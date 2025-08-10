Οι Ουκρανοί φτιάχνουν drone με $500 το ένα! Εμείς;

Στην πολεμική οικονομία της Ουκρανίας χρειάστηκε περισσότερα από δύο χρόνια μετά την εισαγωγή της Ρωσίας για να φτάσουν στο σημείο που βρίσκονται σήμερα: Με 3-D εκτυπωτές ετοιμάζουν την πλατφόρμα του drone, συναρμολογούν τα μέρη που είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, κάνουν προσομοίωση πτήσεων, τελειοποιούν τις κάμερες -οι περισσότερες απλές και μερικές θερμικές απεικονίσεις- και τους αναμεταδότες/ ασυρμάτους που λειτουργούν ως πομποί και ταυτόχρονα συστήματα καθοδήγησης.

Μόνο μία από τις βασικές ουκρανικές εταιρείες κατασκευάζει περίπου 1.000 drones την ημέρα. Τα ουκρανικά είναι φωνητικά, εμφανίζονται απλά και κυρίως είναι φθηνά, αφού κοστίζουν περίπου 500 δολάρια το ένα.

Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας έχει δείξει ότι στη σημερινή εποχή, μια χώρα πολύ μεγαλύτερη με στρατιωτική μηχανή ασύγκριτα μεγαλύτερη και κολοσσιαίους φυσικούς πόρους είναι δύσκολο να επικρατήσει αν ο Δαυίδ του παραδείγματος αντιμετωπίζει τον Γολιάθ εφευρίσκοντας λύσεις out of the box για οι θέσεις η υπερδύναμη δεν είναι προετοιμασμένη.

Το 2024 μόνο, η Ουκρανία υπολογίζεται ότι κατασκεύασε περίπου 3 εκατ. Drones. Χρειάστηκε μόνο ένα ελαφρύ τετράγωνο πλαίσιο από ανθρακόϊνες, τέσσερις έλικες, ένας κινητήρας που λειτουργεί με μπαταρία, ένας πομπός για την καθοδήγηση και χώρος για μια βόμβα. Από το σύνολο των drones που χρησιμοποιούν οι Ουκρανοί για να πλήξουν ρωσικά στρατεύματα ή οπλικά συστήματα της Μόσχας, μόνο το 30% κατάφερε να φτάσει μέχρι τον στόχο του.

Τα 2/3 των drones της Ουκρανίας πέφτουν από ρωσικές παρεμβολές. Η ρωσική στρατιωτική μηχανή θεωρείται η καλύτερη στο jamming. Γι' αυτό οι Ουκρανοί πολύ συχνά, ίσως μια φορά το μήνα, αλλάζουν το λογισμικό στα drone που κατασκευάζουν, αλλάζοντας τη συχνότητα μέσω της οποίας επικοινωνούν οι χειριστές που ελέγχουν και κατευθύνουν τα μη επανδρωμένα αεροπλανάκια.

Τα drones υπεύθυνα για τις ρωσικές απώλειες

Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τη Μόσχα αναφέρουν ότι οι απώλειες της Ρωσίας από την αρχή του πολέμου αγγίζουν το ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι το 80% των απωλειών του ρωσικού στρατού -σε στρατιωτικό προσωπικό και οπλικά συστήματα- έχει προκληθεί από τη χρήση drones.

Το πιο εντυπωσιακό χτύπημα των Ουκρανών, η καταστροφή 20 ρωσικών στρατηγικών βομβαρδιστικών που ήταν σταθμευμένα χιλιάδες χιλιόμετρα από τα μέτωπα των πολεμικών επιχειρήσεων επιτεύχθηκε από περίπου 100 ουκρανικά drones. Πέρασαν σε ρωσικό έδαφος κομμάτι-κομμάτι και συναρμολογήθηκαν κοντά στη ρωσική αεροπορική βάση που χτυπήθηκε κάτω από τα ραντάρ της Μόσχας που δεν είχε ενεργοποιήσει συστήματα παρεμβολών για εχθρικά drones στο αεροδρόμιο που βρισκόταν κοντά στη Σιβηρία.

Η λογική του ανταρτοπόλεμου

Απέναντι σε μια πανίσχυρη στρατιωτική μηχανή που ήταν προσανατολισμένη σε ένα ξεπερασμένο είδος πολέμου, η Ουκρανία έκανε το άλλο: Εισήγαγε τη λογική που θυμίζει περισσότερο ανταρτοπόλεμο με βάση το hit and run. Και με τη βοήθεια πολλών δυτικών χωρών, το Κίεβο έχει καταφέρει να φρενάρει την ασύγκριτη ισχυρότερη ρωσική στρατιωτική μηχανή που έχει επιτύχει πολλές επιτυχίες στα σχεδόν 1.000 χιλιόμετρα που εκτείνονται τα πολεμικά μέτωπα όμως δεν μπορεί να επικρατήσει πλήρως και αντιμετωπίζει σημαντική αντίσταση που έχει προκαλέσει τρομακτικές απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό.

Τόσο ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας όσο και οι συγκρούσεις Ισραήλ-Ιράν και Αζερμπαϊτζάν-Αρμενίας έχουν δημιουργήσει νέα διδάγματα για τις πολεμικές επιχειρήσεις.

Τα τουρκικά drones και η ελληνική ετοιμότητα

Σε αυτή τη συγκυρία και με δεδομένο ότι η Τουρκία έχει προχωρήσει πολύ στην ανάπτυξη drones τα οποία χρησιμοποιούν όχι μόνο για τον δικό της στρατό αλλά και εξηγεί σε μια σειρά από χώρες που εμπλέκονται σε πολεμικές επιχειρήσεις -άρα επικαιροποιεί και εξελίσσεται συνεχώς τα συστήματά τους με βάση παρατηρήσεις από το θέατρο των προϊόντων- το ερώτημα είναι αν οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες για να αντιμετωπιστούν τα δεδομένα της νέας εποχής.

Εκτός από την αεροπορική υπεροχή της ελληνικής πολεμικής αεροπορίας με τα δικινητήρια μαχητικά αεροσκάφη Rafale και τα εκσυγχρονισμένα F-16 Viper, το οπλοστάσιο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων είναι σχεδιασμένο για τη σύγχρονη εποχή;

Έχουμε χρόνο να περιμένουμε να ξεκινήσουμε τις αλλαγές αφού γίνει η στραβή ή μήπως πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα;

Η Ουκρανία και οι χώρες που στρέφονται στην ευρεία χρήση των drones, η Ρωσία, οι Ηνωμένες Πολιτείες όπως της Αμερικής, η Κίνα, Η Τουρκία, το Ισραήλ κάποια μη επανδρωμένα αεροσκάφη για παρακολούθηση, άλλα για μεταφορά προμηθειών και άλλα για βομβαρδισμό και χτύπημα εντός μιας δραστικής ακτίνας που όλο και μεγαλώνει.

Το σκεπτικό είναι απλό: Κάθε drone των 500 δολαρίων που είναι εκρηκτικά και κατευθύνεται στον στόχο από τον χειριστή που ελέγχει μέσω ενός βίντεο που φορτίζει ένα μικρό κλάσμα του οπλικού συστήματος που καταστρέφει.

Και επειδή και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχουν ξεκινήσει να σχεδιάζονται κάποιες αλλαγές με αυτοκίνητο και το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας ίσως δεν χρειάζεται να εφεύρουμε τον τροχό. Το κάνει ήδη η Ουκρανία που κατασκευάζει drones με 500 δολάρια το ένα, η Ρωσία, που τζαμάρει το 70% των drones αυτών, το Ισραήλ που κατέστησε μεγάλο αριθμό των drones που είχε εξαπολύσει το Ιράν με συστήματα laser που εξουδετέρωναν τα συστήματα καθοδήγησης τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες που σχεδιάζει την ανάπτυξη και ναυτικών drones, ταχύπλοων σε μικρογραφία, σαν φθηνότερα, μαζικής παραγωγής όπλα.

Στην προσπάθεια της εθνικής άμυνας είναι μάλλον επιβεβαιωμένο να εμπλακούν πιο ενεργά και τα ελληνικά πανεπιστήμια μέσω και ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Η λογική θα πρέπει να είναι η διπλή χρήση των drones και άλλων συστημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν ευκολότερα με αξιοποίηση και της τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να είναι ωφέλιμα και σε καιρό ειρήνης αλλά και -ο μη γένοιτο- σε περιόδους πολεμικών προϊόντων.

