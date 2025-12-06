Super League 2: «Γκέλαρε» η Νίκη Βόλου, κορυφή η Καρδίτσα, εύκολα η Καλαμάτα

Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μετά τα ματς του Σαββάτου (6/12) για την 13η αγωνιστική των δύο ομίλων της κατηγορίας.

Newsbomb

Super League 2: «Γκέλαρε» η Νίκη Βόλου, κορυφή η Καρδίτσα, εύκολα η Καλαμάτα
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Στραβοπάτημα» για τη Νίκη Βόλου στην 13η αγωνιστική του Α’ ομίλου της Super League 2. Η ομάδα της Μαγνησίας έμεινε στο 1-1 στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 18΄ με τον Λουκίνα, αλλά ο Μπουλάρι ισοφάρισε στον 55΄.

Από την άλλη, η Αναγέννηση Καρδίτσας πέρασε με 3-0 από την έδρα του Καμπανιακού και ανέβηκε στην κορυφή. Ο Καρίμ στο 8΄, ο Πολέτο στο 34΄ και ο Καμπετσής στο 45΄ πέτυχαν τα γκολ των Θεσσαλών.

Νωρίτερα, οι Β΄ ομάδες του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλες 1-1, με γκολ του Σιμόνι στο 31΄ για τους Αρκάδες και πέναλτι του Κοσίδη στο 67΄ για τους Θεσσαλονικείς.

SUPER LEAGUE 2 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αστέρας Τρίπολης Β΄ – ΠΑΟΚ Β΄ 1-1

ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου 1-1

Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3

Μακεδονικός – Καβάλα 7/12

Νέστος Χρυσούπολης – ΠΟΤ Ηρακλής 7/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Αναγέννηση Καρδίτσας 30

2. Νίκη Βόλου 28

3. ΠΟΤ Ηρακλής 28 -12αγ.

4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27

5. ΠΑΟΚ Β΄ 15

6. Καβάλα 12 -12αγ.

7. Νέστος Χρυσούπολης 11 -12αγ.

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5 -12αγ.

Στον Β’ όμιλο η Καλαμάτα πήρε την έκτη σερί νίκη της, επικρατώντας 3-1 του Ολυμπιακού Β’. Με πέναλτι του Παμλίδη στο 26΄ άνοιξε το σκορ, ενώ οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μάντζη στο 54΄. Ο Ολυμπιακός Β΄ μείωσε με τον Κεϊτά στο 59΄, αλλά η Καλαμάτα «καθάρισε» το ματς με γκολ του Βαφέα στο 69΄.

SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β΄ 3-1

Πανιώνιος – ΓΣ Μαρκό 7/12

Athens Kallithea FC – Χανιά 7/12

Αιγάλεω ΑΟ – Ηλιούπολη 7/12

Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 7/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

1. Καλαμάτα ΠΣ 35 -13αγ.

2. Πανιώνιος 30

3. ΓΣ Μαρκό 22

4. Athens Kallithea FC 17

5. Ελλάς Σύρου 16

6. Ολυμπιακός Β΄ 14

7. Αιγάλεω 11 -11αγ.

8. Χανιά 9

9. Ηλιούπολη 7

10. Παναργειακός 4

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Άγιος Νικόλαος: Γιατί θεωρείται προστάτης των ναυτικών

17:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Εν Αθήναις» συγκίνηση με το βλέμμα στο μέλλον

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Συναγερμός για την εξαφάνιση 20χρονης

17:27ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Formula 1: Pole position ο Φερστάπεν στο Grand Prix του Άμπου Ντάμπι

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Μετά τον Byron τι; Αντικυκλώνας απλώνει προστατευτική ομπρέλα, σταματούν οι βροχές

17:21ΚΟΣΜΟΣ

Έξαλλος ο Μασκ για το πρόστιμο των 120 εκατ. ευρώ στο Χ: «Καταργήστε την ΕΕ» 

17:09ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: «Γκέλαρε» η Νίκη Βόλου, κορυφή η Καρδίτσα, εύκολα η Καλαμάτα

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Επέτειος Γρηγορόπουλου: Κλειστοί οι σταθμοί του Μετρό Σύνταγμα και Πανεπιστήμιο

17:08LIFESTYLE

Gigi Hadid - Bradley Cooper: Η «κατά λάθος» κοινή εμφάνιση σε βίντεο διάσημου influencer που έγινε viral

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία Οδό -Τούμπαρε το ΙΧ μέσα σε τούνελ

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Διαδηλωτές πέταξαν φαγητό στο Αυτοκρατορικό Στέμμα του Κράτους στον Πύργο του Λονδίνου - Tέσσερις συλλήψεις

16:35ΜΠΑΣΚΕΤ

Δύο ώρες βίντεο και σκληρή προπόνηση ο Αταμάν μετά την ήττα από την Βαλένθια

16:30LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Η εξομολόγηση για τη μάχη της με τα κιλά - «Παχαίνω όταν νιώθω ότι απειλούμαι»

16:27ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ανακαλύφθηκαν νέα υδροθερμικά πεδία στη θαλάσσια περιοχή της Μήλου

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Καταπλακώθηκε αυτοκίνητο έπειτα από κατολίσθηση

16:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Το... καυστικό σχόλιο του Μάικ Τζέιμς για την αναβολή στο ΣΕΦ

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον Καιάδα στο σχολείο Perkins και τους Παραολυμπιακούς: Η αναπηρία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

16:00ΕΘΝΙΚΑ

Δένδιας: Δημιουργούμε το πιο σύγχρονο Πολεμικό Ναυτικό στη μακραίωνη ελληνική ιστορία

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισε το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί - Δείτε φωτογραφίες

15:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – Άρης: «Κλειστά» χαρτιά από τον Χιμένεθ, δεν ανακοίνωσε αποστολή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

07:16LIFESTYLE

Κατεβάζουν ρολά οι πιο επιτυχημένες σειρές της TV

15:26ΕΛΛΑΔΑ

Σοκ στη Ζάκυνθο: Νεκρό 2χρονο παιδί από επίθεση σκύλου

16:50ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο για την Πηγή Δεβετζή στην Εγνατία Οδό -Τούμπαρε το ΙΧ μέσα σε τούνελ

13:00LIFESTYLE

Θρίλερ με τη Ναταλία Λιονάκη: Πέταξε τα ράσα ή αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας;

15:57ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Byron: Πλημμύρισε το Καστελόριζο - Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης θα κηρυχθεί το νησί - Δείτε φωτογραφίες

14:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλειδώνουν» τα Χριστούγεννα από το ECMWF - «Πασχούγεννα» και φέτος;

16:15ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Καταπλακώθηκε αυτοκίνητο έπειτα από κατολίσθηση

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στις ΗΠΑ: Νεκρός 50χρονος και η εγγονή του - Τους κατασπάραξαν τα 7 πίτμπουλς τους

16:30LIFESTYLE

Σίσσυ Χρηστίδου: Η εξομολόγηση για τη μάχη της με τα κιλά - «Παχαίνω όταν νιώθω ότι απειλούμαι»

11:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτοιμη για το... πολικό εξπρές η Αμερική - Στο «περίμενε» η Ευρώπη

17:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός- Κολυδάς: Μετά τον Byron τι; Αντικυκλώνας απλώνει προστατευτική ομπρέλα, σταματούν οι βροχές

10:05ΚΟΣΜΟΣ

Iron Beam: Το ισραηλινό υπερόπλο με λέιζερ υψηλής ισχύος που μπορεί να γράψει ιστορία - Βίντεο

12:56ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ανήλικοι ληστές χτυπούσαν πρακτορεία τυχερών παιχνιδιών - Είχαν πληροφόρηση από «μέσα», συνελήφθησαν τυχαία για επίθεση που έκαναν για... πλάκα

12:26WHAT THE FACT

Μια «τεκτονική καταιγίδα» πλησιάζει την Ευρώπη και αυτές οι δύο ήπειροι θα ενωθούν σε ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο

16:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Από τον Καιάδα στο σχολείο Perkins και τους Παραολυμπιακούς: Η αναπηρία από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

14:54ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Η στιγμή που σκοπευτής της Ακτοφυλακής καταστρέφει μηχανή ταχύπλοου που μετέφερε ναρκωτικά - Δείτε βίντεο

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ