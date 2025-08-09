Μακρόν για τη συνάντηση Τραμπ-Πούτιν: Πρέπει να συμμετάσχουν και οι Ουκρανοί

«Το μέλλον της Ουκρανίας δεν μπορεί να αποφασιστεί χωρίς τους Ουκρανούς», επανέλαβε ο Εμανουέλ Μακρόν το Σάββατο, ο οποίος συνομίλησε με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενόψει της συνόδου κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Οι Ευρωπαίοι θα αποτελέσουν επίσης αναγκαστικά μέρος της λύσης, επειδή η ασφάλειά τους εξαρτάται από αυτήν», έγραψε επίσης ο Γάλλος αρχηγός κράτους στο X, διευκρινίζοντας ότι είχε μιλήσει το Σάββατο με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς και τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ.

Στο κοινωνικό του δίκτυο, Truth Social, ο κ. Τραμπ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η συνάντησή του με τον κ. Πούτιν θα πραγματοποιηθεί στην πολιτεία της Αλάσκα, στα βόρεια των ΗΠΑ, στις 15 Αυγούστου.

Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε αργότερα τη συνάντηση και κάλεσε τον κ. Τραμπ να επισκεφθεί σύντομα τη Ρωσία.

Την Παρασκευή στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε σε μια πιθανή «ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας στο πλαίσιο μιας μελλοντικής συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η επιλογή της Αλάσκα χαρακτηρίστηκε «αρκετά λογική» από τον διπλωματικό σύμβουλο του Κρεμλίνου, Γιούρι Ουσάκοφ, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία την Παρασκευή.

Πράγματι, αυτή η απέραντη περιοχή που εκτείνεται στον Αρκτικό Κύκλο, η οποία πουλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Ρωσία το 1867, χωρίζεται από αυτήν μόνο από τον Βερίγγειο Πορθμό.

«Η Ρωσία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι στενοί γείτονες, με κοινά σύνορα», τόνισε ο Ουσακόφ.

«Η Αλάσκα και η Αρκτική είναι περιοχές όπου τα οικονομικά συμφέροντα των δύο χωρών μας αλληλεπικαλύπτονται και υπάρχουν ευκαιρίες για μεγάλης κλίμακας, αμοιβαία επωφελή έργα», σημείωσε επίσης, υπενθυμίζοντας, ωστόσο, ότι οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στην Ουκρανία.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναγνωρίζουν τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου (ΔΠΔ), το οποίο έχει εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του κ. Πούτιν λόγω της ρωσικής εισβολής στη χώρα.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν τελευταία φορά τον Ιούνιο του 2019, στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G20 στην Ιαπωνία, κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Ρεπουμπλικάνου προέδρου. Η μόνη διμερής σύνοδος κορυφής τους πραγματοποιήθηκε στο Ελσίνκι στις 16 Ιουλίου 2018.

Ο Ουκρανός πρόεδρος δεν προσκλήθηκε στη σύνοδο κορυφής της 15ης Αυγούστου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ωστόσο, πιστεύει ότι μια συνάντηση μεταξύ αυτού και του Βλαντιμίρ Πούτιν αποτελεί «προτεραιότητα» και ότι «είναι θεμιτό για την Ουκρανία να συμμετάσχει σε διαπραγματεύσεις» σχετικά με το μέλλον της χώρας του.

Για τον κ. Πούτιν, δεν υπάρχουν οι «συνθήκες» για μια τέτοια συνάντηση, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είχε νόημα μόνο στην τελική φάση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, η απάντησή του ήταν σαφής: όταν ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν θα έπρεπε πρώτα να μιλήσει με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι πριν τον συναντήσει, ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε «όχι».

Διαβάστε επίσης