Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες στην Περιφ. Υμηττού

Με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα το απόγευμα της Παρασκευής (27/02) στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας.

Στην Αττική Οδό παρατηρούνται καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 20-25΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης, και στο αντίθετο ρέυμα έως και 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

Στην Περιφ. Υμηττού οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20 λεπτά από κόμβο Παπάγου έως την έξοδο για Καρέα.

Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα 20΄-25΄από κόμβο Μαραθώνος έως κόμβο Μεταμόρφωσης.

Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:

5'-10΄ στην έξοδο για Λαμία,

15΄-20΄ από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

Περιφ. Υμηττού καθυστερήσεις 15΄-20΄ από κόμβο Παπάγου έως την έξοδο για Καρέα. https://t.co/xmAIxcozc1 — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) February 27, 2026

Την ίδια ώρα, στο «κόκκινο» είναι πολλά τμήματα του Κηφισού, η Αλίμου-Κατεχάκη στον κόμβο με την Περιφερειακή Υμηττού και η Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου.