Παχυσαρκία: Μια σύγχρονη «πανδημία» και οι λύσεις της ιατρικής

Γράφει ο Δρ. Ηλίας Σδράλης MD, MSc, PhD, IFSO-EC SOEBMS

Στις μέρες μας, δεν χρειάζεται να είναι κανείς γιατρός για να αντιληφθεί ότι η παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα δημόσιας υγείας παγκοσμίως. Πρόκειται για μια πολυπαραγοντική νόσο που χαρακτηρίζεται από υπερβολική συσσώρευση λίπους στο σώμα, με σοβαρές επιπτώσεις, τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περισσότεροι από 650 εκατομμύρια ενήλικες παγκοσμίως είναι παχύσαρκοι, ένας αριθμός που αυξάνεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες.

Είναι παντού γύρω μας, σε φίλους, συγγενείς, συναδέλφους, ίσως ακόμη και στον καθρέφτη μας. Δεν πρόκειται απλώς για μερικά παραπανίσια κιλά, αλλά για μια πραγματική σύγχρονη πανδημία που απειλεί όχι μόνο την εμφάνισή μας, αλλά και την υγεία μας.

Αίτια και επιπτώσεις της παχυσαρκίας

Οι αιτίες της παχυσαρκίας ποικίλλουν και συχνά συνυπάρχουν. Η καθιστική ζωή, η ανθυγιεινή διατροφή, το άγχος, οι ορμονικές διαταραχές και οι γενετικοί παράγοντες παίζουν καθοριστικό ρόλο. Επιπλέον, η σύγχρονη καθημερινότητα, που ευνοεί την ταχεία και πρόχειρη διατροφή, σε συνδυασμό με την έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, συμβάλλει σημαντικά στη διάδοση του φαινομένου.

Η παχυσαρκία δεν είναι απλώς αισθητικό πρόβλημα. Συνδέεται άμεσα με σοβαρές χρόνιες παθήσεις, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, η υπέρταση, οι καρδιαγγειακές παθήσεις, ορισμένοι τύποι καρκίνου και το σύνδρομο υπνικής άπνοιας. Δεν είναι τυχαίο ότι συχνά αποκαλείται «μητέρα πολλών νοσημάτων», καθώς επηρεάζει σχεδόν κάθε σύστημα του οργανισμού.

Η παραδοσιακή προσέγγιση για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας βασίζεται σε αλλαγές του τρόπου ζωής: υγιεινή διατροφή, τακτική άσκηση, ψυχολογική υποστήριξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, φαρμακευτική αγωγή. Ωστόσο, για πολλούς ανθρώπους με κλινική παχυσαρκία (Δείκτης Μάζας Σώματος – ΔΜΣ άνω του 35), οι παραπάνω μέθοδοι δεν επαρκούν για τη μακροχρόνια απώλεια βάρους και τη βελτίωση της υγείας τους.

1763372702714-497772301-1.jpg

Ο Δρ. Ηλίας Σδράλης MD, MSc, PhD, IFSO-EC SOEBMS είναι Χειρουργός Ανώτερου Πεπτικού –Βαριατρικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Νοσογόνου Παχυσαρκίας & Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

Μεταβολικές και Βαριατρικές επεμβάσεις: Μια αποτελεσματική λύση

Σε περιπτώσεις κλινικής παχυσαρκίας, όπου οι συντηρητικές μέθοδοι δεν επαρκούν, οι Μεταβολικές και Βαριατρικές επεμβάσεις έρχονται να προσφέρουν ουσιαστική λύση.

Πρόκειται για χειρουργικές επεμβάσεις που στοχεύουν είτε στη μείωση της ποσότητας τροφής που μπορεί να καταναλώσει ένα άτομο, είτε στην τροποποίηση της απορρόφησης των θρεπτικών συστατικών (κυρίως υδατανθράκων και λιπών) στο έντερο, δύο από τις τρεις βασικές πηγές ενέργειας του οργανισμού, μαζί με τα σάκχαρα.

Πέρα από την απώλεια βάρους, οι επεμβάσεις αυτές έχουν σημαντική επίδραση στη ρύθμιση των μεταβολικών νοσημάτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης και η υπέρταση, γεγονός που εξηγεί γιατί χαρακτηρίζονται και ως «μεταβολικές».

Η επιλογή της κατάλληλης επέμβασης γίνεται βάσει συγκεκριμένου ιατρικού αλγορίθμου, ο οποίος λαμβάνει υπόψη κλινικούς, μεταβολικούς, ανατομικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες. Η εμπειρία του χειρουργού, η πολυεπιστημονική προσέγγιση και η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ γιατρού και ασθενούς αποτελούν τα κλειδιά της επιτυχίας.

Ποια είναι τα οφέλη των μεταβολικών και βαριατρικών επεμβάσεων;

Τα οφέλη είναι εντυπωσιακά. Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν πως οι ασθενείς επιτυγχάνουν απώλεια άνω του 75–80% του υπερβάλλοντος βάρους, με παράλληλη βελτίωση ή ακόμη και πλήρη ύφεση χρόνιων νοσημάτων, όπως ο σακχαρώδης διαβήτης, η υπέρταση, η υπνική άπνοια και η δυσλιπιδαιμία.

Πέρα όμως από τα ιατρικά αποτελέσματα, οι επεμβάσεις αυτές συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, αυξάνουν το προσδόκιμο επιβίωσης, ενισχύουν την κινητικότητα και βελτιώνουν σημαντικά την ψυχολογία και την καθημερινότητα των ασθενών.

Φυσικά, όπως κάθε ιατρική πράξη, και οι βαριατρικές επεμβάσεις ενέχουν κινδύνους και απαιτούν προσεκτική προεγχειρητική και μετεγχειρητική παρακολούθηση από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα: Βαριατρικό Χειρουργό, Καρδιολόγο, Πνευμονολόγο, Γαστρεντερολόγο, Αναισθησιολόγο, Ψυχίατρο, Ψυχολόγο, Παθολόγο, Ενδοκρινολόγο, Διατροφολόγο και άλλους επαγγελματίες υγείας, ώστε να εξασφαλιστεί ολοκληρωμένη φροντίδα.

Η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από την ίδια την επέμβαση, αλλά και από τη μακροχρόνια δέσμευση του ασθενούς σε ένα νέο, υγιεινό τρόπο ζωής.

Συνοψίζοντας, η παχυσαρκία είναι μια σοβαρή και πολυπαραγοντική νόσος, που απαιτεί διεπιστημονική αντιμετώπιση. Όταν οι συντηρητικές μέθοδοι, όπως η φαρμακευτική αγωγή με GLP-1 ανάλογα, δεν επιφέρουν ικανοποιητικό αποτέλεσμα ή λειτουργούν ως προετοιμασία για τα επόμενα βήματα, οι μεταβολικές και βαριατρικές επεμβάσεις μπορούν να προσφέρουν μια πραγματική, αποτελεσματική λύση. Η ενημέρωση και η συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες αποτελούν το πρώτο βήμα για την ανάκτηση της υγείας και της ποιότητας ζωής.

Αλλά δεν είναι «μαγικό χάπι»

Η επέμβαση είναι εργαλείο, όχι λύση από μόνη της. Απαιτεί σωστή προετοιμασία, διαιτολογική παρακολούθηση, ψυχική υποστήριξη και, πάνω απ’ όλα, δέσμευση για μια νέα ζωή.

Όσοι βλέπουν τη βαριατρική επέμβαση ως “γρήγορο δρόμο” συχνά απογοητεύονται. Όσοι όμως την αντιμετωπίζουν ως ευκαιρία για ένα restart, βιώνουν θεαματικά και διαρκή αποτελέσματα.

* Ο Δρ. Ηλίας Σδράλης MD, MSc, PhD, IFSO-EC SOEBMS είναι Χειρουργός Ανώτερου Πεπτικού – Βαριατρικός Χειρουργός, Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Νοσογόνου Παχυσαρκίας & Μεταβολικών Νοσημάτων, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

