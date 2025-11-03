Ουαλία: Σκύλος κατασπάραξε μωρό εννέα μηνών

Ένα μωρό μόλις εννέα μηνών έχασε τη ζωή του από επίθεση σκύλου στην Ουαλία. Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής(02/11), στο Ρόγκιτ, ένα μικρό χωριό στη νοτιοανατολική Ουαλία.

Σύμφωνα με την DailyMail, το βρέφος ήταν στο σπίτι συγγενών με τους γονείς του, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένο από την επίθεση. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών, το βρέφος κηρύχθηκε νεκρό στο σημείο, λίγο μετά την άφιξη της αστυνομίας και του ασθενοφόρου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο σκύλος ενδέχεται να είχε τρομάξει από πυροτεχνήματα που ακούστηκαν στην περιοχή, με αποτέλεσμα να επιτεθεί στο μωρό. Η αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση του σκύλου και διενεργεί έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ζώο ανήκει σε κάποια από τις απαγορευμένες ράτσες σκύλων στην Ουαλία.

Το απόγευμα της Δευτέρας (03/11), οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο σκύλος θανατώθηκε.