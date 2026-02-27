800.000 ειδοποιήσεις στους αστρονόμους από το παρατηρητήριο που παρακολουθεί τον νυχτερινό ουρανό

Οι ειδοποιήσεις αφορούν σε αλλαγές του σύμπαντος σε πραγματικό χρόνο με απόκλιση 2 λεπτών

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

800.000 ειδοποιήσεις στους αστρονόμους από το παρατηρητήριο που παρακολουθεί τον νυχτερινό ουρανό
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μία έντονη νύχτα με μία σειρά ειδοποιήσεων κράτησε ξάγρυπνους του αστρονόμους.

Το Αστεροσκοπείο Vera C. Rubin που παρατηρεί το σκοτεινό σύμπαν, ειδοποιώντας σε πραγματικό χρόνο για τις συνεχιζόμενες αλλαγές στον ουρανό, το βράδυ της Τρίτης έστειλε 800.000 ειδοποιήσεις στους υπολογιστές των αστρονόμων σε όλο τον κόσμο.

Το Alert Production Pipeline, ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, έχει σχεδιαστεί για να παράγει τελικά έως και 7 εκατομμύρια ειδοποιήσεις τη νύχτα, τεκμηριώνοντας ουράνια γεγονότα που εντοπίστηκαν από τον Rubin.

«Η κλίμακα και η ταχύτητα των ειδοποιήσεων είναι άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο Hsin-Fang Chiang, προγραμματιστής λογισμικού στο SLAC National Accelerator Laboratory και επικεφαλής των επιχειρήσεων για την επεξεργασία δεδομένων στο U.S. Data Facility.

Σχεδόν δύο δεκαετίες στα σκαριά, το Παρατηρητήριο Rubin διαθέτει τη μεγαλύτερη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που κατασκευάστηκε ποτέ για την αστρονομία και ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πρωτεύον κάτοπτρο 8,4 μέτρων.

Το σύστημα ειδοποίησης του τηλεσκοπίου ειδοποιεί τους αστρονόμους για ενδιαφέροντα αστρονομικά γεγονότα εντός δύο λεπτών από την ανακάλυψή τους.

«Συνδέοντας τους επιστήμονες με μια τεράστια και συνεχή ροή πληροφοριών, το Παρατηρητήριο NSF-DOE Rubin θα καταστήσει δυνατή την παρακολούθηση των γεγονότων του σύμπαντος καθώς εκτυλίσσονται, από τα εκρηκτικά έως τα πιο αμυδρά και φευγαλέα», δήλωσε ο Luca Rizzi, διευθυντής προγράμματος για ερευνητική υποδομή στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών.

Η πρώτη παρτίδα ειδοποιήσεων περιελάμβανε ανιχνεύσεις σουπερνόβα, μεταβλητών αστέρων, ενεργών γαλαξιακών πυρήνων και αστεροειδών που εντοπίστηκαν πρόσφατα στο ηλιακό σύστημα

Η εκτόξευση του συστήματος ειδοποίησης του Rubin προηγείται της Legacy Survey of Space and Time (LSST) του τηλεσκοπίου, που θα εκτοξευθεί αργότερα φέτος. Κατά τη διάρκεια της επερχόμενης 10ετούς έρευνας, ο Rubin θα δημιουργεί ένα στιγμιότυπο ευρέος πεδίου του νότιου ουρανού κάθε λίγες νύχτες.

Το Παρατηρητήριο Rubin, σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός βουνού στις Χιλιανές Άνδεις, δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες που τραβήχτηκαν από την κάμερα 3.200 megapixel στο κοινό στις 23 Ιουνίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής του λειτουργίας, το τηλεσκόπιο κατέγραψε εκατομμύρια γαλαξίες και αστέρια διάσπαρτα στον Γαλαξία μας, εκτός από 2.104 αστεροειδείς που δεν είχαν ξαναδεί.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του LSST, ο Rubin αναμένεται να παρατηρήσει περισσότερα αντικείμενα από όλα τα άλλα οπτικά παρατηρητήρια μαζί και να πλημμυρίσει τους υπολογιστές των αστρονόμων με ειδοποιήσεις.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Γαστούνη: Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε καταυλισμό Ρομά - 13 συλλήψεις

19:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Το πρόγραμμα των αγώνων με την Τσέλιε

19:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Οι ώρες των αναμετρήσεων με την Ρεάλ Μπέτις

19:02ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Α' Χαιρετισμοί - LIVE: Η ακολουθία από τον Μητροπολιτικό Ναό Αποστόλου Παύλου Κορίνθου

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: «Πολλές ερωτήσεις» για τον Μπιλ Κλίντον από τους Ρεπουμπλικανούς - «Δεν είχα καμία ιδέα για τις εγκληματικές του δραστηριότητες»

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Μετά την Ελλάδα, ταξιδιωτικές οδηγίες για Ισραήλ και Ιράν από Βρετανία και Γαλλία 

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

18:48ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

800.000 ειδοποιήσεις στους αστρονόμους από το παρατηρητήριο που παρακολουθεί τον νυχτερινό ουρανό

18:42LIFESTYLE

Η Τζένιφερ Γκάρνερ μιλά για τα υπέρ και τα κατά της «συν-γονεϊκότητας» με τον Μπεν Άφλεκ μετά τον χωρισμό τους

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι εξάλειψαν «Ουκρανή Αμαζόνα» - Νεκρή 31χρονη ελεύθερη σκοπευτής

18:31ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Είχε σύσκεψη με τον επικεφαλής της CENTCOM - Πυροδότησε ανησυχία ότι οι ΗΠΑ είναι κοντά σε ένα στρατιωτικό πλήγμα στο Ιράν

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Βίντεο ντοκουμέντο από καβγά πατέρα και γιου πριν τη δολοφονία - Ο 50χρονος χτυπά τον ανήλικο

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο «Ελ. Βενιζέλος»: 67χρονη πέθανε κατά την αποβίβασή της από αεροσκάφος

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης - Τον υπέδειξε ο 19χρονος

18:15ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ξετρελάθηκε με την σπανακόπιτα ο Ιφί της Παρί

18:01ΚΟΣΜΟΣ

Μιλάνο: Τραμ εκτροχιάστηκε παγιδεύοντας ανθρώπους - Ένας νεκρός, δεκάδες τραυματίες

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ στους Έλληνες: Αποφύγετε επισκέψεις σε Ισραήλ και Ιράν

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Καθυστερήσεις 25 λεπτών στην Αττική Οδό - Αργές ταχύτητες στην Περιφ. Υμηττού

17:53ΕΛΛΑΔΑ

Άσκηση «ΑΣΤΡΑΠΗ 1/26» του Πολεμικού Ναυτικού, στο κεντρικό Αιγαίο

17:53ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Στο «Cartuja» ο εκτός έδρας αγώνας με την Μπέτις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:17ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 17χρονου στο Λουτράκι: Συνελήφθη ο ανήλικος δράστης - Τον υπέδειξε ο 19χρονος

18:26ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Βίντεο ντοκουμέντο από καβγά πατέρα και γιου πριν τη δολοφονία - Ο 50χρονος χτυπά τον ανήλικο

18:18ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στο «Ελ. Βενιζέλος»: 67χρονη πέθανε κατά την αποβίβασή της από αεροσκάφος

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: 6χρονο βρέθηκε ημίγυμνο και χωρίς παπούτσια στο κρύο - Συνελήφθη η μητέρα του

16:33ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Εμφανίστηκε οικειοθελώς στις γερμανικές Αρχές η 16χρονη

14:36LIFESTYLE

Κώστας Δόξας: Επιχείρησε να προβάλει βίντεο με την κόρη του στον αέρα - «Το παιδί μου κλαίει, γιατί το βάζει 7 ώρες τιμωρία η μητέρα του»

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Φωτογραφίες ντοκουμέντα από τους καβγάδες πατέρα και γιου

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ρώσοι εξάλειψαν «Ουκρανή Αμαζόνα» - Νεκρή 31χρονη ελεύθερη σκοπευτής

16:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με αντικυκλωνικές συνθήκες κάνει «πρεμιέρα» ο Μάρτιος - Πώς θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Ταξιδιωτική οδηγία από ΥΠΕΞ στους Έλληνες: Αποφύγετε επισκέψεις σε Ισραήλ και Ιράν

17:32ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Δεν θέλει να έχει καμία επικοινωνία με τους γονείς της - Πού έμενε στο Βερολίνο

05:26ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 27 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

16:16ΕΛΛΑΔΑ

Αντιγόνη Πανέλλη: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στη δημοσιογράφο

17:45LIFESTYLE

Η Δέσποινα Βανδή έφερε το Πάσχα νωρίτερα: Μπήκε στην κουζίνα και έψησε τσουρέκια με τον κουμπάρο της

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Σε κόκκινο συναγερμό το Ισραήλ για χτύπημα στο Ιράν: Ανοίγουν καταφύγια – Σε εκκενώσεις προχωρούν ΗΠΑ, Βρετανία, Κίνα και Καναδάς

15:23ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία μητέρας στο Newsbomb για την παιδίατρο στη Ζάκυνθο: «Έδιωξε 3 μηνών βρέφος από το νοσοκομείο και μας είπε "για να μάθετε να φέρεστε"»

18:56ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη, 3 χρόνια μετά: «Όπως πονώ εγώ να πονέσεις κι εσύ, αυτό είναι δικαιοσύνη», λέει στο Newsbomb.gr ο Χρήστος Χούπας

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πώς θα λειτουργήσουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς αύριο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου

15:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αυτή είναι η αντίπαλος στους «16» του Conference League

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ