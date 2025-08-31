Κως: Προβοκατόρικο μήνυμα στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου - Σχηματίστηκε δικογραφία

Άγνωστος ή άγνωστοι άφησαν, σε μια προβοκατόρικη κίνηση, αντικείμενο με την επιγραφή «καταδικάζω τα ψέματα – Kiniyorum Condemn» καθώς και ένα μαύρο μαντίλι, μπροστά από το Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην Κω.

Το μήνυμα έγινε αντιληπτό το πρωί του Σαββάτου (30/08), με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Κω «Ο ΞΕΝΙΤΕΑΣ» να καταγγέλλει το περιστατικό στην αστυνομία.

Ακολούθως, σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και θα σταλούν για εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.

Διαβάστε επίσης