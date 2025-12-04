Άδωνις στο Newsbomb: «Είπα ότι παίζω τένις για να κινητροδοτήσω περισσότερους να αθληθούν»

Σημαντικά μηνύματα έστειλε σήμερα από το βήμα της ημερίδας του Newsbomb για την παχυσαρκία ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Το Newsbomb.gr σε συνδιοργάνωση με την UNICEF, ανέλαβε την πρωτοβουλία μιας ημερίδας αφιερωμένης στην ευαισθητοποίηση γύρω από την πρόληψη και τις λύσεις για ένα φαινόμενο που απαιτεί συλλογική απάντηση.

«Οι επιδράσεις του προγράμματος δεν φαίνονται αμέσως, θέλουν κάποιο χρόνο. Πάμε στα σχολεία, μιλούν οι ειδικοί, λένε στα παιδιά πώς να τρώνε, αλλά για να αλλάξει ο τρόπος ζωής τω ανθρώπων αυτό παίρνει χρόνο. Μην περιμένετε κάποια συγκλονιστική αλλαγή από Δευτέρα σε Τρίτη», είπε ο υπουργός.

Ο υπουργός Υγείας έθεσε ορίζοντα την επόμενη 5ετία για να υπάρξουν αποτελέσματα του προγράμματος

Ο υπουργός Υγείας για την αλλαγή στη ζωή του

«Μέχρι τα 40 μου χρόνια αν με ρώταγες αν είχα κάνει γυμναστική γελούσα βλακωδώς», είπε ο κ. Γεωργιάδης

«Ο Άδωνις του παρόντος χρόνου είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από τον Άδωνι του παρελθόντος χρόνου», σημείωσε σε άλλο σημείωσε αναφερόμενος στην αλλαγή της ζωής του. «Όταν έδειξα ότι παίζω τένις δεν το έδειξα για να πω ότι παίζω τένις όπου οι επιδόσεις μου παραμένουν μέτριες, αλλά όπως στις ΗΠΑ που το προβάλλουν για να γίνουν παράδειγμα και να κινητοποιήσουν και άλλους να το κάνουν», επισήμανε.

Ζήτησε να αλλάξουμε τις καθημερινές συνήθειες: «Αν κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα περπάτημα θα δούμε αλλαγή»

Γεωργιάδης: Έχουμε μεσογειακή διατροφή και τρώμε γύρο και κεμπάπ

«‘Έχουμε τη μεσογειακή διατροφή και τρώμε γύρο και κεμπάπ, ωραία και αυτά αλλά να καταλάβεις ότι όλα θέλουν ένα μέτρο», πρόσθεσε ο υπουργός τονίζοντας ότι σε όλο τον πίνακα της ΕΕ είμαστε τελευταίοι στις ώρες που πάμε γυμναστήριο.

«Να δούμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη», κάλεσε ο κ. Γεωργιάδης και κλείνοντας εξήρε το έργο της Ειρήνης Αγαπηδάκη.

