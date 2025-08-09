Κρεμλίνο: «Αρκετά λογική» η επιλογή του Τράμπ να γίνει η συνάντηση με τον Πούτιν στην Αλάσκα
Το Κρεμλίνο χαρακτηρίζει την επιλογή του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ η συνάντηση με τον ομόλογό του της Ρωσίας Πούτιν να γίνει στην Αλάσκα «αρκετά λογική»
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε ότι η σύνοδος κορυφής των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, θα διεξαχθεί την Παρασκευή 15η Αυγούστου στην Αλάσκα επιλογή που χαρακτήρισε «αρκετά λογική» από πλευράς του ρεπουμπλικάνου, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, που επικαλέστηκε τον Γιούρι Ουσακόφ, συνεργάτη του Ρώσου προέδρου.
Ακόμη, το Κρεμλίνο έκανε γνωστό πως προσκάλεσε τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να επισκεφθεί τη Ρωσία μετά τη σύνοδο στην Αλάσκα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:58 ∙ WHAT THE FACT
Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 9 Αυγούστου
01:44 ∙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Άνοδος στη Wall Street – Νέο ρεκόρ για τον Nasdaq
01:18 ∙ ΑΠΟΨΕΙΣ
Θα φωτίσει το Βόρειο Σέλας το καλοκαίρι;
00:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ισπανία: Φωτιά στο τζαμί και καθεδρικό ναό της Κόρδοβας
00:21 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Τένις: Στο δεύτερο γύρο του Σινσινάτι προκρίθηκε η Σάκκαρη
23:57 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ
Τσαμπουκάς Ντόντσιτς – Μπόνγκα στο φιλικό Σλοβενία – Γερμανία
23:57 ∙ ΕΛΛΑΔΑ