο πολεμικό ναυτικό στην ιστορία της.

Οι Bergamini είναι η ιταλική έκδοση της φρεγάτας του προγράμματος FREMM. Ενός κοινού ιταλο-γαλλικού σχέδιο βιομηχανικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας, που έχουν κοινή βάση, αλλά διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη ως συνάρτηση των διαφορετικών επιχειρησιακών απαιτήσεων. Οι φρεγάτες για το Ιταλικό Ναυτικό κατασκευάζονται στο ολοκληρωμένο ναυπηγείο της Fincantieri στη Riva Trigoso-Muggiano. Τα πλοία έχουν εκτόπισμα πλήρους φορτίου περίπου 6.500 τόνων, ολικό μήκος περίπου 144 μέτρων και τελική ταχύτητα που υπερβαίνει τους 27 κόμβους.

