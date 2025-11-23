Πέραμα: Επιθεση μεγαλόσωμου σκύλου σε 12χρονο - Τι λέει η οικογένεια του

Άγρια επίθεση από δεσποζόμενο σκύλο δέχτηκε ένα 12χρονο αγόρι στο πέραμα, την ώρα που περίμενε έξω από το σχολείο του. Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη, στις 19:20 το απόγευμα, έξω από γυμνάσιο της περιοχής. Οι γονείς του παιδιού βρίσκονταν εντός του σχολείου για συνέλευση, ενώ οι μαθητές έπαιζαν στον εξωτερικό χώρο.

Η επίθεση του μεγαλόσωμου σκύλου

Σύμφωνα με τις περιγραφές, ένας μεγαλόσωμος σκύλος ράτσας Αγίου Βερνάρδου, που περνούσε από το σημείο με τον ιδιοκτήτη του, αν και δεμένος με λουρί, άρχισε ξαφνικά να γαυγίζει και να επιτίθεται στο παιδί. Ο σκύλος έριξε κάτω τον 12χρονο και τον δάγκωσε στο αριστερό μπράτσο, με τα τραύματα να αποτυπώνονται καθαρά στις φωτογραφίες που εξασφάλισε ο δημοσιογράφος Μάνος Σωτηρόπουλος.

Το παιδί εξακολουθεί να λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή και υποβάλλεται σε επαναληπτικές εξετάσεις, ώστε να αποκλειστούν επιπλοκές.

Η οικογένεια θα κινηθεί νομικά

Η οικογένεια του μαθητή δηλώνει αποφασισμένη να κινηθεί νομικά κατά του ιδιοκτήτη του σκύλου. Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας, ο άνδρας δεν επέδειξε ενδιαφέρον για την κατάσταση του παιδιού, ούτε επικοινώνησε με τη μητέρα μετά το συμβάν, παρά το γεγονός ότι η αστυνομία έφτασε στο σημείο και κατέγραψε τα στοιχεία του.

Η μητέρα του αγοριού περιέγραψε τον τρόμο της στιγμής, σημειώνοντας πως το παιδί είχε πολλαπλά τραύματα από τα δόντια και τα νύχια του σκύλου, ενώ χαρακτήρισε αδικαιολόγητη την αδιαφορία του ιδιοκτήτη.

Το περιστατικό διερευνάται από τις αρμόδιες αρχές, ενώ η οικογένεια ζητά να αποδοθούν ευθύνες για την επίθεση που δέχτηκε ο ανήλικος.

