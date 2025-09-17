Πηγές από το Πεντάγωνο: Δεν συνδέεται η άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων με το «Πίρι Ρέις»

Δεν συνδέεται με την κινητικότητα του ερευνητικού σκάφους της Τουρκίας «Πίρι Ρέις» η άσκηση διακλαδικής ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων, καθιστούν σαφές πηγές από το Πεντάγωνο.

Όπως επισημαίνουν, η άσκηση αποτελεί τμήμα του επιχειρησιακού σχεδιασμού προκειμένου να διαπιστωθεί στην πράξη το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων.

Εξάλλου, όπως σημειώνουν, τέτοιες ασκήσεις διεξάγονταν, διεξάγονται και θα συνεχίζουν να διεξάγονται ανεξάρτητα από τη συγκυρία κάθε φορά.

Υπενθυμίζεται ότι η εκτέλεση της διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας διετάχθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο

επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3)

Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ)

του ΓΕΕΘΑ.