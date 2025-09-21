Tα πανάκριβα οπλικά συστήματα θέλουν καλοπληρωμένους στρατιωτικούς

Έρχεται μέχρι το τέλος του έτους η πρώτη γαλλική φρεγάτα Belh@rra και η ένταξή της στον στόλο αναμένεται με ανυπομονησία.

Αποφασίστηκε και η παραγγελία 4ης Bel@harra που η παραλαβή της θα πρέπει να αναμένεται περί το 2030.

Επιβεβλημένη η απόφαση για ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με νέα πλοία κι ας είναι το κόστος για την απόκτησή τους κοντά στα 5 δις. Χωρίς εθνική άμυνα και ασφάλεια δεν υπάρχει κράτος κι αν δεν υπάρχει κράτος δεν είναι εγγυημένες ούτε οι συντάξεις, ούτε οι κοινωνικές παροχές, ούτε τα σχολεία και τα νοσοκομεία, ούτε οι δημόσιες συγκοινωνίες. Ελπίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι.

Οι αμοιβές των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων

Η ιδιωτική οικονομία έχει ανακάμψει. Και γι' αυτό οι μισθοί που προσφέρονται στα ικανά, με ικανότητες και υψηλές δεξιότητες στελέχη είναι πολύ καλύτεροι απ' αυτούς που εξασφαλίζει το δημόσιο.

Οι ανταγωνιστικές αποδοχές στον ιδιωτικό τομέα είναι ένας από τους λόγους που πολλοί στρατιωτικοί παραιτούνται από τις ένοπλες δυνάμεις. Το κόστος ζωής είναι πολύ υψηλό και η ακρίβεια δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με το πατριωτικό φρόνημα και τα υψηλά ιδανικά υπέρ πατρίδος με τα οποία γαλουχούνται οι στρατιωτικοί. Στο τέλος της ημέρας το τραπέζι πρέπει να έχει φαγητό, τα παιδιά πρέπει να πάνε φροντιστήριο και τα έξοδα δεν περιμένουν.

Οι σημαντικές αυξήσεις που έλαβαν μόλις οι στρατιωτικοί είναι σημαντικές. Είναι όμως απλώς το αναγκαίο πρώτο βήμα. Ελπίζω ότι ουδείς διαφωνεί πως οι στρατιωτικοί που χειρίζονται πανάκριβα οπλικά συστήματα πρέπει να χρυσοπληρώνονται για να μην σκέφτονται την παραίτηση και να επιτελούν την αποστολή τους αφοσιωμένοι και απερίσπαστοι δίχως να σκέφτονται πώς θα βρουν τρόπο να πληρώσουν το νοίκι.

Κι αν ένας κυβερνήτης φρεγάτας αμείβεται με περίπου 3 ή 4.000 ευρώ (ποσό με το οποίο δεν αποζημιώνεται ούτε κατά προσέγγιση) πρέπει να αναλογιστούμε ότι στον ιδιωτικό τομέα ο καπετάνιος ενός μεγάλου πλοίου πληρώνεται με διπλάσιο ή τριπλάσιο μισθό.

Αρα λοιπόν η αύξηση των αποδοχών για τους στρατιωτικούς πρέπει να συνεχιστεί.

Η χαμηλή ζήτηση των στρατιωτικών σχολών από τους νέους Έλληνες και τις νέες Ελληνίδες πρέπει να προβληματίσει. Κυρίως πρέπει να αναζητηθούν -αν δεν έχει συμβεί ήδη αυτό- οι αιτίες που σπρώχνουν πολλούς στρατιωτικούς στην παραίτηση μόλις συμπληρώσουν το ελάχιστο προβλεπόμενο όριο ετών παραμονής στο στράτευμα.

Κι αν πρέπει να εξοικονομηθούν χρήματα με άλλους τρόπους ίσως κι αυτό πρέπει να μελετηθεί.

Έχει νόημα;

Ας το θέσουμε υπό τύπον ερωτήματος: έχει νόημα η συντήρηση 15 φρεγατών ηλικίας 40-50 ετών ή μήπως πρέπει να αποφασίσουμε ότι η ίδια αποστολή με την ίδια ή μεγαλύτερη μαχητική ισχύ και αποτελεσματικότητα μπορεί να επιτελεστεί από 6-7-8 φρεγάτες νεότερης ηλικίας;

Και μήπως να διατεθούν στο προσωπικό τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από τη μείωση του κόστους συντήρησης των παλαιών πολεμικών πλοίων;

