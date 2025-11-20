Λουτράκι: Δασκάλα δημοτικού κατήγγειλε 6χρονο μαθητή για απρεπή συμπεριφορά!

Έντονη ανησυχία προκαλεί η καταγγελία που έγινε από δασκάλα στο 1ο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου κατά ενός 6χρονου μαθητή, αναστατώνοντας τη σχολική κοινότητα και φέρνοντας στο προσκήνιο ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια και τη διαχείριση μικρών παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσίευσε το taygetosnews.gr, η δασκάλα της Α’ Δημοτικού ανέφερε αρχικά στον διευθυντή του σχολείου πως ο μαθητής την θώπευσε εντός της τάξης. Ο διευθυντής συνέστησε ψυχραιμία και τόνισε ότι δεν πρέπει να δοθεί μεγάλη έκταση στο περιστατικό, δεδομένης της ηλικίας του παιδιού.

Παρά τις αρχικές συμβουλές, η δασκάλα δεν παρέμεινε σιωπηλή και δύο ημέρες αργότερα κατέθεσε επίσημη καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα. Οι αστυνομικοί ενημέρωσαν ότι, σε περιπτώσεις τόσο μικρών παιδιών, η διαδικασία περιορίζεται στην ενημέρωση των γονέων, οι οποίοι και προσήλθαν για να ενημερωθούν σχετικά.

Οι γονείς του μαθητή απάντησαν με αντίστοιχη καταγγελία κατά της δασκάλας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Κορινθίας, θεωρώντας την αντίδρασή της υπερβολική. Η διεύθυνση της εκπαίδευσης ξεκίνησε προανακριτική διαδικασία, ενώ παράλληλα αποφασίστηκε η προσωρινή μετάθεση της δασκάλας σε άλλα σχολεία της περιοχής, συγκεκριμένα στο3ο δημοτικό Λουτρακίου και στο σχολείο της Περαχώρας.

Ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας, Δημήτρης Ντρίμερης, ανέφερε στο taygetosnews.gr: «Έχουμε ενημερωθεί από την πρώτη στιγμή για το περιστατικό με την καταγγελία της δασκάλας στην αστυνομία για 6χρονο μαθητή στο1ο δημοτικό σχολείο Λουτρακίου και βρισκόμαστε στο στάδιο της προανακριτικής. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία δεν είναι σκόπιμο να προβούμε σε περαιτέρω σχόλια».

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, το περιστατικό συνέβη όταν ο μαθητής, επιθυμώντας να δείξει μια εργασία του στη δασκάλα, την άγγιξε σε συγκεκριμένο σημείο του σώματος της, προκαλώντας την αντίδραση της δασκάλας. Το θέμα πλέον εξετάζεται με προσοχή από τις αρμόδιες αρχές, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του σχολείου και την προστασία των μαθητών και εκπαιδευτικών.