LIVEBLOG - «Αλλάζουμε ζωή» - Μια ημερίδα του Newsbomb.gr για την παχυσαρκία

Η παχυσαρκία και η παιδική παχυσαρκία συνιστούν προκλήσεις για τη δημόσια υγεία, οι οποίες επηρεάζουν ολοένα και περισσότερες οικογένειες στην Ελλάδα.

Το Newsbomb.gr σε συνδιοργάνωση με την UNICEF, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία μιας ημερίδας αφιερωμένης στην ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη και τις λύσεις για ένα φαινόμενο που απαιτεί συλλογική απάντηση.

Παρακολουθήστε ζωντανά:

Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος. Η Ελλάδα βρίσκεται στις πρώτες θέσεις της Ευρώπης τόσο στην παιδική παχυσαρκία όσο και στην παχυσαρκία ενηλίκων.

Η ανάγκη για εκπαίδευση, ενημέρωση και έγκαιρη παρέμβαση είναι πιο κρίσιμη από ποτέ.

Η ημερίδα ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΖΩΗ στοχεύει να φέρει γύρω από το ίδιο τραπέζι γιατρούς, γονείς, εκπαιδευτικούς, decision makers, ασθενείς και την ίδια την κοινωνία, προτείνοντας λύσεις και αναδεικνύοντας καλές πρακτικές που μπορούν -κυριολεκτικά- να σώσουν ζωές.

Η ημερίδα πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την UNICEF, με την ευγενική υποστήριξη των ΥΓΕΙΑ, μέλος του Ομίλου HHG, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, NOVO NORDISK και EIFRON, καθώς και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Το Πρόγραμμα

9.30 – 10.00: Registration

10.00 – 10.05 Intro Συνεδρίου

10.05 – 10.15 Χαιρετισμός:

Άδωνις Γεωργιάδης, Υπουργός Υγείας

10.15 – 10.30: Παχυσαρκία, μια παγκόσμια απειλή (video)

Dr. Joao Breda, επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα

10.30 – 10.45: Fireside chat: Από τη θεωρία στη δράση: Πώς χτίζουμε μια κοινωνία πρόληψης

Ειρήνη Αγαπηδάκη, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας

Συζήτηση με την Αμαλία Κάτζου, δημοσιογράφο και Corporate Affairs Director της DPG Digital Media

10.45 – 11.00: Keynote Ομιλία - Η παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα

Mr Ghassan Khalil, Διπλωματικός Εκπρόσωπος της UNICEF στην Ελλάδα

Συνέντευξη με την δημοσιογράφο Υγείας και Διευθύντρια του onmed.gr, Διονυσία Προκόπη.

11.00 – 12.00: Η απειλή της Παχυσαρκίας: Είναι η νόσος του 21ου αιώνα;

Ομιλητές:

-Γεώργιος Π. Χρούσος, MD, MACP, MACE, FRCP, Ακαδημαϊκός-Ομότιμος Καθηγητής Παιδιατρικής και Ενδοκρινολογίας, Διευθυντής, Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Υγείας Μητέρας, Παιδιού, και Ιατρικής Ακριβείας, Επικεφαλής, Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

-Κωνσταντίνος Τούτουζας, Πρόεδρος Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας, Καθηγητής Καρδιολογίας ΕΚΠΑ

-Γιώργος Ρόμπολας, Medical, Clinical & Regulatory Director Novo Nordisk Greece & Cyprus

Moderator: Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημοσιογράφος Υγείας



12.00 - 12.25: Η παχυσαρκία στους ενήλικες και οι επιπτώσεις της

Ομιλητές:

-Ευάγγελος Φραγκούλης, MD, MHA, Γενικός / Οικογενειακός Ιατρός, Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής & ΠΦΥ

-Ευάγγελος Γεωργίου, βιοστατιστικός MSC

-Νίκος Πολύζος, Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ και Πρόεδρος Νοσηλευτικής ΔΠΘ

Moderator: Μάνος Χατζηγιάννης, Αρχισυντάκτης Newsbomb.gr



12.25 – 13.00 Παιδική παχυσαρκία: Η πρόληψη ξεκινά από την προσχολική ηλικία

Intro Video - έρευνα UNICEF (2 min)

Ομιλητές:

-Ιωάννης Μανιός, Καθηγητής Διατροφικής Αγωγής και Αξιολόγησης, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής Χαροκοπείου

-Μαρία Δημοπουλου, Εκπαιδευτικός και πολλαπλασιάστρια του «Τροφή για Δράση» της UNICEF στα σχολεία

-Κωνσταντίνος Ι. Νταλούκας, Παιδίατρος, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων

Moderator: Διονυσία Προκόπη, Διευθύντρια onmed.gr

13.00 – 13.25: Διάλειμμα

13.25 – 13.40 Fireside chat: Παχυσαρκία - Προσωπική ιστορία πίσω από την ασθένεια

Αλέξανδρος Κοψιάλης, Content Creator

Η προσωπική του ιστορία για την μάχη του με την υπερφαγία και τα νέα πρότυπα.

Μία συζήτηση με την Σοφία Μαυραντζά, Content Director της DPG Digital Media



13.40 – 14.20: Οι εξελίξεις στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και το μέλλον της θεραπείας

Ομιλητές:

-Eλευθέριος Αζάς, MD, Msc​, Παθολόγος – Διαβητολόγος, Sr Medical Advisor Pharmaserve-Lilly, Αν. Δ/ντής Γ’ Παθολογικής Κλινικής Ν. “ΥΓΕΙΑ’’​

-Ευθυμία Παπαδοπούλου, Παθολόγος-Διαβητολόγος, Συνεργάτης Ζ’ Παθολογικής Κλινικής ΥΓΕΙΑ

-Όλγα Τσιότσιου, Κλινική Διαιτολόγος, ΥΓΕΙΑ

-Ηλίας Καρτασιάδης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Eifron

Moderator: Νατάσσα Σπαγαδώρου, Δημοσιογράφος Υγείας

14.20 – 14.50: Η Ελλάδα αλλάζει κουλτούρα: Εκπαίδευση, Πρόληψη, Ευαισθητοποίηση

Ομιλητές:

-Δημήτριος Κερερές, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Φυσικής Αγωγής, Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής, ΥΠΑΙΘΑ

-Καλλιόπη Τριανταφύλλου, Κλινική Ψυχολόγoς PHD, Μέλος της Πρωτοβουλίας CAMHI

-Θεανώ Τούμα, Ψυχίατρος Παιδιών & Εφήβων, Επιστημονική Σύμβουλος της Πρωτοβουλίας CAMHI - Child Mind Institute

Moderator: Διονυσία Προκόπη, Διευθύντρια Onmed.gr



14.50 – 15.20: Η Ελλάδα αλλάζει κουλτούρα: Άσκηση, Διατροφή, Κοινωνική Ευαισθητοποίηση.

Ομιλητές:

-Αντώνης Τσαπατάκης, Παραολυμπιονίκης και Πρεσβευτής Καλής Θελήσεως της UNICEF

-Ιακωβίνα Σέργη, Διαιτολόγος, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

-Κική Τσιρανίδου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Στήριξης Ατόμων με Παχυσαρκία «Ιμερόεσσα».

Moderator: Χρύσα Γρίβα, Διευθύντρια Σύνταξης Newsbomb.gr



15.20 – 15.40 Fireside chat: Από τη θεωρία στη δράση: Πώς χτίζουμε μια κοινωνία πρόληψης

-Δημήτρης Σταρόβας

Μία εκ βαθέων συζήτηση με την Αμαλία Κάτζου, δημοσιογράφο και Corporate Affairs Director της DPG Digital Media.

-15.40 – 15.50 Closing Remarks

*Θα απευθύνει χαιρετισμό και η Υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη

