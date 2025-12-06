Σίσσυ Χρηστίδου: Η εξομολόγηση για τη μάχη της με τα κιλά - «Παχαίνω όταν νιώθω ότι απειλούμαι»

«Είναι κάτι που γίνεται στο μυαλό, έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει να κάνει με την βιολογία. Είναι ψυχική νόσος», σημείωσε χαρακτηριστικά η παρουσιάστρια

Σίσσυ Χρηστίδου: Η εξομολόγηση για τη μάχη της με τα κιλά - «Παχαίνω όταν νιώθω ότι απειλούμαι»
Για τη μάχη της με τα κιλά και πώς επηρεάζεται από τις συναισθηματικές αλλαγές στη ζωή της μίλησε η Σίσσυ Χρηστίδου, μέσα από την εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι» στο Mega, το πρωί του Σαββάτου (6/12), με αφορμή την εξομολόγηση του Αλέξανδρου Κοψιάλη για την υπερφαγία.

«Ήτανε πραγματικά πολύ συγκινητικός ο τρόπος που ο Αλέξανδρος αποφάσισε να μιλήσει δημόσια γι’ αυτό. Γιατί αφορά και πάρα πολύ κόσμο και είναι πάρα πολύ σημαντικό να ακούς ανθρώπους που το περνάνε αυτό ή που το ‘χουν περάσει να μιλάνε δημόσια», ξεκίνησε να λέει η παρουσιάστρια του MEGA.

«Είναι κάτι που γίνεται στο μυαλό, έτσι κι αλλιώς. Δεν έχει να κάνει με την βιολογία. Είναι ψυχική νόσος, ας πούμε, και η υπερφαγία και η ανορεξία και όλα αυτά που σχετίζονται με αυτό. Εκτός αν έχεις -για βιολογικούς λόγους ας πούμε- ασθένειες αλλά εδώ μιλάμε για μια τέτοια περίπτωση. Και το βρίσκω πάρα πολύ γενναίο που μιλάει τόσο ανοιχτά και που μιλάει και την ώρα που βρίσκεται μέσα στο πρόβλημα. Δεν μιλάει έξω απ’ αυτό. Συνήθως μας είναι πολύ πιο εύκολο βγαίνοντας να πούμε πράγματα», σημείωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Εμένα με λυγίζει η εικόνα του. Και ελπίζω να παίρνει τη βοήθεια που χρειάζεται και που αξίζει για να το καταπολεμήσει. Βλέπεις ότι είναι δηλαδή βουρκωμένος… το κουβαλάει αυτό, είναι βαρύ γι’ αυτόν. Και είναι πολύ γενναίο», τόνισε η παρουσιάστρια.

«Εγώ όταν νιώθω ότι βάλλομαι, παίρνω βάρος ουσιαστικά για να προστατευτώ. Έτσι λειτουργεί ας πούμε σε μένα. Δηλαδή είναι η ασφάλειά μου. Όταν νιώθω ότι κινδυνεύω με οποιονδήποτε τρόπο, είτε συναισθηματικά, είτε πρακτικά, Όταν είμαι σε κίνδυνο, παίρνω βάρος. Θέλω να πω όμως ότι αυτό θέλει δουλειά. Δηλαδή πρέπει να το δεις με τον ψυχολόγο, πρέπει να το συζητήσεις και κυρίως είναι εκεί. Εκεί είναι η λύση. Στους ψυχολογικούς παράγοντες, τι είναι αυτό που σε οδηγεί και πώς μπορείς να το αντικαταστήσεις; Με τι μπορείς να το αντικαταστήσεις; Γιατί και εσύ, ο οργανισμός, το κάνει για προστασία. Δεν το κάνει για αυτοκαταστροφή. Απλά είναι αυτοκαταστροφικός ο τρόπος. Αλλά μέσα σου νομίζεις ότι αυτό σε σώζει εκείνη τη στιγμή», σημείωσε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Ξέρεις ότι κάνεις κακό στον εαυτό σου όμως. Απλά δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς, Παύλο. Εμένα ξέρεις τι με ενοχλεί; Όταν λένε «εντάξει ρε παιδί μου, σταμάτα να τρως». Α! Πώς δεν το σκέφτηκα; Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Και εγώ βγάζω το καπέλο στον Αλέξανδρο που μέσα… βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στον πυρήνα του προβλήματος και έχει τη γενναιότητα να το συζητάει», κατέληξε στον σχολιασμό της η Σίσσυ Χρηστίδου.

