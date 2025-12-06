Super League 2: «Γκέλαρε» η Νίκη Βόλου, κορυφή η Καρδίτσα, εύκολα η Καλαμάτα
Τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες μετά τα ματς του Σαββάτου (6/12) για την 13η αγωνιστική των δύο ομίλων της κατηγορίας.
«Στραβοπάτημα» για τη Νίκη Βόλου στην 13η αγωνιστική του Α’ ομίλου της Super League 2. Η ομάδα της Μαγνησίας έμεινε στο 1-1 στην έδρα του ΠΑΣ Γιάννινα. Οι Θεσσαλοί προηγήθηκαν στο 18΄ με τον Λουκίνα, αλλά ο Μπουλάρι ισοφάρισε στον 55΄.
Από την άλλη, η Αναγέννηση Καρδίτσας πέρασε με 3-0 από την έδρα του Καμπανιακού και ανέβηκε στην κορυφή. Ο Καρίμ στο 8΄, ο Πολέτο στο 34΄ και ο Καμπετσής στο 45΄ πέτυχαν τα γκολ των Θεσσαλών.
Νωρίτερα, οι Β΄ ομάδες του Αστέρα Τρίπολης και του ΠΑΟΚ ήρθαν ισόπαλες 1-1, με γκολ του Σιμόνι στο 31΄ για τους Αρκάδες και πέναλτι του Κοσίδη στο 67΄ για τους Θεσσαλονικείς.
SUPER LEAGUE 2 – Α’ ΟΜΙΛΟΣ – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Αστέρας Τρίπολης Β΄ – ΠΑΟΚ Β΄ 1-1
ΠΑΣ Γιάννινα – Νίκη Βόλου 1-1
Καμπανιακός – Αναγέννηση Καρδίτσας 0-3
Μακεδονικός – Καβάλα 7/12
Νέστος Χρυσούπολης – ΠΟΤ Ηρακλής 7/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Αναγέννηση Καρδίτσας 30
2. Νίκη Βόλου 28
3. ΠΟΤ Ηρακλής 28 -12αγ.
4. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 27
5. ΠΑΟΚ Β΄ 15
6. Καβάλα 12 -12αγ.
7. Νέστος Χρυσούπολης 11 -12αγ.
8. ΠΑΣ Γιάννινα 9
9. Καμπανιακός 9
10. Μακεδονικός 5 -12αγ.
Στον Β’ όμιλο η Καλαμάτα πήρε την έκτη σερί νίκη της, επικρατώντας 3-1 του Ολυμπιακού Β’. Με πέναλτι του Παμλίδη στο 26΄ άνοιξε το σκορ, ενώ οι γηπεδούχοι διπλασίασαν τα τέρματά τους με τον Μάντζη στο 54΄. Ο Ολυμπιακός Β΄ μείωσε με τον Κεϊτά στο 59΄, αλλά η Καλαμάτα «καθάρισε» το ματς με γκολ του Βαφέα στο 69΄.
SUPER LEAGUE 2 – Β’ ΟΜΙΛΟΣ – 13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Καλαμάτα – Ολυμπιακός Β΄ 3-1
Πανιώνιος – ΓΣ Μαρκό 7/12
Athens Kallithea FC – Χανιά 7/12
Αιγάλεω ΑΟ – Ηλιούπολη 7/12
Παναργειακός – Ελλάς Σύρου 7/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1. Καλαμάτα ΠΣ 35 -13αγ.
2. Πανιώνιος 30
3. ΓΣ Μαρκό 22
4. Athens Kallithea FC 17
5. Ελλάς Σύρου 16
6. Ολυμπιακός Β΄ 14
7. Αιγάλεω 11 -11αγ.
8. Χανιά 9
9. Ηλιούπολη 7
10. Παναργειακός 4