Αλέξανδρος Κοψιάλης στο Newsbomb: «H υπερφαγία σου τη βαράει και θα πάρεις να φας ό,τι βρεις»

Στην ημερίδα του Newsbomb για την παχυσαρκία, παρευρέθηκε ο content creator Αλέξανδρος Κοψιάλης και μίλησε για την δική του προσωπική εμπειρία με την υπερφαγία.

«Σταματούσα στο περίπτερο κι έπαιρνα δύο σαλάμια πριν φτάσω στο εστιατόριο για φαγητό», εξομολογήθηκε ο Αλέξανδρος Κοψιάλης.

Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης στο Newsbomb.gr για την υπερφαγία Newsbomb.gr / Λευτέρης Παρτσάλης

Ο content creator μίλησε για την προσωπική του ιστορία και την μάχη του με την υπερφαγία με την Σοφία Μαυραντζά, Content Director της DPG Digital Media. Επισημαίνοντας πως δεν θεωρεί τον εαυτό του πρότυπο και πως σε καμία περίπτωση, κανείς να μην θεωρήσει ότι είναι «οκ» αυτό που κάνει, είπε πως «η υπερφαγία σου τη βαράει και θα πάρεις να φας ό,τι βρεις».

«Είχα συνδυάσει το φαγητό με όλα τα συναισθήματα, με τη χαρά και τη λύπη, με το άγχος, με τη χαλάρωση. Η χαρά που μου δίνει εκείνη την ώρα κρατάει δύο λεπτά και μετά πάλι το ίδιο συναίσθημα επιτρέπει. Αυτή η κίνηση του μασήματος, ήταν φτιαγμένη στο μυαλό μου ώστε να βγαίνει ένα συναίσθημα καταστροφής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ακόμη κι αν έχω καταναλώσει μεγάλες ποσότητες φαγητού, τις διαγράφω και ξανατρώω. Έχει τύχει να σταματήσω στο περίπτερο, και να κάνω λογαριασμό 30 ευρώ - τι μπορείς να πάρεις από το περίπτερο και να κοστίζει 30 ευρώ;» είπε και συνέχισε: «Βγαίνω με τον μικρό και διαλέγω παιδότοπο αναλόγως με το πού έχει την πιο νόστιμη κοτομπουκιά. Με βλέπουν στα μαγαζιά και ξέρουν τι θα παραγγείλω».

Τόνισε επίσης πως θεωρεί πως είναι ασθενής και εξήγησε πως δεν μπορεί να αγαπήσει τον εαυτό του με αυτά που κάνει: «Το θεωρώ ασθένεια, πολλοί λένε "αγάπα το σώμα σου, αποδέξου το", δεν μπορώ να το αποδεχθώ, δεν μου αρέσει αυτή η εικόνα. Δεν θέλω ούτε ένας άνθρωπος να με δει και να πιστέψει ότι αυτό το σώμα είναι υγεία».

«Μέχρι τα 40 μου χρόνια αν με ρώταγες αν είχα κάνει γυμναστική γελούσα βλακωδώς», είπε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Σημαντικά μηνύματα έστειλε από το βήμα της ημερίδας του Newsbomb για την παχυσαρκία και ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

«Οι επιδράσεις του προγράμματος δεν φαίνονται αμέσως, θέλουν κάποιο χρόνο. Πάμε στα σχολεία, μιλούν οι ειδικοί, λένε στα παιδιά πώς να τρώνε, αλλά για να αλλάξει ο τρόπος ζωής των ανθρώπων αυτό παίρνει χρόνο. Μην περιμένετε κάποια συγκλονιστική αλλαγή από Δευτέρα σε Τρίτη», είπε ο υπουργός, ενώ έθεσε ορίζοντα την επόμενη 5ετία για να υπάρξουν αποτελέσματα του προγράμματος.

«Μέχρι τα 40 μου χρόνια αν με ρώταγες αν είχα κάνει γυμναστική γελούσα βλακωδώς», είπε ο κ. Γεωργιάδης για την δική του εμπειρία.

«Ο Άδωνις του παρόντος χρόνου είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Άδωνι του παρελθόντος χρόνου», σημείωσε σε άλλο σημείωσε αναφερόμενος στην αλλαγή της ζωής του. «Όταν έδειξα ότι παίζω τένις δεν το έδειξα για να πω ότι παίζω τένις όπου οι επιδόσεις μου παραμένουν μέτριες, αλλά όπως στις ΗΠΑ που το προβάλλουν για να γίνουν παράδειγμα και να κινητοποιήσουν και άλλους να το κάνουν», επισήμανε.

Ζήτησε να αλλάξουμε τις καθημερινές συνήθειες: «Αν κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα περπάτημα θα δούμε αλλαγή».

«Έχουμε τη μεσογειακή διατροφή και τρώμε γύρο και κεμπάπ, ωραία και αυτά αλλά να καταλάβεις ότι όλα θέλουν ένα μέτρο», πρόσθεσε ο υπουργός τονίζοντας ότι σε όλο τον πίνακα της ΕΕ είμαστε τελευταίοι στις ώρες που πάμε γυμναστήριο.

«Να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη», κάλεσε ο κ. Γεωργιάδης και κλείνοντας εξήρε το έργο της Ειρήνης Αγαπηδάκη.