Άργος: Αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε σε 17χρονη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται ένα 17χρονο κορίτσι μετά από επίθεση τεσσάρων αδέσποτων σκύλων στο Άργος.

Όπως αναφέρει το argolikeseidhseis.gr, το περιστατικό σημειώθηκε σήμερα Παρασκευή (21/11), κοντά στο Αρχαίο Θέατρο, καθώς το θύμα της επίθεσης πήγαινε στο σχολείο.

Το άτυχο κορίτσι, λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, σε σώμα και κεφάλι, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο χειρουργείο του Νοσοκομείου Άργους.

Ο Δήμος Άργους - Μυκηνών κινητοποιήθηκε αμέσως μετά την επίθεση των τεσσάρων αδέσποτων σκύλων στο κορίτσι.

Ο Αντιδήμαρχος Βασίλης Καραβίδας, επικεφαλής ειδικού συνεργείου, κατόρθωσε να εντοπίσει και να εγκλωβίσει σε κλουβί ένα από τα σκυλιά, ενώ γίνονται προσπάθειες για να εντοπιστούν και τα υπόλοιπα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο νοσοκομείο διακομίσθηκε και ένας ηλικωμένος άνδρας που επίσης έπεσε θύμα της ίδιας αγέλης με τραύματα στα πόδια.

Η ανακοίνωση του Νοσοκομείου Αργολίδας

Λίγη ώρα μετά την διακομιδή της 17χρονης το Νοσοκομείο Αργολίδας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση υγείας της 17χρονης.

«Σήμερα στις 08:20 π.μ. προσεκομίσθη στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άργους ασθενής 17 ετών μετά των οικείων της με πολλαπλά δήγματα κυνός.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων της στο τριχωτό της κεφαλής, η ασθενής εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο για χειρουργική αποκατάσταση των τραυμάτων. Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στη Χειρουργική Κλινική της Οργανικής Μονάδας Έδρας Άργους», αναφέρεται στην σχετική ανακοίνωση.

