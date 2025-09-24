Δένδιας: Η 4η Belharra είναι η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη - Φέρει 10 βελτιώσεις

Την περαιτέρω ισχυροποίηση του Ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού προανήγγειλε σήμερα στη Βουλή ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος για τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων.

Αφορμή για τις δηλώσεις Δένδια είναι η προμήθεια τέταρτης φρεγάτας Belharra Standard 2++ , με την ονομασία «Θεμιστοκλής»,αλλά και την αναβάθμιση των τριών προηγούμενων σε Standard 2++.

«Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική Αντιπροσωπεία θα στηρίζει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό» δήλωσε ο υπουργός Εθνικός Άμυνας Νίκος Δένδιας προσερχόμενος στην Βουλή και στην Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων για την επεξεργασία του σχεδίου νόμου για την «Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου «FDI HN» και την εν συνεχεία υποστήριξή τους».

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας "Έγκριση σχεδίων Συμβάσεων στον τομέα της άμυνας για την τροποποίηση των υπό στοιχεία 016B/21 και 017Β/21 Συμβάσεων για την προμήθεια φρεγατών τύπου "FDI HN" και την εν συνεχεία υποστήριξή τους", Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 Eurokinissi

Ο υπουργός ανέφερε πως «θα εισηγηθώ σε λίγη ώρα σήμερα στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων τη σύμβαση για την απόκτηση μια φρεγάτας Belharra Standard 2++ και την μετατροπή των τριών προηγούμενων φρεάτων Belharra Standard 2 στο επίπεδο Standard 2++» και σημείωσε:

Εντυπωσιακή η φρεγάτα Belharra Standard 2

«Τολμώ να πω με απόλυτη γνώση ότι η φρεγάτα Belharra Standard 2++ είναι σήμερα η πιο προηγμένη φρεγάτα στον πλανήτη. Σε σχέση με τον αρχικό τύπο της απλής φρεγάτας Belharra Standard 2, αυτή φέρει συν δέκα βελτιώσεις, αποτέλεσμα της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί αφενός μεν από τους πολέμους το τελευταίο χρονικό διάστημα αλλά και από την επιχείρηση ”Ασπίδες” στην Ερυθρά Θάλασσα.

Φωτογραφία από την τελετή καθέλκυσης της φρεγάτας «Φορμίων» στις εγκαταστάσεις της «Naval Group» στη Λοριάν (Lorient) της Γαλλίας Eurokinissi

Αξίζει να αναφερθώ μόνο σε μία από τις 10 σημαντικές βελτιώσεις, τη δυνατότητα αυτής της τέταρτης φρεγάτας του ”Θεμιστοκλή” και μετά των τριών άλλων φρεγατών μας να φέρουν πύραυλο Cruise με δυνατότητα άνω των 1.000 χιλιομέτρων. Ο πύραυλος αυτός θα είναι ο πύραυλος ELSA, η νέα γενιά του πυραύλου Cruise Naval. Είμαι βέβαιος ότι η ελληνική Αντιπροσωπεία θα στηρίζει την κυβέρνηση στην εθνική ανάγκη να ισχυροποιηθεί ακόμα περισσότερο το ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό», τόνισε ο κ. Δένδιας.

