Θεσσαλονίκη: Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση το ζευγάρι που κατανάλωσε τοξικά μανιτάρια

Δηλητηρίαση από μανιτάρια οδήγησε ένα ζευγάρι (ένας άνδρας 65 ετών και μία γυναίκα 55 ετών) στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης το απόγευμα της Πέμπτης (20/11), όπου νοσηλεύονται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση με οξεία ηπατική ανεπάρκεια.

Οι γιατροί αναζητούν διαθέσιμα μοσχεύματα προκειμένου να προχωρήσουν σε μεταμόσχευση εάν κριθεί απαραίτητο, ενώ, περισσότερες λεπτομέρειες έγιναν γνωστές αναφορικά με το περιστατικό.

Συγκεκριμένα, ο άνδρας πήγε την Πέμπτη στο βουνό για να μαζέψει μανιτάρια και όταν γύρισε σπίτι, η σύζυγός του τα τηγάνισε και τα κατανάλωσαν, όπως μετέδωσε η ΕΡΤ.

Αρχικά, πήγαν στο νοσοκομείο Έδεσσας μετά την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων, αλλά η κατάσταση της υγείας τους παρουσίασε επιδείνωση και μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο ΑΧΕΠΑ.

