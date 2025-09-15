«Φουσκοθαλασσιές» και πάλι στο Αιγαίο με το «Πίρι Ρέις»: Η σημασία που έχουν οι νησίδες Καλόγεροι

Οι βραχονησίδες αυτές συμπεριλαμβάνονται στη θεωρία των γκρίζων ζωνών που η Τουρκία έχει φέρει στην επιφάνεια από το 1996

Μάνος Χατζηγιάννης

«Φουσκοθαλασσιές» και πάλι στο Αιγαίο με το «Πίρι Ρέις»: Η σημασία που έχουν οι νησίδες Καλόγεροι
«Φουσκοθαλασσιές» έχουμε και πάλι στο Αιγαίο σε μια περίοδο που από το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης μέχρι....το μπάσκετ οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δοκιμάζονται.

Μετά το μήνυμα του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη για το τουρκικό casus belli, η Τουρκία εξέδωσε NAVTEX ανακοινώνοντας την έρευνα του ωκεανογραφικού πλοίου Piri Reis στο Αιγαίο, σε περιοχές εντός της ελληνικής ηπειρωτικής υφαλοκρηπίδας. Η Ελλάδα απάντησε αμέσως με αντι-NAVTEX.

Η Άγκυρα ανακοίνωσε με τη Navtex 0863/25 που μεταδόθηκε από τον σταθμό της Σμύρνης ότι το Piri Reis θα διεξάγει επιστημονική έρευνα στην περιοχή που εκτείνεται από τα δυτικά της Λέσβου έως τα νότια της Χίου και από εκεί μέχρι τις βραχονησίδες Καλόγερους για τις επόμενες δέκα ημέρες.

Piri Reis

Το τουρκικό ωκεανογραφκό Πίρι Ρέις

Η σημασία που έχουν οι νησίδες Καλόγεροι

Πού είναι όμως και τι σημασία έχουν οι νησίδες Καλόγεροι;

Οι βράχοι Καλόγεροι βρίσκονται στο κεντρικό Αιγαίο. Αναφέρονται τόσο ως Καλόγη(ε)ροι Άνδρου όσο και ως Καλόγη(ε)ροι Χίου. Βρίσκονται 26 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά του ακρωτηρίου Καμπανός της Άνδρου και 24 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά από τα Αντίψαρα. Διοικητικά, από το 2001 υπάγονται στη Χίο, όταν από το 2001 προσαρτήθηκαν στο τότε Τοπικό Διαμέρισμα Μεστών του δήμου Μαστιχοχωρίων. Προφανώς και δεν κατοικούνται.

Η σημασία τους όμως σε εθνικό και γεωπολιτικό επίπεδο είναι σημαντική. Προ ετών με αφορμή τις διαρκείς τουρκικές υπερπτήσεις αεροσκαφών στο σημείο ο κ. Λάμπρος Τζούμης, αντιστράτηγος ε.α. και διατελέσας σε καίριες θέσεις στον τομέα της Άμυνας είχε εξηγήσει τα εξής:

Ενδεχομένως κάποιοι θεωρούν ότι ίσως τα εν λόγω «νησιά» βρίσκονται κοντά στα Μικρασιατικά παράλια, όμως οι νησίδες «Καλόγεροι» είναι δύο βράχοι στη μέση ακριβώς του Αιγαίου, σε απόσταση 26 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Άνδρου.

O Μεγάλος Καλόγερος έχει έκταση 6 στρέμματα και μήκος ακτών 302 μέτρα. Σε απόσταση 1.400 μέτρων προς τα βορειοανατολικά ο Μικρός Καλόγερος έχει έκταση 18 στρέμματα, μήκος ακτών 237 μέτρα και ύψος μόλις ένα μέτρο. Περιβάλλεται από αβαθή ύδατα που φτάνουν μερικές δεκάδες μέτρα προς τα νότια. Η ιστορία τους βρίθει από δοξασίες και μύθους για πειρατές και μοναχούς που έζησαν πάνω σ΄ αυτούς και παρά το μικρό τους μέγεθος συνιστούν περιοχή τεράστιας εθνικής σημασίας. Η θέση των βράχων αυτών, στο μέσο περίπου του Αιγαίου, σε αρκετή απόσταση από τα πλησιέστερα νησιά προσδίδουν σ’ αυτούς εξαιρετική σπουδαιότητα. Αποτελούν σημαντικό παρατηρητήριο σε ζωτικό σημείο του Αιγαίου Πελάγους για τον έλεγχο των πλοίων που διέρχονται από τη περιοχή. Αυξάνουν κατά 6 ναυτικά μίλια τα ελληνικά χωρικά ύδατα γύρω από αυτούς και έτσι μειώνεται το εύρος των υδάτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τη διεθνή ναυτιλία.

(...)

Οι βραχονησίδες αυτές συμπεριλαμβάνονται στη θεωρία των γκρίζων ζωνών που η Τουρκία έχει φέρει στην επιφάνεια από το 1996 (νησίδες ακαθορίστου κυριότητας) και καθορίζουν επακριβώς την οριογραμμή των διεκδικήσεων της Τουρκίας, δηλαδή τον 25ο μεσημβρινό, που αποτελεί το μέσον του Αιγαίου. Για τους περισσότερους η φράση «25ος μεσημβρινός» δεν είναι τίποτε παραπάνω από ένας γεωγραφικός προσδιορισμός. Για την Τουρκία όμως και την αναθεωρητική της πολιτική αποτελεί τα τελευταία πενήντα χρόνια τον κύριο «στόχο», η κατάκτηση του οποίου θα της επιτρέψει να αποκτήσει τον έλεγχο του μισού Αιγαίου. Ο 25ος Μεσημβρινός ξεκινά από τα δυτικά της Ξάνθης (στα παράλια του Νέστου Ποταμού), διασχίζει τη Λήμνο, περνά από τις νησίδες Καλόγηροι, συνεχίζει στην Τήνο και καταλήγει στο Ηράκλειο της Κρήτης, χωρίζοντας το Αιγαίο στη μέση. Aν δούμε το χάρτη από το ιδεολόγημα της Γαλάζιας Πατρίδας που έχει γίνει επίσημο δόγμα της Τουρκίας θα παρατηρήσουμε ότι στο Αιγαίο τα όρια ταυτίζονται με τον 25ο μεσημβρινό.

