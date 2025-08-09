Ουκρανία: Επιμονή Ζελένσκι για την εδαφική ακεραιότητα μετά την απόφαση συνάντησης Πούτιν-Τραμπ

«Οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές», δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας

Από αριστέρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν.
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι η χώρα του δεν μπορεί να παραβιάσει το Σύνταγμά της σε ό,τι αφορά εδαφικά ζητήματα, προσθέτοντας ότι «οι Ουκρανοί ποτέ δεν θα παραδώσουν τη γη τους στους κατακτητές».

Σχολιάζοντας την απόφαση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να συναντηθεί με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία είναι έτοιμη για πραγματικές λύσεις που μπορούν να φέρουν ειρήνη. Ωστόσο πρόσθεσε ότι οι όποιες λύσεις χωρίς το Κίεβο θα είναι λύσεις κατά της ειρήνης.

