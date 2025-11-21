Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

Η σχολική κοινότητα κάνει λόγο για μια υπερβολική και αβάσιμη καταγγελία, η οποία δεν συνάδει με την ηλικία του παιδιού και εγείρει ερωτήματα για την κρίση της δασκάλας

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

Φωτογραφία αρχείου

Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έντονη αναστάτωση προκάλεσε στη σχολική κοινότητα του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λουτρακίου η καταγγελία που υπέβαλε δασκάλα σε βάρος 6χρονου μαθητή, υποστηρίζοντας ότι το παιδί την θώπευσε στο στήθος.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε η εκπαιδευτικός, το περιστατικό σημειώθηκε - πριν από περίπου μία εβδομάδα - κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όταν ο μαθητής θέλησε να της δείξει την ζωγραφιά που είχε ετοιμάσει. Η δασκάλα υποστήριξε ότι ο 6χρονος την άγγιξε και την κοίταξε με τρόπο που εκείνη θεώρησε ακατάλληλο και σεξουαλικά φορτισμένο, με αποτέλεσμα να απευθυνθεί αμέσως στον διευθυντή του σχολείου.

Ο διευθυντής και οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί προσπάθησαν να την καθησυχάσουν, εξηγώντας ότι τα παιδιά αυτής της ηλικίας συχνά πραγματοποιούν ασυνείδητες κινήσεις χωρίς πρόθεση και χωρίς να κατανοούν τη σημασία τους. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες συναδέλφων, η δασκάλα εμφανίστηκε ιδιαίτερα αναστατωμένη, φωνάζοντας πως το παιδί «είναι εν δυνάμει βιαστής» και ότι «στο μέλλον θα απασχολήσει τις αρχές και τα μέσα ενημέρωσης».

Παρότι οι συνάδελφοί της προσπάθησαν να την ηρεμήσουν και να μην δοθεί περαιτέρω έκταση στο θέμα, η δασκάλα την επόμενη κιόλας ημέρα μετέβη στην αστυνομία και υπέβαλε επίσημη καταγγελία, κατηγορώντας τον 6χρονο μαθητή της για «σεξουαλική παρενόχληση». Μετά την καταγραφή της αναφοράς, οι αστυνομικοί κάλεσαν τους γονείς του 6χρονου για ενημέρωση.

Οι γονείς του παιδιού, σοκαρισμένοι από τον ισχυρισμό, υπέβαλαν άμεσα αναφορά κατά της δασκάλας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας, χαρακτηρίζοντας την αντίδρασή της «αδικαιολόγητα υπερβολική» και ασύμβατη με την ηλικία και την ανάπτυξη ενός μαθητή της Α’ Δημοτικού. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη ξεκινήσει προανακριτική διαδικασία για να διερευνηθούν πλήρως τα γεγονότα.

Προς το παρόν, αποφασίστηκε η προσωρινή απομάκρυνση της εκπαιδευτικού από το 1ο Δημοτικό Λουτρακίου και η τοποθέτησή της στο 3ο Δημοτικό Λουτρακίου και στο Δημοτικό Σχολείο Περαχώρας. Ήδη αρκετοί γονείς από τα σχολεία όπου τοποθετήθηκε εξέφρασαν επιφυλάξεις για το ότι θα βρίσκεται στις τάξεις των παιδιών τους.

Ο προϊστάμενος της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντρίμερης, ανέφερε ότι μόλις ολοκληρωθεί η προανακριτική διαδικασία, η εκπαιδευτικός θα κληθεί σε απολογία, προκειμένου να ληφθεί η τελική απόφαση για την υπόθεσή της. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι από τη στιγμή που η δασκάλα απομακρύνθηκε από το σχολείο όπου σημειώθηκε το περιστατικό, «η κατάσταση έχει ηρεμήσει σημαντικά».

Η συγκεκριμένη δασκάλα περίπου 45 ετών, διδάσκει το μάθημα των Εικαστικών. Ωστόσο, σύμφωνα με μαρτυρίες γονέων και εκπαιδευτικών, έχει παρακάμψει αρκετές φορές το πρόγραμμα, επιλέγοντας να διδάξει Θρησκευτικά «λόγω των προσωπικών της πεποιθήσεων». Παρά τις σχετικές επισημάνσεις που της έγιναν, η πρακτική αυτή συνέχισε να επαναλαμβάνεται, όπως αναφέρουν οι μαρτυρίες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:51ΕΛΛΑΔΑ

«Αδειάζει» από δίκυκλα η Αθήνα: Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

14:50ΚΟΣΜΟΣ

Κρίστιαν Άνταμς: Ποιος είναι ο «άγνωστος» αδερφός της Βικτόρια Μπέκαμ - Η εκπληκτική τους ομοιότητα

14:48ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR - Παρτιζάν: Ένα ακόμα sold out στο Telekom Center

14:47ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Discover Your AURA | by Ploom: Η απόλυτη sensorial εμπειρία με το Ploom AURA

14:44ΕΛΛΑΔΑ

Το χριστουγεννιάτικο δέντρο κοσμεί το Σύνταγμα και «μαγνητίζει» τα βλέμματα – Πότε θα φωταγωγηθεί

14:39ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Θεοδωρικάκος: Η νομοθετική παρέμβαση για την επέκταση των οικονομικών δραστηριοτήτων της ΟΝΕΧ στα Ναυπηγεία Ελευσίνας είναι προς όφελος των εργαζομένων, της ανάπτυξης και της πατρίδας μας

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έχασε τη ζωή της η 13χρονη στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

14:35ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Η ανυπομονησία του Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία ανησυχεί το Κίεβο

14:29ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Νέα προβλήματα στην υδροδότηση από την νυχτερινή βροχόπτωση

14:25ΜΠΑΣΚΕΤ

ΕΕΑ: «Πράσινο φως» στον Μυστακίδη για τις μετοχές της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

14:18ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Είπε «ευχαριστώ στον Τραμπ για όσα έχει κάνει για την Αμερική και τον κόσμο» - Το «καρφί» από τον Αμερικανό πρόεδρο

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε σε 17χρονη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Το εντυπωσιακό καρέ της «καυτής» τριάδας του Παναθηναϊκού

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση το ζευγάρι που κατανάλωσε τοξικά μανιτάρια – Τα είχαν μαζέψει από το βουνό

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Κομμένοι δρόμοι στα δύο και αποκλεισμένα χωριά στα Μετέωρα από την κακοκαιρία

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση Καραναστάση

14:00ΕΘΝΙΚΑ

Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει για τους κληρωτούς - Κάθε πότε θα γίνεται η κατάταξή τους

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Κατολισθήσεις και κλειστοί δρόμοι στα Τζουμέρκα – Έκκληση για περιορισμό μετακινήσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:10ΕΛΛΑΔΑ

Λουτράκι: «Είναι εν δυνάμει βιαστής» φώναζε η δασκάλα για τον 6χρονο μαθητή που την ακούμπησε

14:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για την παραίτηση Καραναστάση

14:37ΕΛΛΑΔΑ

Πώς έχασε τη ζωή της η 13χρονη στο 2ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Πειραιά

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: «Δεν έχει ξανασυμβεί τέτοιο περιστατικό στο σχολείο», λέει στο Newsbomb μητέρα μετά τον θάνατο 13χρονης σε σχολείο

12:25ΕΘΝΙΚΑ

Αλλάζουν όλα με τις αναβολές για σπουδές και λόγους υγείας - Τι προβλέπεται στο νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Λύθηκε το μυστήριο με τους σεισμούς - Τι συνέβη κάτω από τον πυθμένα

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση το ζευγάρι που κατανάλωσε τοξικά μανιτάρια – Τα είχαν μαζέψει από το βουνό

11:39ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Κάθειρξη 25 ετών σε Ουκρανό που σκότωσε τους ληστές του με το αυτοκίνητό του – Βίντεο με τη στιγμή που τον απειλούν με όπλο

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην ανατολική Θεσσαλονίκη: Αγέλες άγριων σκύλων έχουν κατακρεουργήσει εκατοντάδες γάτες - Επιτίθενται και σε ανθρώπους, σφυρίζουν αδιάφορα οι υπεύθυνοι

14:00ΕΘΝΙΚΑ

Στρατιωτική θητεία: Τι αλλάζει για τους κληρωτούς - Κάθε πότε θα γίνεται η κατάταξή τους

09:55ΚΟΣΜΟΣ

Ακραία φρίκη στην Τουρκία: Νεκρός 15χρονος, όταν τον ακινητοποίησαν και με σωλήνα αεροσυμπιεστή κατέστρεψαν όργανα του σώματός του ως «φάρσα»

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σε ισχύ το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ – Διήμερο κακοκαιρίας με σφοδρές καταιγίδες στη μισή χώρα – Σαββατοκύριακο με ραγδαία πτώση της θερμοκρασίας

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 21 Νοεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν - Μεγάλη Θεομητορική εορτή για την Ορθοδοξία

13:46ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Εικόνες Αποκάλυψης στους Καρουσάδες μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

11:00WHAT THE FACT

Γιγαντιαίο ανακόντα έκλεισε τον δρόμο και οι οδηγοί έλυσαν το πρόβλημα με αυτόν τον τρόπο

11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τραγωδία στον Πειραιά: Πνίγηκε 13χρονη από φαγητό στο σχολείο της

14:51ΕΛΛΑΔΑ

«Αδειάζει» από δίκυκλα η Αθήνα: Μεγάλη επιχείρηση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

10:10ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: Ένοχος ο 35χρονος μοτοσικλετιστής για τον θάνατο βρέφους σε τροχαίο – Οι στιγμές αρχαίας τραγωδίας στην άσφαλτο

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Άργος: Αγέλη αδέσποτων σκύλων επιτέθηκε σε 17χρονη - Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ