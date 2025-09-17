Υπουργείο Εξωτερικών: Παρακολοθούμε στενά το «Πίρι Ρέις» - Είμαστε σε πλήρη ετοιμότητα

Η Ελλάδα παρακολουθεί με προσοχή την πορεία του τουρκικού ωκεανογραφικού «Πίρι Ρέις», παραμένοντας σε ετοιμότητα και διασφαλίζοντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα, τόνισε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Λάνα Ζωχιού, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η χώρα μας προχώρησε άμεσα στην έκδοση anti-Navtex, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει καταγραφεί κάποια κίνηση του ερευνητικού σκάφους, συμπλήρωσε η ίδια.

Η κ. Ζωχιού αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση του υπουργού Εξωτερικών με τον γιο του στρατάρχη Χαφτάρ, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα τον Σεπτέμβριο σε θετικό κλίμα. Στο πλαίσιο της συζήτησης συμφωνήθηκε συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, του εμπορίου, της ενέργειας και των μεταφορών. Όπως έκανε γνωστό, μέσα στο φθινόπωρο θα πραγματοποιηθεί επιχειρηματική αποστολή στη Λιβύη, ενώ θα συνεχιστεί και η εκπαίδευση στελεχών της λιβυκής ακτοφυλακής για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης επανέλαβε εκ νέου τη θέση της Αθήνας ότι το τουρκολιβυκό μνημόνιο είναι παράνομο και ανυπόστατο, υπογραμμίζοντας ότι η Ελλάδα μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ. Στο ίδιο πλαίσιο, η Ελλάδα απέστειλε στον ΟΗΕ ρηματική διακοίνωση, απορρίπτοντας τον ισχυρισμό της Λιβύης περί ισχύος του μνημονίου, καθώς Τουρκία και Λιβύη δεν έχουν θαλάσσια σύνορα και αγνοείται η ύπαρξη των ελληνικών νησιών.

Παράλληλα, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ στάθηκε στη σημασία της συμμετοχής της αμερικανικής εταιρείας Chevron στον διαγωνισμό, τονίζοντας ότι η Ελλάδα εξελίσσεται σε κομβικό παράγοντα ενεργειακής συνεργασίας ΕΕ – ΗΠΑ. Ιδιαίτερη σημασία, όπως επισήμανε, έχει και η αναφορά ότι τα ενεργειακά «οικόπεδα» βρίσκονται σε περιοχές αποκλειστικής ελληνικής αρμοδιότητας όσον αφορά την αδειοδότησή τους.

Στη Νέα Υόρκη ο Γιώργος Γεραπετρίτης

Σχετικά με την επίσκεψη του κ. Γεραπετρίτη στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, η κ. Ζωχιού ανέφερε ότι η Ελλάδα συμμετέχει φέτος ως εκλεγμένο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Ο υπουργός Εξωτερικών θα λάβει μέρος στη συνεδρίαση του Συμβουλίου για τη Μέση Ανατολή και θα προεδρεύσει στην υπουργική σύνοδο του Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών.

Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης θα πραγματοποιήσει σειρά διμερών επαφών με ομολόγους του από την Αίγυπτο, την Αλγερία, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ενώ θα έχει συναντήσεις με την ελληνική ομογένεια και οργανώσεις. Επίσης θα παρακαθίσει στο δείπνο των υπουργών Εξωτερικών που διοργανώνει ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο.

Σημαντικές θεωρούνται και οι τρεις τριμερείς συναντήσεις: Ελλάδα - Κύπρος - Αίγυπτος, Ελλάδα - Κύπρος - Ιορδανία και Ελλάδα - Κύπρος - Συρία. Ο κ. Γεραπετρίτης θα λάβει μέρος επίσης στη Διάσκεψη για τη Λύση των Δύο Κρατών που συνδιοργανώνουν η Γαλλία και η Σαουδική Αραβία, ενώ θα απευθύνει παρέμβαση στη συνάντηση υψηλού επιπέδου για τα 80 χρόνια από την ίδρυση του ΟΗΕ.

Την ίδια ώρα, η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου θα έχει επαφές με μέλη του Κογκρέσου και της αμερικανικής κυβέρνησης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ που θα διεξαχθεί στην Αθήνα.

Η κ. Παπαδοπούλου θα συμμετάσχει και σε εκδήλωση που διοργανώνει η Ελλάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης, με αντικείμενο τη θαλάσσια ασφάλεια, παρουσία και του γενικού γραμματέα του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας.

