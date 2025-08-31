Κως: Προβοκατόρικο μήνυμα στο Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου - Σχηματίστηκε δικογραφία
Άγνωστος ή άγνωστοι άφησαν, σε μια προβοκατόρικη κίνηση, αντικείμενο με την επιγραφή «καταδικάζω τα ψέματα – Kiniyorum Condemn» καθώς και ένα μαύρο μαντίλι, μπροστά από το Μνημείο Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην Κω.
Το μήνυμα έγινε αντιληπτό το πρωί του Σαββάτου (30/08), με τον πρόεδρο του Συλλόγου Ποντίων Κω «Ο ΞΕΝΙΤΕΑΣ» να καταγγέλλει το περιστατικό στην αστυνομία.
Ακολούθως, σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ τα αντικείμενα κατασχέθηκαν και θα σταλούν για εξέταση στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
