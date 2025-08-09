WSJ: Αντιπρόταση από Ευρώπη και Κίεβο σε Πούτιν - «Πρώτα εκεχειρία και μετά ανταλλαγή εδαφών»

Οι ευρωπαϊκές χώρες και η Ουκρανία απάντησαν στο σχέδιο εκεχειρίας του Βλαντιμίρ Πούτιν με μια αντιπρόταση που πιστεύουν ότι θα πρέπει να χρησιμεύσει ως πλαίσιο, σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού δικτύου Wall Street Journal.

Η Wall Street Journal αναφέρει ότι οι Ευρωπαίοι και οι Ουκρανοί απέρριψαν την πρόταση της Ρωσίας για ανταλλαγή ορισμένων περιοχών του Ντόνετσκ που ελέγχονται από την Ουκρανία με κατάπαυση του πυρός.

Η αντιπρόταση υποβλήθηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και περιλαμβάνει αίτημα για κατάπαυση του πυρός πριν από τη λήψη οποιασδήποτε περαιτέρω δράσης, καθώς και ορίζει ότι τυχόν εδαφικές ανταλλαγές θα είναι αμοιβαίες.

Σημειώνεται πως ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου Λάμι έχουν σήμερα συνάντηση ανώτερων αξιωματούχων ασφαλείας κοντά στο Λονδίνο για να συζητήσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η αντιπρόταση, σύμφωνα με τους ηγέτες της ΕΕ, θα πρέπει να χρησιμεύσει ως πλαίσιο για την απόκτηση δυναμικής στις επερχόμενες συνομιλίες μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Ρώσου ηγέτη, όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα της WSJ.

Ο ευρωπαϊκός στόχος είναι να χαραχθεί μια κοινή κόκκινη γραμμή με την Ουκρανία, η οποία, σύμφωνα με Ευρωπαίους αξιωματούχους, πρέπει να εφαρμοστεί σε οποιεσδήποτε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία.

Η ευρωπαϊκή πρόταση περιλαμβάνει έκκληση για κατάπαυση του πυρός πριν από τη λήψη οποιασδήποτε περαιτέρω δράσης.

Αναφέρει επίσης ότι η ανταλλαγή εδαφών μπορεί να γίνει μόνο αμοιβαία, πράγμα που σημαίνει ότι εάν η Ουκρανία αποσυρθεί από ορισμένες περιοχές, η Ρωσία πρέπει να αποσυρθεί από άλλες.

«Δεν μπορείς να ξεκινήσεις μια διαδικασία παραχωρώντας εδάφη εν μέσω μαχών», δήλωσε ένας Ευρωπαίος διαπραγματευτής.

Κρίσιμο είναι ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο, που παρουσιάστηκε στον ατιπρόεδρο Τζ. Ντ. Βανς, τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον απεσταλμένο του Τραμπ στην Ουκρανία, Κιθ Κέλογκ, και τον Γουίτκοφ, ορίζει επίσης ότι τυχόν εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο πρέπει να υποστηρίζονται από ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανής ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ.

Αμερικανοί αξιωματούχοι ενημέρωσαν τους Ευρωπαίους και Ουκρανούς ηγέτες για το σχέδιο που προσφέρθηκε στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου με αντάλλαγμα σημαντικές εδαφικές παραχωρήσεις από το Κίεβο.

Δυτικές πηγές, τις οποίες επικαλείται το CNN , ανέφεραν ότι το σχέδιο που παρουσίασε την περασμένη Τετάρτη ο απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, στο Κρεμλίνο, καλεί το Κίεβο να παραχωρήσει το Ντονμπάς και την Κριμαία, ενώ παράλληλα να παγώσει τις τρέχουσες γραμμές του μετώπου.

Σύγχυση για το σχέδιο Πούτιν, οι Ευρωπαίοι απαιτούν διευκρινίσεις

Οι ευρωπαϊκές χώρες ζήτησαν την Παρασκευή από τον απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ διευκρινίσεις σχετικά με την πρόταση του Βλαντιμίρ Πούτιν για κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, μετά από εκτεταμένη σύγχυση σχετικά με το τι είχε προσφέρει στην πραγματικότητα ο ηγέτης στο Κρεμλίνο. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Wall Street Journal, ο Ντόναλντ Τραμπ, λίγο μετά τη συνάντηση του Γουίτκοφ με τον Πούτιν, δήλωσε στους Ευρωπαίους ηγέτες ότι η Ρωσία θα ήταν πρόθυμη να αποσυρθεί από την περιοχή νότια της Ζαπορίζια και της Χερσώνας με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντόνετσκ. Σε μια επακόλουθη τηλεφωνική επικοινωνία με τους Ευρωπαίους, ωστόσο, ο Γουίτκοφ πρότεινε ότι η Ρωσία θα αποσυρθεί και θα παγώσει την πρώτη γραμμή.

Την Παρασκευή, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ζήτησαν μια τρίτη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Βίτκοφ για να διευκρινίσουν τι είχε στην πραγματικότητα προτείνει ο Πούτιν, και σε εκείνη την περίπτωση, ο απεσταλμένος του Τραμπ δήλωσε ότι η μόνη προσφορά στο τραπέζι ήταν η μονομερής αποχώρηση της Ουκρανίας από το Ντόνετσκ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός. Μόλις το σχέδιο του Πούτιν έγινε σαφές, απορρίφθηκε αμέσως από τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους αξιωματούχους. «Η πρόταση είναι πολύ χειρότερη από ό,τι είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας», δήλωσε ένας Ευρωπαίος αξιωματούχος στην Wall Street Journal. «Πρόκειται για το να δοθεί στον Πούτιν αυτό που θέλει δωρεάν», πρόσθεσε ένας άλλος.

Ζελένσκι: Οι Ουκρανοί δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η Ουκρανία δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.

Ο Ζελένσκι συνομιλεί με τους Σάντσες και Σταμπ: «Διασφαλίστε ότι η Ρωσία δεν θα επιβάλει τους μη ρεαλιστικούς όρους της» «Τώρα το κύριο πράγμα είναι να διασφαλιστεί ότι η Ρωσία δεν θα επιβάλλει πλέον τους μη ρεαλιστικούς όρους της σε κανέναν», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο X , αναφέροντας ότι συνέχισε τις επαφές με Ευρωπαίους ηγέτες, μιλώντας με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ και τον Φινλανδό πρόεδρο Αλεξάντερ Στουμπ.



Συνάντηση Πούτιν με Λούλα για τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα και συζήτησε τις επαφές του με την Ουάσινγκτον ενόψει της συνόδου κορυφής στην Αλάσκα με τον Ντόναλντ Τραμπ. «Ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενημέρωσε τον Βραζιλιάνο ομόλογό του για τα κύρια αποτελέσματα της πρόσφατης συνάντησης με τον Ειδικό Απεσταλμένο της Προεδρίας των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ. Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος εξέφρασε την υποστήριξή του στις προσπάθειες για τη διευκόλυνση της επίλυσης της ουκρανικής κρίσης», ανέφερε το Κρεμλίνο. Μακρόν: Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς", επανέλαβε ο Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είχε σήμερα τηλεφωνική συνομιλία με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της συνάντησης κορυφής μεταξύ του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. "Οι Ευρωπαίοι θα συμμετάσχουν επίσης υποχρεωτικά στη λύση, γιατί η ασφάλειά τους διακυβεύεται", έγραψε επίσης ο Γάλλος πρόεδρος στην πλατφόρμα X, διευκρινίζοντας ότι συνομίλησε νωρίτερα σήμερα με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ. Με ανάρτησή του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι συνομίλησε τηλεφωνικά για τη "διπλωματική κατάσταση" σε σχέση με την Ουκρανία με τον Γάλλο ομόλογό του Εμανουέλ Μακρόν, ενόψει της συνάντησης κορυφής Πούτιν - Τραμπ. "Ανταλλάξαμε τις απόψεις μας για τη διπλωματική κατάσταση", τόνισε ο Ζελένσκι προσθέτοντας ότι "είναι πραγματικά σημαντικό ότι οι Ρώσοι να μην καταφέρουν να εξαπατήσουν κανέναν ξανά". Συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στις 15/8 στην Αλάσκα

Ο Ντόναλντ Τραμπ πρόκειται να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν τη 15η Αυγούστου στην αμερικανική πολιτεία Αλάσκα, ανακοίνωσε ο αμερικανός πρόεδρος χθες Παρασκευή μέσω Truth Social, ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης που του ανήκει· η σύνοδος κορυφής των δυο δυνάμεων σκοπό έχει πάνω απ’ όλα να συζητηθεί η επίλυση της ένοπλης σύρραξης ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, που θα συμπεριλάβει, τουλάχιστον σύμφωνα με τον ένοικο του Λευκού Οίκου, εκχωρήσεις εδαφών. Ο κ. Τραμπ, που έχει υποσχεθεί άπειρες φορές πως θα βάλει τέλος σε αυτόν τον πόλεμο, συζήτησε επανειλημμένα στο τηλέφωνο με τον ρώσο ομόλογό του τους τελευταίους μήνες, αλλά δεν τον έχει συναντήσει διά ζώσης αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου. Αντί για ουδέτερο έδαφος, επελέγη η συνάντησή τους να γίνει στην αχανή και άγρια πολιτεία Αλάσκα, στον απώτερο βορρά της αμερικανικής ηπείρου, κοντά στη Ρωσία· πρόκειται για έδαφος που η ρωσική αυτοκρατορία είχε πουλήσει στην Αμερική το 1867. Επιβεβαιώνοντας τη συνάντηση, ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για τις διπλωματικές υποθέσεις Γιούρι Ουσακόφ χαρακτήρισε την επιλογή της πολιτείας αυτής «αρκετά λογική», και τόνισε πως οι δυο ηγέτες «θα επικεντρωθούν χωρίς καμιά αμφιβολία σε συζήτηση για τις επιλογές ώστε να καταλήξουμε σε ειρηνική και μακροπρόθεσμη διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης». Μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα, η Μόσχα «θα επιδιώξει φυσικά να οργανωθεί η προσεχής συνάντηση ανάμεσα στους προέδρους στο ρωσικό έδαφος» και «πρόκληση για τον σκοπό αυτό εστάλη ήδη στον αμερικανό πρόεδρο», διευκρίνισε ο κ. Ουσακόφ. Το τετ-α-τετ αυτό των δυο προέδρων θα είναι το πρώτο από τον Ιούνιο του 2019 στην Ιαπωνία, έναν χρόνο μετά τη σύνοδο του Ελσίνκι, όπου ο Ντόναλντ Τραμπ είχε υιοθετήσει συμφιλιωτικό τόνο έναντι του ισχυρού άνδρα του Κρεμλίνου. Ο κ. Πούτιν είχε να ταξιδέψει στις ΗΠΑ από το 2015, όταν στον Λευκό Οίκο βρισκόταν ο Μπαράκ Ομπάμα. Η πολυαναμενόμενη συνάντηση θα γίνει κατά συνέπεια με απόντα τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, που δεν έχει πάψει να απαιτεί να ακουστεί και η δική του φωνή σε αυτό το κεφάλαιο. Ο αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθείς νωρίτερα χθες αν η Ουκρανία θα κάνει εδαφικές παραχωρήσεις στο πλαίσιο δυνητικής συμφωνίας, απάντησε πως «θα υπάρξει ανταλλαγή εδαφών προς όφελος και τον δυο, αλλά θα μιλήσουμε γι’ αυτό αργότερα». «Συζητάμε για μια περιοχή όπου μαίνονται μάχες επί τριάμισι χρόνια, είναι περίπλοκο, στ’ αλήθεια δεν είναι εύκολο (...) όμως θα ανακτήσουμε μέρος της», είπε, αποφεύγοντας να γίνει πιο συγκεκριμένος, πλαισιωμένος από τους ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας, που υπέγραψαν χθες συμφωνία ειρήνης. Η Ρωσία απαιτεί η Ουκρανία να της εκχωρήσει επίσημα τέσσερις περιφέρειες που κατέχει εν μέρει (Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ, Ζαπορίζια, Χερσώνα) και τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσάρτησε το 2014, να εγκαταλείψει το σχέδιο για την ένταξή της στο NATO και να πάψει να δέχεται δυτική στρατιωτική βοήθεια. Πρόκειται για απαιτήσεις που χαρακτηρίζει απαράδεκτες το Κίεβο, το οποίο από την πλευρά του αξιώνει την απόσυρση των ρωσικών στρατευμάτων από την ουκρανική επικράτεια και εγγυήσεις ασφαλείας από τη Δύση, συμπεριλαμβανομένων παραδόσεων όπλων και της ανάπτυξης ευρωπαϊκών δυνάμεων - πρόκειται για κόκκινες γραμμές για το Κρεμλίνο. Ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε χθες συνδιαλέξεις με τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ και τον πρωθυπουργό της Ινδίας Ναρέντρα Μόντι. Οι εξελίξεις αυτές καταγράφονται αφού ο πρόεδρος απηύθυνε τελεσίγραφο στη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα -στη θεωρία, η προθεσμία εξέπνεε χθες Παρασκευή- για να υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο, επί ποινή σε διαφορετική περίπτωση ακόμη πιο σκληρών οικονομικών κυρώσεων, τόσο στη Μόσχα όσο και σε εμπορικούς εταίρους της. Η ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία, που εξαπολύθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, έχει στοιχίσει a minima δεκάδες χιλιάδες θανάτους και στις δυο χώρες και καταστροφές πελώριων διαστάσεων. Έπειτα από σχεδόν τριάμισι χρόνια πολέμου, οι ουκρανικές και οι ρωσικές θέσεις εξακολουθούν να φαντάζουν ασυμβίβαστες. Η Ρωσία κατηγορείται από την Ουκρανία πως οδηγεί τις συνομιλίες ανάμεσά τους σε αδιέξοδο συνεχίζοντας να προβάλλει μαξιμαλιστικές διεκδικήσεις, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις της έχουν πλεονέκτημα στα μέτωπα και συνεχίζουν να αποσπούν εδάφη. Ο πιο πρόσφατος κύκλος άμεσων διαπραγματεύσεων ανάμεσα στις δυο εμπόλεμες χώρες, τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη, το μόνο που συνεισέφερε ήταν συμφωνία για νέα ανταλλαγή αιχμαλώτων και σορών πεσόντων στρατιωτικών των δυο πλευρών. Για να προχωρήσουν τα πράγματα, ο αμερικανός ειδικός απεσταλμένος Στιβ Γουίτκοφ έγινε δεκτός αυτή την εβδομάδα στο Κρεμλίνο από τον κ. Πούτιν, κάτι που επέτρεψε να επιταχυνθούν οι διπλωματικές διεργασίες, κάτι που φάνηκε να επιβεβαιώνει προχθές Πέμπτη η ανακοίνωση της Μόσχας περί «καταρχήν συμφωνίας» ανάμεσα στους ηγέτες. Μετά τη θεαματική επαναπροσέγγιση στην αρχή της χρονιάς με τον Βλαντίμιρ Πούτιν, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες «πολύ απογοητευμένος» από τον ρώσο ομόλογό του εξαιτίας της έλλειψης απτής προόδου στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα. Στο πεδίο, ο ρωσικός στρατός συνεχίζει τις φονικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία και την αργή προέλασή του στο αχανές μέτωπο, όπου οι δυνάμεις του έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα κι είναι καλύτερα εφοδιασμένες. Η Ουκρανία απαιτεί, σε συντονισμό με ευρωπαίους συμμάχους της, κατάπαυση του πυρός διάρκειας 30 ημερών, κάτι που απορρίπτει η ρωσική πλευρά.

