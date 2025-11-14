Λάικα: Ο σκύλος ρομπότ του ΕΚΠΑ που εντυπωσίασε στην πρώτη στρατιωτική άσκηση με drones

Σε μία εξαιρετικά εντυπωσιακή στρατιωτική άσκηση, οι Ένοπλες Δυνάμεις παρουσίασαν σήμερα στην πράξη τα νέα καινοτόμα συστήματα drone και anti-drone του ελληνικού στρατού. Ανάμεσα στα ιπτάμενα και μη οπλικά συστήματα ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε όμως ένα... τετράποδο.

Το ρομπότ έχει σχεδιαστεί για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Η Λάικα, ο σκύλος ρομπότ του ΕΚΠΑ, που δημιουργήθηκε από το τμήμα αεροδιαστημικής του Πανεπιστημίου, παρουσιάστηκε στη στρατιωτική άσκηση «Αίσιος Οιωνός 2025».

Ο σκύλος ρομπότ παρουσιάστηκε στην άσκηση «Αίσιος Οιωνός 2025» Newsbomb.gr / Χάρης Γκίκας

Σύμφωνα με τον Βάιο Λάπα, καθηγητή του ΕΚΠΑ στο τμήμα αεροδιαστημικής και υπεύθυνο για τη «Λάικα», το συγκεκριμένο ρομπότ χρησιμοποιείται για έρευνα και διάσωση, δηλαδή για να εντοπιστεί κάποιος τραυματίας, σε περιπτώσεις σεισμών και εν γένει φυσικών καταστροφών. Η παρουσία του στη στρατιωτική άσκηση έγινε ώστε να δοκιμαστούν νέοι αλγόριθμοι με σκοπό να βελτιωθεί η προστασία του πολίτη.

Η ονομασία «Λάικα» παραπέμπει σε ένα άλλο σκύλο που αποτέλεσε «ορόσημο» για την τεχνολογική εξέλιξη.

H πραγματική Λάικα ήταν το πρώτο έμβιο ον του πλανήτη μας που μετέβη στο Διάστημα. Επρόκειτο για ένα αδέσποτο σκύλο των δρόμων της Μόσχας, που «επιστρατεύθηκε» από το σοβιετικό διαστημικό πρόγραμμα και εκτοξεύθηκε σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη με το σκάφος Sputnik 2 στις 3 Νοεμβρίου 1957.

Ο σκύλος Λάικα πριν την εκτόξευση.

Διαβάστε επίσης