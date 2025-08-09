Αποκάλυψη WSJ: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία ζητάει ο Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία

Η πρόταση που έκανε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ

Newsbomb

Αποκάλυψη WSJ: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία ζητάει ο Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, αριστερά, και ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, δεξιά, ανταλλάσσουν χειραψία κατά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, την Τετάρτη 6 Αυγούστου 2025. (Gavriil Grigorov, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

Sputnik / AP
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μερική υποχώρηση από τις αρχικές του διεκδικήσεις επί της Ουκρανίας φαίνεται να έφερε στο τραπέζι ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, προκειμένου να συμφωνήσει σε άμεσο τερματισμό των εχθροπραξιών στην Ουκρανία, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο βασικός όρος προβλέπει την απόσυρση των ουκρανικών στρατευμάτων από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, ενώ η Μόσχα θα διατηρήσει τον έλεγχο του Ντονέτσκ, του Λουγκάνσκ και της Κριμαίας.

Ο Πούτιν μετέφερε την πρότασή του στον Γουίτκοφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν στη Μόσχα την Τετάρτη. Συγκεκριμένα, η ρωσική πρόταση προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός εφόσον η Ουκρανία αποσύρει τις στρατιωτικές της δυνάμεις από ολόκληρη την ανατολική επαρχία του Ντονέτσκ. Παρά το γεγονός ότι η Ρωσία ελέγχει την πλειονότητα της περιοχής, το Κίεβο εξακολουθεί να κατέχει σημαντικά τμήματά της.

χάρτης Ουκρανία

Τα εδάφη που ελέγχει η Ρωσία επί της ουκρανικής επικράτειας στις 6 Αυγούστου 2025.

BBC

Στη Μόσχα Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία

Σύμφωνα με το σχέδιο, η Ρωσία θα διατηρήσει υπό τον έλεγχό της τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, καθώς και την Κριμαία, την οποία έχει προσαρτήσει από το 2014. Όπως προκύπτει από τις πληροφορίες που επικαλείται το μέσο, ο Ρώσος πρόεδρος δείχνει μια ελαστικότητα στις διαπραγματεύσεις, αφήνοντας τα εδάφη που είχαν καταλάβει τα ρωσικά στρατεύματα σε Χερσώνα και Ζαπορίζια.

Η πρόταση - αν υπάρξει συμφωνία - θα εφαρμοστεί σε δύο φάσεις: αρχικά, η Ουκρανία θα αποσυρθεί από το Ντονέτσκ και οι γραμμές του μετώπου θα «παγώσουν». Σε δεύτερο στάδιο, ο Πούτιν και ο Τραμπ θα συμφωνήσουν σε ένα οριστικό ειρηνευτικό σχέδιο (πιθανόν τον Δεκαπενταύγουστο στην Αλάσκα), το οποίο θα συζητηθεί στη συνέχεια και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

ουκρανία-εκπαιδευτική άσκηση στρατιωτών

Ουκρανοί στρατιώτες σε άσκηση κοντά στη γραμμή του μετώπου, στην περιοχή Ποκρόβσκ της Ουκρανίας, την Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Evgeniy Maloletka)

AP

Επιφυλάξεις από Ευρωπαίους και Ουκρανούς

Ορισμένοι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν έντονες επιφυλάξεις, εκτιμώντας ότι η κίνηση του Κρεμλίνου αποσκοπεί στην αποφυγή των κυρώσεων και των δασμών που ο Τραμπ είχε προαναγγείλει πως θα επιβάλει αν μέχρι την Παρασκευή δεν επιτευχθεί συμφωνία.

Ο Ζελένσκι έδειξε διατεθειμένος να συζητήσει το ζήτημα των εδαφών μόνο εφόσον η Ρωσία αποδεχθεί πλήρη και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός. Αξιωματούχος του Κιέβου που συμμετείχε στην τηλεφωνική επικοινωνία της Τετάρτης ανάμεσα στον Ουκρανό πρόεδρο και τον Τραμπ, φέρεται να ανέφερε πως η κυβέρνηση της χώρας δεν απορρίπτει την πρόταση επί της αρχής, αλλά θέτει ως απόλυτη προϋπόθεση την άμεση παύση των εχθροπραξιών.

Ο Τραμπ, μιλώντας πριν από μία εβδομάδα στο Newsmax, είχε προειδοποιήσει ότι ήταν έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν δεν υπάρξει συμφωνία, αν και αναγνώρισε ότι ο Πούτιν «ξέρει πώς να αποφεύγει τις κυρώσεις». Ο Αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε απογοήτευση καθώς, όπως είπε, πίστεψε τρεις φορές στο παρελθόν ότι είχε φτάσει σε συμφωνία με τον Ρώσο ηγέτη, αλλά η κατάσταση στο πεδίο άλλαζε δραματικά.

«Μίλησα πολλές φορές με τον Πούτιν και είχαμε εξαιρετικές συνομιλίες. Έπειτα, επιστρέφω και μαθαίνω ότι έπεσε βόμβα στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις, με νεκρούς αμάχους. Νόμιζα ότι το είχαμε συμφωνήσει τρεις φορές, αλλά ίσως θέλει να πάρει τα πάντα. Νομίζω πως θα του είναι πολύ δύσκολο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:19LIFESTYLE

Ζούμε από τύχη: Ο Ευτύχης Μπλέτσας πιάστηκε από κολώνα φωτισμού και αυτή έπεσε (vid)

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

11:10ΑΘΛΗΜΑΤΑ

O Στέφανος Τσιτσιπάς έμαθε το ελληνικό «μάτι» στους Αμερικανούς

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου

10:42ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ιεράπετρα: Φωτιά σε εργοστάσιο κατά τη διάρκεια της νύχτας

10:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Κοκαΐνη, ηρωίνη και δίκαννο σε σπίτι 49χρονου - Συνελήφθη ο δράστης

10:37ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Στέφανος Τσιτσιπάς: «Ο Ιβανίσεβιτς με έκανε να δώσω μια ακόμα ευκαιρία στον πατέρα μου»

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

10:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Πρόστιμο 1 δισ. δολάρια στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας για διαδηλώσεις υπέρ της Παλαιστίνης

10:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη WSJ: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία ζητάει ο Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

'Αδωνις Γεωργιάδης: «Διαστρέβλωσαν τη φετινή επίσκεψή μου στο Νοσοκομείο Ρόδου για να δημιουργήσουν εντυπώσεις»

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καραμπόλα 4 αυτοκινήτων στην Αττική Οδό

09:58ΚΟΣΜΟΣ

Bloomberg: Ο Ζελένσκι άλλαξε τη θέση του σχετικά με την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης

09:57ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το Ελλάδα - Σερβία και το φιλικό του Ολυμπιακού

09:54ΚΟΣΜΟΣ

«Οριστική» συμφιλίωση Αρμενίας-Αζερμπαϊτζάν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ - Προτάσεις για νόμπελ ειρήνης στον Αμερικανό πρόεδρο

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία - Καταγγελίες του Δημάρχου Μεγαλόπολης

09:36ΕΛΛΑΔΑ

Σκιάθος: 17χρονη τουρίστρια κατήγγειλε βιασμό από 23χρονο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:29ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Η καυστική ανάρτηση του Ανδρέα Πετρουλάκη - «Ήττα του κοινά αποδεκτού ήθους»

11:04ΕΛΛΑΔΑ

«Έριχναν νερό στα κλαδιά και δίπλα καίγονταν σπίτια» - Σοβαρές καταγγελίες στο Newsbomb για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Χάρβαλο

09:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Πειραματόζωο»: Η πιο πολυσυζητημένη ελληνική ταινία που δεν προβλήθηκε ποτέ και πουθενά!

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η επόμενη μέρα στο Χάρβαλο - Στάχτη και αποκαΐδια - Συγκλονιστικές εικόνες

05:14ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ αποκάλυψε το μυστικό 4.500 ετών της Μεγάλης Πυραμίδας της Γκίζας

06:32ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν αυτοκτόνησε ο Έπσταϊν»: Ο επί 18 χρόνια μπάτλερ του λύνει τη σιωπή του - Το χαμένο λεπτό από τις κάμερες της φυλακής

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδιο στον Πειραιά: Επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη πλοίου όταν τους είπαν ότι δεν θα ταξιδέψουν

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Λένα Σαμαρά: Ανείπωτος πόνος για τον χαμό της κόρης του Αντώνη Σαμαρά - Οι δραματικές ώρες μέχρι το αιφνίδιο τέλος - Την Δευτέρα η κηδεία της

10:49ΚΟΣΜΟΣ

Το μυστήριο του θανάτου της Μέριλιν Μονρόε: Ιατροδικαστής σπάει τη σιωπή του 60 χρόνια μετά - «Μήπως ήμουν πιόνι σε συγκάλυψη;»

10:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: SOS για 24 περιοχές - Τεράστιος κίνδυνος πυρκαγιάς - Μέχρι πότε θα λυσσομανάει ο άνεμος

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Βασίλη Καλογήρου: Οι επόμενες κινήσεις της οικογένειας

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρκαδία - Καταγγελίες του Δημάρχου Μεγαλόπολης

08:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Κερατέα: Η απόγνωση προσωποποιημένη σε εικόνες που σοκάρουν

10:52ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας στην περιοχή του Ναυαγίου

08:58ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Σε ύφεση οι φωτιές σε Ανατολική Αττική και Ηλεία- Κίνδυνος τα «καντηλάκια» - Εχθρός τα μποφόρ

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Εκτοξεύτηκε από τον 9ο όροφο και επέζησε – Η συγκλονιστική ιστορία της Βερόνικα - Πώς έγινε το «θαύμα»

07:10ΕΛΛΑΔΑ

Κόβει την ανάσα η φωτογραφία Canadair σε νυχτερινή ρίψη νερού - H σπάνια και τολμηρή επιχείρηση

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Μαχητικά πέμπτης γενιάς: Με ελληνική συμμετοχή αεροσκάφος τύπου stealth - Η γαλλική πρόταση

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη WSJ: Ντονέτσκ, Λουγκάνσκ και Κριμαία ζητάει ο Πούτιν για εκεχειρία στην Ουκρανία

06:58ΣΕΙΣΜΟΙ

Απίστευτη θεωρία για τον σεισμό στον Μαρμαρά: Ποιες προϋποθέσεις μπορούν να δώσουν πάνω από 7 Ρίχτερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ