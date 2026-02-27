Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες στην Περιφ. Υμηττού

Πού εντοπίζονται προβλήματα

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες στην Περιφ. Υμηττού
Με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα το απόγευμα της Παρασκευής (27/02) στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 20-25΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης, και στο αντίθετο ρέυμα έως και 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

Στην Περιφ. Υμηττού οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά από κόμβο Παπάγου έως την έξοδο για Καρέα.

Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» είναι πολλά τμήματα του Κηφισού, η Αλίμου-Κατεχάκη στον κόμβο με την Περιφερειακή Υμηττού και η Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου.

