Δύο ώρες βίντεο και σκληρή προπόνηση ο Αταμάν μετά την ήττα από την Βαλένθια

Η επομένη της ήττας από την Βαλένθια, ήταν ιδιαίτερα σκληρή μέρα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού AKTOR. Ο Εργκίν Αταμάν πήρε... μαστίγιο, με σκοπό να δείξει σε όλους πως αυτό που παρουσιάστηκε στο Telekom Center Athens ήταν μια ανεπίτρεπτη αγωνιστική εικόνα.

Ο κόουτς των «πράσινων» για δύο ώρες έδειχνε βίντεο στους παίκτες του. Με τα λάθη που έκαναν στο ματς κόντρα στους Ισπανούς και οι παρατηρήσεις ήταν έντονες.

Μόλις ολοκληρώθηκε η διαδικασία αυτή, ακολούθησε προπόνηση. Η οποία ήταν σκληρή και γεμάτη ένταση για τους «πράσινους».

Ο Κέντρικ Ναν έμεινε εκτός λόγω στομαχικών διαταραχών, ενώ ατομικό πρόγραμμα ακολούθησαν οι Χολμς και Όσμαν. Αντίθετα επέστρεψε ο Σαμοντούροβ που προπονήθηκε κανονικά.