Ουκρανία: Τι εννοεί ο Τραμπ με την ανταλλαγή εδαφών - Χάρτης

Ανοιχτός να συζητήσει την προϋπόθεση της Μόσχας για άμεση παύση των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, που όπως αναφέρει η WSJ προβλέπει την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από το Ντονμπάς και «πάγωμα» της γραμμής του μετώπου στις περιοχές της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, φαίνεται να είναι ο Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες ότι προγραμματίζεται «ανταλλαγή εδαφών» μεταξύ Κιέβου και Μόσχας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Δηλαδή, προβλέπεται όχι μόνο η αποχώρηση των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων από το Ντονμπάς, αλλά και των ρωσικών από Σούμι, Ντνίπρο και Χάρκοβο.

Ταυτόχρονα, κρίνοντας από την έντονα αρνητική αντίδραση του Ουκρανού Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος σήμερα το πρωί δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν θα παραχωρήσει σπιθαμή εδάφους, η εξέλιξη αυτή θα είναι ιδιαίτερα δυσμενής για το Κίεβο.

Εάν οι εσωτερικές πληροφορίες των δυτικών μέσων ενημέρωσης ισχύουν και υπάρξει συγκατάθεση από τις ΗΠΑ για την απόσυρση των ουκρανικών δυνάμεων από το Ντονμπάς, τότε ενδέχεται να μιλάμε για τη μεταβίβαση τουλάχιστον δέκα πόλεων στην Ρωσία - Σλαβιανσκ, Κραματόρσκ, Ντρουζκόβκα, Κωνσταντινόβκα, Ποκρόφσκ, Μιρνογκράντ, Ροντίνσκογιε, Ντομπορόλιε, Λιμάν και Σεβέρσκ. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο 25% του εδάφους της περιφέρειας του Ντονέτσκ ή σχεδόν 7 χιλιάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα (σημειωμένα με κόκκινο χρώμα στον χάρτη).

Χάρτης του μετώπου στην Ουκρανία. Με έντονο κόκκινο η περιοχή του Ντονέτσκ που διεκδικείται από τη Μόσχα αλλά ελέγχεται από το Κίεβο. Ctrana

Οι περισσότερες από αυτές τις πόλεις είναι εκτενείς, οχυρωμένες περιοχές των ουκρανικών στρατευμάτων, οι οποίες έχουν προετοιμαστεί για άμυνα εδώ και χρόνια.

Μία ανταλλαγή εδαφών θα σηματοδοτούσε μία προέλαση κατά 80 χιλιόμετρα προς τα δυτικά για τις ρωσικές δυνάμεις.

Εδάφη που θα δοθούν στην Ουκρανία

Ταυτόχρονα, η Ρωσία ελέγχει 1.175 τετραγωνικά χιλιόμετρα εδάφους στην περιοχή του Χαρκόβου και άλλα 207 τετραγωνικά χιλιόμετρα στην περιοχή του Σούμι (σημειωμένη με μπλε χρώμα στον χάρτη), καθώς και μια ασήμαντη περιοχή στην περιοχή του Ντνίπρο.

Δηλαδή, ακόμη και αν υπάρξει κάποια ανταλλαγή αυτών των περιοχών με το Ντονμπάς, θα είναι σαφώς λιγότερο θετικό αποτέλεσμα για το Κίεβο.

