Φλώρινα: Καταπλακώθηκε αυτοκίνητο έπειτα από κατολίσθηση

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται στη Φλώρινα από την έντονη και συνεχιζόμενη βροχόπτωση των τελευταίων 48 ωρών.

Ποτάμια υπερχείλισαν και μετατράπηκαν σε χειμάρρους, προκαλώντας ζημιές και διακοπές στην κυκλοφορία σε επαρχιακούς οδικούς άξονες. Σε πολλές περιοχές η στάθμη του νερού έχει ξεπεράσει το ύψος των γεφυρών, με αποτέλεσμα οικισμοί να έχουν αποκοπεί.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, η ισχυρή βροχόπτωση προκάλεσε και κατολίσθηση όγκου χωμάτων από πρανές, που παρέσυρε ένα σταθμευμένο όχημα μαζί με το κιόσκι κάτω από το οποίο βρισκόταν. Λόγω των καιρικών φαινομένων διακόπηκε η υδροδότηση σε τμήματα της πόλης και σε αρκετές περιοχές του δήμου.

Λόγω της βροχόπτωσης διεκόπη η υδροδότηση σε αρκετές περιοχές της Φλώρινας και εντός της πόλης με τα συνεργεία της ΔΕΥΑΦ να δίνουν μάχη για να καθαρίζουν τα διυλιστήρια, απ’ όπου υδροδοτείται η πόλη και οι δημοτικές κοινότητες.

