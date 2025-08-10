Ρωσία: Μαζική επίθεση με drones εξαπέλυσε η Ουκρανία - Διυλιστήριο στις φλόγες - Δείτε βίντεο
Ισχυρή έκρηξη και μεγάλη πυρκαγιά σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίου πετρελαίου στην πόλη Σαράτοφ
Μαζική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη εξαπέλυσε η Ουκρανία κατά διυλιστηρίου πετρελαίου στη ρωσική πόλη Σαράτοφ τη νύχτα της 9ης προς την 10η Αυγούστου, με μεγάλη πυρκαγιά να ξεσπά στις εγκαταστάσεις, ενώ η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα ενεργοποιήθηκε σε πολλά μέρη της ρωσικής επικράτειας.
Οι κάτοικοι της περιοχής σημείωσαν ότι το Σαράτοφ δέχτηκε μια μεγάλης κλίμακας επίθεση με drones. Φωτογραφίες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν ήχους που μοιάζουν με αυτούς των drones, καθώς και τη λειτουργία της αντιαεροπορικής άμυνας.
Οι κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν μια ισχυρή έκρηξη, μετά την οποία ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις του διυλιστηρίου πετρελαίου.
Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι τα συστήματα αεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν και αναχαίτισαν 121 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε 15 περιοχές της Ρωσίας.
*Με πληροφορίες από Ukrainska Pravda