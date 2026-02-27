800.000 ειδοποιήσεις στους αστρονόμους από το παρατηρητήριο που παρακολουθεί τον νυχτερινό ουρανό

Μία έντονη νύχτα με μία σειρά ειδοποιήσεων κράτησε ξάγρυπνους του αστρονόμους.

Το Αστεροσκοπείο Vera C. Rubin που παρατηρεί το σκοτεινό σύμπαν, ειδοποιώντας σε πραγματικό χρόνο για τις συνεχιζόμενες αλλαγές στον ουρανό, το βράδυ της Τρίτης έστειλε 800.000 ειδοποιήσεις στους υπολογιστές των αστρονόμων σε όλο τον κόσμο.

Το Alert Production Pipeline, ένα λογισμικό που αναπτύχθηκε στο Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον, έχει σχεδιαστεί για να παράγει τελικά έως και 7 εκατομμύρια ειδοποιήσεις τη νύχτα, τεκμηριώνοντας ουράνια γεγονότα που εντοπίστηκαν από τον Rubin.

NSF-DOE @VRubinObs has released its first alerts documenting astronomical events spotted by the observatory. The alerts call scientists' attention to new asteroids, exploding stars and other changes in the night sky. ? https://t.co/fwvTN6hQ3Q pic.twitter.com/iAo5cqUcq2 — U.S. National Science Foundation (@NSF) February 25, 2026

«Η κλίμακα και η ταχύτητα των ειδοποιήσεων είναι άνευ προηγουμένου», δήλωσε ο Hsin-Fang Chiang, προγραμματιστής λογισμικού στο SLAC National Accelerator Laboratory και επικεφαλής των επιχειρήσεων για την επεξεργασία δεδομένων στο U.S. Data Facility.

Σχεδόν δύο δεκαετίες στα σκαριά, το Παρατηρητήριο Rubin διαθέτει τη μεγαλύτερη ψηφιακή φωτογραφική μηχανή που κατασκευάστηκε ποτέ για την αστρονομία και ένα εξαιρετικά ευαίσθητο πρωτεύον κάτοπτρο 8,4 μέτρων.

Το σύστημα ειδοποίησης του τηλεσκοπίου ειδοποιεί τους αστρονόμους για ενδιαφέροντα αστρονομικά γεγονότα εντός δύο λεπτών από την ανακάλυψή τους.

«Συνδέοντας τους επιστήμονες με μια τεράστια και συνεχή ροή πληροφοριών, το Παρατηρητήριο NSF-DOE Rubin θα καταστήσει δυνατή την παρακολούθηση των γεγονότων του σύμπαντος καθώς εκτυλίσσονται, από τα εκρηκτικά έως τα πιο αμυδρά και φευγαλέα», δήλωσε ο Luca Rizzi, διευθυντής προγράμματος για ερευνητική υποδομή στο Εθνικό Ίδρυμα Επιστημών.

Η πρώτη παρτίδα ειδοποιήσεων περιελάμβανε ανιχνεύσεις σουπερνόβα, μεταβλητών αστέρων, ενεργών γαλαξιακών πυρήνων και αστεροειδών που εντοπίστηκαν πρόσφατα στο ηλιακό σύστημα

Η εκτόξευση του συστήματος ειδοποίησης του Rubin προηγείται της Legacy Survey of Space and Time (LSST) του τηλεσκοπίου, που θα εκτοξευθεί αργότερα φέτος. Κατά τη διάρκεια της επερχόμενης 10ετούς έρευνας, ο Rubin θα δημιουργεί ένα στιγμιότυπο ευρέος πεδίου του νότιου ουρανού κάθε λίγες νύχτες.

Το Παρατηρητήριο Rubin, σκαρφαλωμένο στην κορυφή ενός βουνού στις Χιλιανές Άνδεις, δημοσίευσε τις πρώτες εικόνες που τραβήχτηκαν από την κάμερα 3.200 megapixel στο κοινό στις 23 Ιουνίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής του λειτουργίας, το τηλεσκόπιο κατέγραψε εκατομμύρια γαλαξίες και αστέρια διάσπαρτα στον Γαλαξία μας, εκτός από 2.104 αστεροειδείς που δεν είχαν ξαναδεί.

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του LSST, ο Rubin αναμένεται να παρατηρήσει περισσότερα αντικείμενα από όλα τα άλλα οπτικά παρατηρητήρια μαζί και να πλημμυρίσει τους υπολογιστές των αστρονόμων με ειδοποιήσεις.