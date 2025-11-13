Βρετανία: Άγρια επίθεση σκύλου σε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του - «Νόμιζα ότι ήταν νεκρός»

Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ένας 5χρονος, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από έναν εκτός ελέγχου σκύλο μπροστά στα μάτια της μητέρας του, στο Νότιο Γιορκσάιρ.

Η 28χρονη Τζοάν Γκόφι πήγαινε τον γιο της, Ρόμαν, σπίτι από το σχολείο την περασμένη εβδομάδα, όταν σκύλος - που πιστεύεται ότι είναι ράτσας bull- έσυρε τον γιο της στο έδαφος.

Το κατοικίδιο τραυμάτισε το μάτι, τα αυτιά και τα μάγουλά του κατά τη διάρκεια της φρικιαστικής επίθεσης την περασμένη Πέμπτη, με αποτέλεσμα να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση.

'I thought he was dead' - mum of boy mauled by dog https://t.co/c41lSEHECk — BBC Yorkshire (@BBCLookNorth) November 10, 2025

Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι ένας 29χρονος άνδρας έχει συλληφθεί ως ύποπτος ως ιδιοκτήτης του σκύλου, ο οποίος κατασχέθηκε. Ο άνδρας λίγο αργότερα αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση.

Η μητέρα περιγράφοντας το φρικτό περιστατικό, δήλωσε αιφνιδιασμένη από την επίθεση: «Όλα συνέβησαν τόσο γρήγορα - νόμιζα ότι αυτό το σκυλί επρόκειτο να σκοτώσει το παιδί μου. Αυτή η επίθεση ήταν 1000% αποτρέψιμη. Η αμέλεια παραλίγο να στοιχίσει τη ζωή του γιου μας.»

Αφηγούμενη την τρομακτική επίθεση, η Τζοάν είπε πώς ο σκύλος έτρεξε επιθετικά προς τον Ρόμαν καθώς περπατούσε ακριβώς μπροστά της κοντά στο πάρκο.

Εκείνη την ώρα έσπρωχνε τον οκτάμηνο γιο της, Μάρσαλ, σε ένα καρότσι.

Η Τζοάν μπορούσε να δει τον σκύλο και τον ιδιοκτήτη του από απόσταση, αλλά «άλλαξε στάση» όταν είδε τον Ρόμαν, πριν γρυλίσει και του επιτεθεί.

Ρίχνει τον Ρόμαν στο έδαφος με το στόμα του, αλλά ευτυχώς η Τζοάν κατάφερε γρήγορα να τον τραβήξει από τα πόδια κάτω από τον σκύλο.

Η Τζοάν πρόσθεσε: «Ο σκύλος κόλλησε στο πρόσωπό του.»

«Δεν μπορούσα να δω το πρόσωπό του όταν τον τράβηξα από κάτω από τον σκύλο, οπότε φοβήθηκα ότι μπορεί να το είχαν σκίσει.»

«Υπήρχαν πολλά τραύματα από τρυπήματα στα δόντια και ένα μέρος του αυτιού του ήταν σχισμένο. Ήταν σε κατάσταση σοκ πριν αρχίσει να ουρλιάζει, "Θα πεθάνω, θα πεθάνω". Ένα πεντάχρονο παιδί δεν θα έπρεπε ποτέ να φοβάται έτσι για τη ζωή του».

Αφού ο Ρόμαν επέζησε «ως εκ θαύματος» από την επίθεση, η Τζοάνα είπε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για το μάτι του γιου της.