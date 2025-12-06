Το... καυστικό σχόλιο του Μάικ Τζέιμς για την αναβολή στο ΣΕΦ

Ο θόρυβος από την αναβολή του αγώνα Ολυμπιακός – Φενέρμπαχτσε, δεν έχει κοπάσει στην Ευρώπη. Αναμέτρηση της Euroleague πρώτη φορά στην ιστορία δεν διεξήχθη λόγω βροχής, παρότι μιλάμε για κλειστό γήπεδο.

Ο Μάικ Τζέιμς είναι κατά γενική ομολογία ένας απ’ τους κορυφαίους στην ιστορία της διοργάνωσης. Ο πρώτος σκόρερ της. Ο άσος της Μονακό λοιπόν, σχολίασε το θέμα και οι αναφορές του δεν ήταν καθόλου τιμητικές για τους «ερυθρόλευκους».

Συγκεκριμένα ένας τούρκος φίλαθλος «απάντησε» σε αναφορά για τη συμφωνία της ΚΑΕ του Πειραιά για χορηγία, τονίζοντας πως «ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει συμφωνία με ανθρώπους που θα επισκευάσουν την οροφή άμεσα».

Εκεί λοιπόν ο Μάικ Τζέιμς σχολίασε: «Mannnnnnnnn!!!!!! Asap», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «φίλε επειγόντως».

Mannnnnnnnn!!!!!! Asap — Mike James (@TheNatural_05) December 6, 2025

Τότε ένας λογαριασμός υποστηρικτή του Ολυμπιακού του πόσταρε τη φωτογραφία του γηπέδου της Μονακό και του έγραψε: «Παίζεις σε αυτή την αρένα και μιλάς για τον Ολυμπιακό. Βούλωσέ το».

Ο Μάικ Τζέιμς ανταπάντησε αποστομωτικά: «Η λέξη κλειδί είναι το “παίζεις”».