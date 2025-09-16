Η παγίδα της Τουρκίας στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ - Στήνει νέο «Άξονα του Κακού»

Στιγμιότυπο από προηγούμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ

Μπορεί στην Αθήνα λίγες μόλις εβδομάδες πριν από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη να ασχολούνται με την ενδεχόμενη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζεπ Ταγίπ Ερντογάν, ιδίως μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, ωστόσο στην Άγκυρα έχουν ευρύτερα σχέδια.

Ο διεθνολόγος, ειδικός σε θέματα γεω-επιχειρηματικότητας, Βασίλης Κοψαχείλης* ανέλυσε στο Newsbomb ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σκεπτικό για τις τουρκικές φιλοδοξίες από τις επαφές στη Νέα Υόρκη.

Ούτε λίγο ούτε πολύ μπορεί να βρεθούμε αντιμέτωποι με μια... επικίνδυνη ευκαιρία της Τουρκίας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ καθώς το αφήγημα, το οποίο ετοιμάζει μοιάζει συνυφασμένο με τις πολλαπλές διεκδικήσεις της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

«”Εάν ήμουν ο Ερντογάν, δεν θα άφηνα με τίποτα τη φετινή συγκυρία να πάει χαμένη”. Με αυτά τα λόγια έκλεισε την κουβέντα μας Bρετανός φίλος μου από τα φοιτητικά μας χρόνια, που παρακολουθεί τις εξελίξεις στην περιοχή μας για λογαριασμό της εταιρείας του. Ποια είναι η συγκυρία; Μα η φετινή Γενική Συνέλευση των κρατών μελών του ΟΗΕ, που αναμένεται να διεξαχθεί μεταξύ 23 και 29 Σεπτεμβρίου, στην έδρα του οργανισμού στη Νέα Υόρκη και στην οποία θα παρευρεθεί ο Τούρκος πρόεδρος», αναφέρει αρχικά ο κ. Κοψαχείλης στο Newsbomb.

Το πολύ ενδιαφέρον της φετινής συγκυρίας, σύμφωνα με τον διεθνολόγο, είναι ότι συνδυάζεται με γεγονότα που – όπως αναφέρει χαρακτηριστικά- κουβαλούν νερό στο μύλο των αφηγημάτων της Άγκυρας.

Στη συνέχεια παραθέτει μια άκρως ενδιαφέρουσα ακολουθία:

«1. Η αντιπαλότητα μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ κρατά πολλά χρόνια. Ωστόσο, ο πόλεμος στη Γάζα και η κατάσταση που βιώνουν εκεί οι Παλαιστίνιοι μετά από δυο χρόνια ατελείωτων πολεμικών επιχειρήσεων, ενίσχυσε το προφίλ του προέδρου Ερντογάν ως υπέρμαχου των δικαίων των Παλαιστινίων (και άλλων εθνικών μειονοτήτων) και να έχει μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινής γνώμης με το μέρος του. Η Γάζα έκανε τον λόγο του Ερντογάν να ακούγεται στο διεθνές σύστημα.

2. Το προ ημερών, αψυχολόγητο χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ (ενέργεια με την οποία διαφώνησαν κορυφαίες ισραηλινές υπηρεσίες) για την εξόντωση της ηγεσίας της Χαμάς, λειτούργησε τελικά υπέρ του αφηγήματος Ερντογάν, ότι το Ισραήλ ενεργεί ανεξέλεγκτα και ότι η Ιερουσαλήμ και όχι η Τεχεράνη είναι ο πυρήνας του «Άξονα του Κακού» και ότι θα πρέπει να ελεγχθεί από τα όργανα της διεθνούς κοινότητας.

3. Η απόλυτη σύμπλευση της Κύπρου με το Ισραήλ, κατατάσσει, πάντα κατά την Τουρκία, και τη Λευκωσία στον ισραηλινό «Άξονα του Κακού», με στόχο να δείξει τις πραγματικές προθέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας και τον κίνδυνο που υφίσταται η τουρκοκυπριακή κοινότητα στα κατεχόμενα, ώστε να προχωρήσει στο επόμενο βήμα των σχεδιασμών της.

4. Αφενός με την οικοδόμηση ενός αφηγήματος νέου «Άξονα του Κακού», και μετά και τη δημοσιοποίηση της προμήθειας των ισραηλινών Α/Α συστημάτων Barak από την Κύπρο, η Άγκυρα θα επιδιώξει να «νομιμοποιήσει» τη στάθμευση ρωσικών S-400 στο έδαφός της, καταδεικνύοντας το Ισραήλ και την Κύπρο – δυο μη Νατοϊκά κράτη – ως απειλή για την ίδια και τη Συμμαχία. Και έτσι να στριμώξει την Αμερικανική αντίδραση στο να μην πάρει F-35 και Α/Α συστήματα Patriot.

5. Αφετέρου, η Άγκυρα θα επιχειρήσει να αναδείξει την αναγκαιότητα της λύσης των δυο κρατών για την Κύπρο, μετά και τις ατελέσφορες προσπάθειες επανένωσης (που υπονομεύονται από την ίδια) και των κινδύνων που πλέον προκύπτουν για την ασφάλεια των τουρκοκυπρίων στη νήσο. Ενδεχομένως να το πάει το ζήτημα και πολύ πιο πέρα, επιχειρώντας να εξομοιώσει την περίπτωση των Παλαιστινίων με αυτή των τουρκοκυπρίων…

6. Για να ενισχύσει τη θέση της υπέρ αυτού του στόχου, η Άγκυρα ήδη κινείται διπλωματικά, εκμεταλλευόμενη το χτύπημα του Ισραήλ στο Κατάρ, για να πείσει άλλα αραβικά και μουσουλμανικά κράτη (μου μέχρι σήμερα κρατούσαν ισορροπίες) για τη λύση των δυο κρατών σε Παλαιστινιακό και Κυπριακό, την ώρα μάλιστα που ο ΟΗΕ ψάχνει τρόπους να μειώσει το κόστος των διεθνών ειρηνευτικών του αποστολών, ξεκινώντας ήδη με την κατάργηση της ειρηνευτικής αποστολής στο Λίβανο. Ομοίως ψάχνονται για ανάλογους τρόπους και στην Κύπρο».

Η συρραφή διαφορών τουρκικών αφηγημάτων

Σύμφωνα με τον Βασίλη Κοψαχείλη, απώτερος στόχος της Άγκυρας στη φετινή ΓΣ του ΟΗΕ θα είναι πιθανότατα να συράψει τα διάφορα αφηγήματά της σε μια συνολική εικόνα που θα φαίνεται λογική και δικαιωμένη από τα γεγονότα.

«Την ίδια ώρα εμμέσως θα κατηγορεί για τα συμβαίνοντα στη Γάζα την αδράνεια της διεθνούς κοινότητας, καλώντας τους σε δράση όχι πάντα σύμφωνη με τα προηγούμενα ψηφίσματα», εξηγεί στο Newsbomb.

Τα μηνύματα του Ερντογάν

«Για το τυράκι που πρόκειται να ρίξει στα υπόλοιπα ισχυρά κράτη, που όμως δεν μετέχουν στα μόνιμα μέλη του ΣΑ του ΟΗΕ, μας προϊδέασε ο ίδιος ο πρόεδρος Ερντογάν από τις αρχές Αυγούστου. Είπε ότι η διεθνής αρχιτεκτονική ισχύος έχει αλλάξει και ότι πλέον δεν μπορεί μόνο πέντε κράτη να αποφασίζουν για τον υπόλοιπο κόσμο, κλείνοντας έτσι το μάτι σε κράτη όπως η Ιαπωνία, η Γερμανία, η Ινδία και άλλα, ώστε να διαμορφώσει η Τουρκία νέες συμμαχίες στην προσπάθεια αλλαγής της δομής του ΟΗΕ», τονίζει ο διεθνολόγος και προειδοποιεί πως «καλό είναι να μας βρει η Τουρκία έτοιμους και με καλές απαντήσεις απέναντι στην εικόνα που ετοιμάζει στη Νέα Υόρκη», καταλήγει μιλώντας στο Newsbomb.

Ο Βασίλης Κοψαχείλης είναι διεθνολόγος και γεωστρατηγικός αναλυτής, ο οποίος έχει ειδίκευση στη γεω-επιχειρηματικότητα, ενώ είναι και ιδρυτικό μέλος του Παρατηρητηρίου Ευρω-Μεσογειακής Ασφάλειας. Συγγραφέας του βιβλίου «Γεωεπιχειρηματίες, από τον Ιάσονα στον Έλον Μασκ».

