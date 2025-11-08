Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: Ένταση στην εκπομπή - «Μου στήσατε παγίδα»

Ο ηθοποιός κατηγόρησε την Σίσσυ Χρηστίδου ότι δεν τήρησε τη συμφωνία τους και προτίμησε να τον φέρει σε δύσκολη θέση

Newsbomb

Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: Ένταση στην εκπομπή - «Μου στήσατε παγίδα»
YIANNIS.PANAGOPOULOS.EUROKINISSI.GR
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Απόστολος Γκλέτσος είχε ένα ξέσπασμα, αυτή τη φορά σε συζήτησή του με τη Σίσσυ Χρηστίδου, αφού κατά τα λεγόμενά του, δεν τήρησε τη συμφωνία που είχαν κάνει.

Ο ηθοποιός είχε συμφωνήσει να μιλήσει σε τηλεφωνική σύνδεση με την εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι», για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς, που κινούνται νομικά εναντίον του μετά τη δήλωσή του.

Συγεκριμένα, είχε πει: «Δεν μπορούμε να λέμε για το θέατρο επειδή κάποιοι βγαίνουν στις τηλεοράσεις και δίνουν συνεντεύξεις. Οι μπάτσοι πού γα**** τα παιδιά τους και τα βγάζουν ταινίες;».

Ωστόσο, όταν βγήκε στον αέρα, στην εκπομπή έπαιξε το απόσπασμα από την τηλεοπτική του συνύπαρξη με τη Σοφία Μουτίδου και την ένταση στην εκπομπή «Real View». Εκνευρισμένος ο Απόστολος Γκλέτσος, εξέφρασε το παράπονό του στην παρουσιάστρια, λέγοντάς της πως του έστησαν παγίδα, αφού ο ίδιος είχε άλλη συνεννόηση με την αρχισυντάκτρια, Βένια Καραγιάννη. Από την άλλη πλευρά ωστόσο, η Σίσσυ Χρηστίδου υποστήριξε πως ο Απόστολος Γκλέτσος είχε συμφωνήσει να απαντήσει σε μια σχετική ερώτηση.

«Σίσσυ μου, η συμφωνία σήμερα ήταν να βγω και να μιλήσω για το θέμα που έχει προκύψει με τους αστυνομικούς και μου κάνετε αυτή την παγίδα. Έχουμε μιλήσει με τη Βένια Καραγιάννη κι έχουμε κανονίσει κάτι, ότι θα μιλήσω για το θέμα με τους αστυνομικούς. Αυτό τώρα τι είναι; Η συμφωνία ήταν να μιλήσω για τους αστυνομικούς και στο τέλος θα γινόταν μια ερώτηση που θα αφορούσε αυτή την εκπομπή», είπε χαρακτηριστικά.

Τότε, η Σίσσυ Χρηστίδου εξήγησε κι εκείνη την πλευρά της, λέγοντας πως τα όσα λέει εκθέτουν την εκπομπή της. «Η Βένια μου λέει ότι σε ρώτησε κιόλας αν θες να το δούμε μαζί το βίντεο και είπες ναι, Απόστολε. Μισό λεπτάκι, γιατί αυτό εκθέτει την εκπομπή. Λες κάτι στον αέρα, εμείς δεν τα κάνουμε αυτά, είμαστε πολύ συνεπείς», σημείωσε.

Ο Απόστολος Γκλέτσος επέμεινε ζητώντας να βγει η αρχισυντάκτρια στον αέρα για να λυθεί η παρεξήγηση. «Δεν είναι συμπεριφορά αυτή. Λέω την αλήθεια, δεν λέω ψέματα ποτέ. Να βγει η Βένια στον αέρα και να πούμε τι ακριβώς έχουμε συζητήσει. Βγες στον αέρα Βένια να μιλήσουμε. Είπαμε ότι θα δούμε μαζί το βίντεο που αφορά στους αστυνομικούς. Ήταν φάουλ από μέρους σας. Να βγει η Βένια στο τηλέφωνο να μιλήσω μαζί της. Καμία παρεξήγηση δεν λύθηκε, μου στήσατε παγίδα, κανονική παγίδα! Όχι σε μένα αυτά πια! Είσαστε παιδάκια! Είστε παιδιά μου, εγγόνια μου, όχι σε μένα αυτά πια».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:46ΚΟΣΜΟΣ

Η αναζήτηση για το θρυλικό «χρυσό τρένο των Ναζί»

13:38WHAT THE FACT

Άνδρας ζούσε σε σπηλιά χάνοντας την επαφή του με τον χρόνο για 6 μήνες - Τι του συνέβη

13:35ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: 39χρονος για τηλεφωνικές απάτης με λεία 8.000 ευρώ στο Ρέθυμνο

13:29ΚΟΣΜΟΣ

Η πιο τρελή βόλτα: Ψάρια - βεντούζες κάνουν «σερ» στην πλάτη φαλαινών - Σπάνιο βίντεο

13:18WHAT THE FACT

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτός ο τύπος σεντονιού θέτει σε κίνδυνο τη υγεία σας

13:01WHAT THE FACT

Οι πατάτες σας βλάστησαν - Μπορείτε να τις φάτε;

12:59LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: Ένταση στην εκπομπή - «Μου στήσατε παγίδα»

12:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνιος Αθήνας 2025: 8 συμβουλές για «ψαρωμένους» δρομείς, αλλά και για «παλιές καραβάνες»

12:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Επιβεβαιώνονται οι φόβοι για μαζικό τάφο 800 μωρών στο «ίδρυμα του τρόμου» - Οι ανασκαφές βγάζουν διαρκώς λείψανα

12:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι ευχές του Κυριάκου Μητσοτάκη στους αθλητές του 42ου Αυθεντικού Μαραθωνίου - «Το τρέξιμο είναι όπως η ζωή»

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Αχαΐα: Συνελήφθη ο 13χρονος που κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Χειροπέδες σε δύο 15χρονους

12:20TRAVEL

Πρασονήσι: Εκεί όπου ενώνονται δύο θάλασσες στο νοτιότερο άκρο της Ρόδου

12:10ΕΛΛΑΔΑ

Αλεξανδρούπολη: Σύλληψη τριών διακινητών στον Έβρο - Μετέφεραν παράνομα μετανάστες

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

11:59ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου ο έγκλειστος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

11:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Έλεγχοι της ΕΛΑΣ σε οίκους ανοχής στην Αθήνα – Έγιναν 15 συλλήψεις

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Φάκελος κυκλοφοριακό: Τριπλάσιος χρόνος για μία απόσταση 10 χλμ - 111 ώρες σε μποτιλιάρισμα το χρόνο οι Αθηναίοι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:59LIFESTYLE

Απόστολος Γκλέτσος σε Σίσσυ Χρηστίδου: Ένταση στην εκπομπή - «Μου στήσατε παγίδα»

12:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σοκ στην Αχαΐα: Συνελήφθη ο 13χρονος που κατέρρευσε από χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Χειροπέδες σε δύο 15χρονους

12:16WHAT THE FACT

Αυτός είναι ο πλουσιότερος βασιλιάς στον κόσμο: Κατέχει 17.000 σπίτια, 38 ιδιωτικά τζετ, 300 αυτοκίνητα και 52 πολυτελή σκάφη

10:56ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Φιλικές οι σχέσεις Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων μέχρι το μακελειό - Η κοινή φωτογραφία

13:38WHAT THE FACT

Κομήτης 3I/ATLAS: Η τρομακτική πρόβλεψη του Στίβεν Χόκινγκ για τα διαστημικά αντικείμενα

12:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ - Οι περιοχές που είναι στο «κόκκινο»

11:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες ταυτότητες: Τι ισχύει για όσους εξέδωσαν πριν βγάλουν Προσωπικό Αριθμό

13:38WHAT THE FACT

Άνδρας ζούσε σε σπηλιά χάνοντας την επαφή του με τον χρόνο για 6 μήνες - Τι του συνέβη

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 8 Νοεμβρίου: Η Μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας - Σε ποιους θα πείτε χρόνια πολλά

08:07WHAT THE FACT

Γυναίκα ισχυρίζεται ότι είναι εξωγήινη - Και ισχυρίζεται ότι έχει αποδείξεις

12:48ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα θέρμανσης: Τη Δευτέρα ανοίγει η πλατφόρμα

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Μαθητής έκανε χρήση ναρκωτικών μέσα στο σχολείο - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμούς

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανάπαυλα» των έντονων φαινομένων την Παρασκευή – Διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας από το Σάββατο

11:09ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Η τούρτα για τα γενέθλια του - «Την έφτιαξε το κοριτσάκι μου, η Ευγενία»

11:57ΚΟΣΜΟΣ

«Υποσχεθήκαμε να μην φάμε ο ένας τον άλλον»: Η συγκλονιστική επιβίωση 6 ναυαγών 38 ημέρες στον ωκεανό, κυκλωμένοι από καρχαρίες και φάλαινες

09:38WHAT THE FACT

Το δίευρο που μπορεί να αξίζει 5.000 ευρώ

13:18WHAT THE FACT

Οι ειδικοί προειδοποιούν: Αυτός ο τύπος σεντονιού θέτει σε κίνδυνο τη υγεία σας

09:42ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Μυστήριο με την τρίτη οικογένεια που έφτιαξε τη βόμβα - Τα σενάρια εμπλοκής στο μακελειό

12:04WHAT THE FACT

Η βροχή είναι ασταμάτητη; Μάθετε τη νορβηγική μέθοδο για να στεγνώσετε τα ρούχα σε πέντε λεπτά

06:30ΕΛΛΑΔΑ

42ος Αυθεντικός Μαραθώνιος Αθήνας 2025: Οι κλειστοί δρόμοι στο κέντρο - Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ