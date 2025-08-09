Ουκρανία: Εκτοξεύτηκε από τον 9ο όροφο και επέζησε – Η συγκλονιστική ιστορία της Βερόνικα

Η αστυνομία του Κιέβου δήλωσε πως πιστεύει ότι η Οσίντσεβα εκτοξεύτηκε από το διαμέρισμά της λόγω έκρηξης, χωρίς όμως να μπορεί να εξηγήσει πώς κατάφερε να επιζήσει από την πτώση

Ουκρανία: Εκτοξεύτηκε από τον 9ο όροφο και επέζησε – Η συγκλονιστική ιστορία της Βερόνικα
Καθώς οι ασταμάτητες επιθέσεις με πυραύλους και drones από τη Ρωσία προκαλούν ολοένα και περισσότερα θύματα μεταξύ των αμάχων στην Ουκρανία, η απίστευτη ιστορία επιβίωσης της Βερόνικα Οσίντσεβα έχει συγκλονίσει τους Ουκρανούς και ανέδειξε τον καθοριστικό ρόλο που μπορεί να παίξει η τύχη στο ποιος ζει και ποιος πεθαίνει.

Η αστυνομία του Κιέβου δήλωσε πως πιστεύει ότι η Οσίντσεβα εκτοξεύτηκε από το διαμέρισμά της λόγω έκρηξης, χωρίς όμως να μπορεί να εξηγήσει πώς κατάφερε να επιζήσει από την πτώση.

Ακόμη και η ίδια ίδια δεν έχει απάντηση: «Δεν ξέρω πώς πετάχτηκα, αλλά κάπως έμεινα ζωντανή», είπε από το νοσοκομειακό της κρεβάτι, περιτριγυρισμένη από φίλους και συγγενείς των αδικοχαμένων γονιών της.

Η Βερόνικα είχε αποκοιμηθεί στο διαμέρισμά της στον ένατο όροφο. Ξύπνησε πάνω σε έναν σωρό από χαλάσματα, στο έδαφος. Είχε σπασμένο πόδι, διάσειση και πολλαπλά τραύματα, όμως κανείς δεν μπόρεσε να εξηγήσει πώς κατάφερε να επιβιώσει.

