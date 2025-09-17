ΚΥΣΕΑ: Ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση - Τι αποφασίστηκε για την αγορά της 4ης Belharra «Θεμιστοκλής»

«Το νομοθέτημα για την αγορά της 4ης φρεγάτας τύπου Belh@rra που θα φέρει το όνομα "Θεμιστοκλής" είναι έτοιμο και θα προωθηθεί σήμερα στη Βουλή» δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας αμέσως μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνας που συνεδρίασε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Δένδιας για 4η Belh@rra: Θα έχει 1+10 αυξημένες δυνατότητες!

Μετά το πέρας του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι στο ΚΥΣΕΑ έγινε και η παρουσίαση της 4ης φρεγάτας Belh@rra, του «Θεμιστοκλή».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας προσέρχεται στο Μέγαρο Μαξίμου όπου συνεδρίασε το ΚΥΣΕΑ, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη Eurokinissi

«Το νομοθέτημα είναι έτοιμο, θα κατατεθεί σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων» τόνισε ο Νίκος Δένδιας και συνέχισε: «Ο «Θεμιστοκλής», θέλω να εξηγήσω, δεν είναι μια 4η Φρεγάτα. Ο βασικός τύπος της φρεγάτας όπως είχε συμφωνηθεί το 2020 ήταν Belharra Standard II. Ο «Θεμιστοκλής» είναι Belharra Standard II++. Έχει μια συν δέκα αυξημένες δυνατότητες. Η μια είναι οι βαλλιστικοί πύραυλοι, ο καινούργιος τύπος Elsa, που είναι σε στάδιο δημιουργίας. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, και οι προηγούμενες τρεις Φρεγάτες θα φτάσουν στο επίπεδο Standard II++» επισήμανε ο Νίκος Δένδιας, προαναγγέλοντας -εκτός από την απόκτηση της 4ης γαλλικής φρεγάτας τύπου Belh@rra- και την αναβάθμιση των άλλων τριών γαλλικών φρεγατών που θα ξεκινήσουν να παραδίδονται στο Πολεμικό Ναυτικό πριν τα τέλη του 2025.

Η ανακοίνωση για τη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ

Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ ήταν οι διεθνείς εξελίξεις, τα εξοπλιστικά και το μεταναστευτικό.

Ενημέρωση για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις έκανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, δίνοντας το στίγμα της ελληνικής διπλωματικής στρατηγικής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση από το πρωθυπουργικό γραφείο «ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας παρουσίασε την πορεία των εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ γνωστοποίησε την άσκηση του δικαιώματος προαίρεσης για την απόκτηση τέταρτης φρεγάτας τύπου FDI».

Ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτρης Χούπης προσέρχεται στο Μέγαρο Μαξίμου για τη συνεδρίαση -υπό τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη- του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εξωτερικών και Άμυνας Eurokinissi

Παράλληλα, στη συνεδρίαση του ΚΥΣΕΑ, ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε για τις τρέχουσες εξελίξεις στο μέτωπο του μεταναστευτικού, που παραμένει στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας.