Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

Έντονη αναστάτωση προκάλεσε στη σχολική κοινότητα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου η καταγγελία που υπέβαλε δασκάλα σε βάρος 6χρονου μαθητή, υποστηρίζοντας ότι το παιδί την θώπευσε στο στήθος.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η εκπαιδευτικός, το περιστατικό σημειώθηκε - πριν από περίπου μία εβδομάδα - κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όταν ο μαθητής θέλησε να της δείξει την ζωγραφιά που είχε ετοιμάσει. Η δασκάλα υποστήριξε ότι ο 6χρονος την άγγιξε και την κοίταξε με τρόπο που εκείνη θεώρησε ακατάλληλο και σεξουαλικά φορτισμένο, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί αμέσως στον διευθυντή του σχολείου.

Ο διευθυντής και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να την καθησυχάσουν, εξηγώντας ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας συχνά πραγματοποιούν ασυνείδητες κινήσεις χωρίς πρόθεση και χωρίς να κατανοούν τη σημασία τους. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων, η δασκάλα εμφανίστηκε ιδιαίτερα αναστατωμένη, φωνάζοντας πως το παιδί «είναι εν δυνάμει βιαστής» και ότι «στο μέλλον θα απασχολήσει τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης».

Παρότι οι συνάδελφοί της προσπάθησαν να την ηρεμήσουν και να μην δοθεί περαιτέρω έκταση στο θέμα, η δασκάλα την επόμενη κιόλας ημέρα μετέβη στην αστυνομία και υπέβαλε επίσημη καταγγελία, κατηγορώντας τον 6χρονο μαθητή της για «σεξουαλική παρενόχληση». Μετά την καταγραφή της αναφοράς, οι αστυνομικοί κάλεσαν τους γονείς του 6χρονου για ενημέρωση.

Οι γονείς του παιδιού, σοκαρισμένοι από τον ισχυρισμό, υπέβαλαν άμεσα αναφορά κατά της δασκάλας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας, χαρακτηρίζοντας την αντίδρασή της «αδικαιολόγητα υπερβολική» και ασύμβατη με την ηλικία και την ανάπτυξη ενός μαθητή της Α’ Δημοτικού. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη ξεκινήσει προανακριτική διαδικασία για να διερευνηθούν πλήρως τα γεγονότα.

Προς το παρόν, αποφασίστηκε η προσωρινή απομάκρυνση της εκπαιδευτικού από το 1ο Δημοτικό Λουτρακίου και η τοποθέτησή της στο 3ο Δημοτικό Λουτρακίου και στο Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας. Ήδη αρκετοί γονείς από τα σχολεία όπου τοποθετήθηκε εξέφρασαν επιφυλάξεις για το ότι θα βρίσκεται στις τάξεις των παιδιών τους.

Ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντρίμερης, ανέφερε ότι μόλις ολοκληρωθεί η προανακριτική διαδικασία, η εκπαιδευτικός θα κληθεί σε απολογία, προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση για την υπόθεσή της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από τη στιγμή που η δασκάλα απομακρύνθηκε από το σχολείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, «η κατάσταση έχει ηρεμήσει σημαντικά».

Η συγκεκριμένη δασκάλα περίπου 45 ετών, διδάσκει το μάθημα των Εικαστικών. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων και εκπαιδευτικών, έχει παρακάμψει αρκετές φορές το πρόγραμμα, επιλέγοντας να διδάξει Θρησκευτικά «λόγω των προσωπικών της πεποιθήσεων». Παρά τις σχετικές επισημάνσεις που της έγιναν, η πρακτική αυτή συνέχισε να επαναλαμβάνεται, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες.

