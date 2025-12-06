Μακελειό στη Νότια Αφρική: 11 νεκροί από πυροβολισμούς σε ξενοδοχείο - 14 τραυματίες
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, 25 άτομα δέχθηκαν πυρά και ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και τρία παιδιά, ηλικίας από 3 έως 12 ετών
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Νότιας Αφρικής, όταν τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου τρεις άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον πολιτών στο ξενοδοχείο Saulsville Hostel στην περιοχή Atteridgeville νότια της πρωτεύουσας, με αποτέλεσμα 11 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και να τραυματιστούν άλλοι 14, σύμφωνα με την Αστυνομία της Νότιας Αφρικής (SAPS).
Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, 25 άτομα δέχθηκαν πυρά και ανάμεσα στους νεκρούς βρίσκονται και τρία παιδιά, ηλικίας από 3 έως 12 ετών. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε τοπικά νοσοκομεία.
Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τους τρεις δράστες και οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.