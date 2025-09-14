Το τουρκικό ΥΠΕΞ κατηγορεί την... ελληνική πλευρά για τη Γενοκτονία των Ποντίων

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ανακοίνωση για την Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας.

Με αφορμή την Ημέρα Μνήμης της 14ης Σεπτεμβρίου που καθιερώθηκε το 1998 με ψήφισμα της ελληνικής βουλής και σχετικές δηλώσεις σήμερα, το τουρκικό ΥΠΕΞ εξέδωσε μια προκλητική ανακοίνωση στην οποία κατηγόρησε την... ελληνική πλευρά για «ανυπόστατες κατηγορίες περί γενοκτονίας» και «προσπάθεια υπονόμευσης των προσπαθειών βελτίωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

Η ανακοίνωση του τουρκικού ΥΠΕΞ

«Απορρίπτουμε τις ανυπόστατες και εξοργιστικές δηλώσεις των ελληνικών αρχών με πρόσχημα τη λεγόμενη επέτειο των αβάσιμων ισχυρισμών σχετικά με την περίοδο που η Ελλάδα συμμετείχε σε προσπάθειες εισβολής και κατοχής της Ανατολίας».

Συνεχίζει: «Τέτοιου είδους σχόλια έρχονται σε αντίθεση με τα ιστορικά γεγονότα και με τις προσπάθειες για την προώθηση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών».

«Καλούμε τις ελληνικές αρχές να απέχουν από το να ενεργούν με εσωτερικά πολιτικά κίνητρα και από την ανάληψη πρωτοβουλιών που αποσκοπούν στην υποκίνηση εχθρότητας μεταξύ των δύο εθνών», καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανάρτηση Μητσοτάκη για την Ημέρα Μνήμης

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, την εβδομαδιαία ανάρτησή του νωρίτερα σήμερα υπογράμμισε:

«Κλείνοντας, θέλω να αποτίσω φόρο τιμής στη σημερινή Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος. Ο Σεπτέμβρης θα μας θυμίζει την τραγωδία ενός ολόκληρου Έθνους. Μια μνήμη που, όπως έγραψε ο Σμυρνιός Γιώργος Σεφέρης, «όπου την αγγίξεις, πονεί», και που μας καλεί να μην λησμονήσουμε ποτέ. Γιατί λαός που ξεχνά την Ιστορία του, είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει.

Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε για να διαβάσετε και αυτήν την ανασκόπηση. Ανανεώνουμε για την επόμενη Κυριακή. Καλή σας ημέρα!»

