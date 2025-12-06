Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων
Σε μακρά περίοδο χωρίς οργανωμένη κακοκαιρία μπαίνει η χώρα, καθώς ένας ισχυρός αντικυκλώνας που έχει εγκατασταθεί πάνω από μεγάλο τμήμα της Ευρώπης μπλοκάρει την έλευση νέων συστημάτων.

Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στα πρωινά δεδομένα του αμερικανικού μοντέλου. Τα υπολείμματα του βαρομετρικού χαμηλού Byron θα συνεχίσουν να δίνουν τοπικά φαινόμενα την Κυριακή και τη Δευτέρα στα ανατολικά προσήνεμα, όμως στις περισσότερες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει ηλιόλουστος.

Από εκεί και πέρα ακολουθεί ένα διάστημα με πλήρη απουσία φαινομένων, καθώς ο αφρικανικός αντικυκλώνας υψώνει… τείχος στην είσοδο των χαμηλών από τον Ατλαντικό προς τη Μεσόγειο.

Αυτό σημαίνει ότι το πρώτο οργανωμένο σύστημα που φαίνεται ικανό να φτάσει έως τη χώρα μας και να προκαλέσει νέα κακοκαιρία, τοποθετείται γύρω στις 21 Δεκεμβρίου.

Μετά τις 17 του μήνα, πάντως, εμφανίζονται τα πρώτα σημάδια αλλαγής της κυκλοφορίας.

clipboard12-06-202501.jpg

Ο «σούπερ αντικυκλώνας» της Αγίας Λουκίας

Μετά την επέλαση όμως του Byron φαίνεται ότι ο καιρός της Μεσογείου θα επηρεασθεί από έναν «σούπερ αντικυκλώνα» που απλώνεται από τη δυτική Μεσόγειο μέχρι την Ιταλία και φαίνεται πως θα αλλάξει τον καιρό και στην Ελλάδα. Οι άνεμοι που καθαρίζουν τον ουρανό της Ιταλίας ανοίγουν τον δρόμο για μια παρατεταμένη περίοδο υψηλής πίεσης, ηλιοφάνειας και - για την εποχή - εντυπωσιακής ζέστης, ακόμη και στα ορεινά.

Η ατμοσφαιρική διάταξη που διαμορφώνεται στη δυτική Μεσόγειο τις τελευταίες ημέρες δεν αφορά μόνο την Ιταλία. Ο ισχυρός βορειοδυτικός άνεμος που διώχνει την κακοκαιρία από την ιταλική χερσόνησο, συνδέεται με την άνοδο της υψηλής πίεσης και ένα αντικυκλωνικό πεδίο που επεκτείνεται συνεχώς προς τα ανατολικά. Κι όπως όλα δείχνουν, η Ελλάδα θα βρεθεί κάτω από την επίδρασή του μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τα ιταλικά προγνωστικά, η ισχυρή αυτή ράχη υψηλής πίεσης αναμένεται να δώσει στην Ιταλία ημέρες με λιακάδα και θερμοκρασίες έως και 10–12 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα του Δεκεμβρίου. Αντίστοιχη τάση προδιαγράφεται και για τη χώρα μας, με τους μετεωρολόγους να βλέπουν μια σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, κυρίως από τα μέσα της εβδομάδας.

Στην Ελλάδα, το πρώτο «σήμα» θα έρθει από τους βόρειους ανέμους που θα ενισχυθούν στο Αιγαίο. Όμως γρήγορα το σκηνικό θα αλλάξει: η υψηλή πίεση θα εγκατασταθεί και στη χώρα μας, φέρνοντας ηλιοφάνεια, σταθερό καιρό και αξιοσημείωτη ήπια θερμοκρασία.

Από τις 8–9 Δεκεμβρίου και μετά, η θερμή αέρια μάζα που ανεβαίνει από τη Βόρεια Αφρική προς την Ιταλία είναι πιθανό να επηρεάσει και τον ελλαδικό χώρο. Έτσι, περιοχές του κέντρου και του νότου θα μπορούσαν να δουν θερμοκρασίες που θυμίζουν περισσότερο τέλη Οκτωβρίου παρά Δεκέμβρη, ενώ στα ορεινά αναμένεται ζέστη ασυνήθιστη για την εποχή.

Αν το αντικυκλωνικό πεδίο διατηρηθεί μέχρι τη γιορτή της Αγίας Λουκίας (13 Δεκεμβρίου), όπως εκτιμούν Ιταλοί μετεωρολόγοι, τότε η Ελλάδα οδεύει σε μια εκτεταμένη περίοδο ξηρασίας και λιακάδας, με τον χειμώνα να κρατά… αποστάσεις.

Αυτό που μένει είναι να φανεί πόσο θα επιμείνει η υψηλή πίεση και αν η «βορειοαφρικανική» ζέστη θα αγγίξει τελικά όλη τη χώρα. Για την ώρα, πάντως, όλα δείχνουν έναν Δεκέμβρη πιο ήπιο απ’ ό,τι συνηθίζουμε

Καιρός: Πότε δίνει το GFS την επόμενη κακοκαιρία στην Ελλάδα - Η πρόβλεψη των Αμερικάνων

