Αιφνιδιαστική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων σε Έβρο και Αιγαίο

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου, με εντολή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη, ξεκίνησε αιφνιδιαστική διακλαδική άσκηση ετοιμότητας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στόχος της άσκησης είναι η ενίσχυση της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μέσα από τον έλεγχο των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η δραστηριότητα εκτείνεται στην περιοχή ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, καλύπτοντας τμήματα χερσαίου και θαλάσσιου χώρου, με επίκεντρο τον Έβρο και το Αιγαίο.

Για την υλοποίησή της ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας, με τη συμμετοχή προσωπικού και μέσων από τους τρεις Κλάδους των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και από τη Διοίκηση Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.

Να σημειωθεί πως προ ημερών η Τουρκία είχε εκδώσει μια νέα, παράνομη, Navtex με το «Πίρι Ρέις» να ετοιμάζεται να βγει για έρευνες στο Αιγαίο.

