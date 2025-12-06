Δύο ώρες βίντεο και σκληρή προπόνηση ο Αταμάν μετά την ήττα από την Βαλένθια

Ανάλυση λαθών με έντονες παρατηρήσεις, προπόνηση γεμάτη ένταση, ήταν η αντίδραση του προπονητή των «πράσινων» στην εικόνα του αγώνα με την Βαλένθια.

Newsbomb

Δύο ώρες βίντεο και σκληρή προπόνηση ο Αταμάν μετά την ήττα από την Βαλένθια
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η επομένη της ήττας από την Βαλένθια, ήταν ιδιαίτερα σκληρή μέρα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο Εργκίν Αταμάν πήρε... μαστίγιο, με σκοπό να δείξει σε όλους πως αυτό που παρουσιάστηκε στο Telekom Center Athens ήταν μια ανεπίτρεπτη αγωνιστική εικόνα.

Ο κόουτς των «πράσινων» για δύο ώρες έδειχνε βίντεο στους παίκτες του. Με τα λάθη που έκαναν στο ματς κόντρα στους Ισπανούς και οι παρατηρήσεις ήταν έντονες.

Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή, ακολούθησε προπόνηση. Η οποία ήταν σκληρή και γεμάτη ένταση για τους «πράσινους».

Ο Κέντρικ Ναν έμεινε εκτός λόγω στομαχικών διαταραχών, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Χολμς και Όσμαν. Αντίθετα επέστρεψε ο Σαμοντούροβ που προπονήθηκε κανονικά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Νικόλαος: Γιατί θεωρείται προστάτης των ναυτικών

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Εν Αθήναις» συγκίνηση με το βλέμμα στο μέλλον

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 20χρονης

17:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Pole position ο Φερστάπεν στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Μετά τον Byron τι; Αντικυκλώνας απλώνει προστατευτική ομπρέλα, σταματούν οι βροχές

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος ο Μασκ για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ στο Χ: «Καταργήστε την ΕΕ» 

17:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: «Γκέλαρε» η Νίκη Βόλου, κορυφή η Καρδίτσα, εύκολα η Καλαμάτα

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο

17:08LIFESTYLE

Gigi Hadid - Bradley Cooper: Η «κατά λάθος» κοινή εμφάνιση σε βίντεο διάσημου influencer που έγινε viral

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία Οδό -Τούμπαρε το ΙΧ μέσα σε τούνελ

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Διαδηλωτές πέταξαν φαγητό στο Αυτοκρατορικό Στέμμα του Κράτους στον Πύργο του Λονδίνου - Tέσσερις συλλήψεις

16:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύο ώρες βίντεο και σκληρή προπόνηση ο Αταμάν μετά την ήττα από την Βαλένθια

16:30LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Η εξομολόγηση για τη μάχη της με τα κιλά - «Παχαίνω όταν νιώθω ότι απειλούμαι»

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανακαλύφθηκαν νέα υδροθερμικά πεδία στη θαλάσσια περιοχή της Μήλου

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Καταπλακώθηκε αυτοκίνητο έπειτα από κατολίσθηση

16:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Το... καυστικό σχόλιο του Μάικ Τζέιμς για την αναβολή στο ΣΕΦ

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον Καιάδα στο σχολείο Perkins και τους Παραολυμπιακούς: Η αναπηρία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

16:00ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Δημιουργούμε το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισε το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί - Δείτε φωτογραφίες

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Άρης: «Κλειστά» χαρτιά από τον Χιμένεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία Οδό -Τούμπαρε το ΙΧ μέσα σε τούνελ

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισε το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί - Δείτε φωτογραφίες

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Καταπλακώθηκε αυτοκίνητο έπειτα από κατολίσθηση

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 50χρονος και η εγγονή του - Τους κατασπάραξαν τα 7 πίτμπουλς τους

16:30LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Η εξομολόγηση για τη μάχη της με τα κιλά - «Παχαίνω όταν νιώθω ότι απειλούμαι»

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτοιμη για το... πολικό εξπρές η Αμερική - Στο «περίμενε» η Ευρώπη

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Μετά τον Byron τι; Αντικυκλώνας απλώνει προστατευτική ομπρέλα, σταματούν οι βροχές

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

12:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικοι ληστές χτυπούσαν πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών - Είχαν πληροφόρηση από «μέσα», συνελήφθησαν τυχαία για επίθεση που έκαναν για... πλάκα

12:26WHAT THE FACT

Μια «τεκτονική καταιγίδα» πλησιάζει την Ευρώπη και αυτές οι δύο ήπειροι θα ενωθούν σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον Καιάδα στο σχολείο Perkins και τους Παραολυμπιακούς: Η αναπηρία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

14:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που σκοπευτής της Ακτοφυλακής καταστρέφει μηχανή ταχύπλοου που μετέφερε ναρκωτικά - Δείτε βίντεο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ