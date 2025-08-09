Bloomberg: Ο Ζελένσκι άλλαξε τη θέση του σχετικά με την επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης

Μέχρι πρόσφατα, ο Ζελένσκι ισχυριζόταν ότι «δεν θα παραχωρούσε εδάφη»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Το Bloomberg ανέφερε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι άλλαξε τη θέση του σχετικά με την επίλυση του πολέμου της Ουκρανίας.

Μέχρι πρόσφατα, ο Ζελένσκι ισχυριζόταν ότι «δεν θα παραχωρούσε εδάφη», αλλά στις 8 Αυγούστου, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι ο Ζελένσκι ήταν έτοιμος να επιδιώξει μια συμφωνία, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον Πούτιν στις 15 Αυγούστου και το Κρεμλίνο επιβεβαίωσε αργότερα τα λόγια του Αμερικανού προέδρου.

