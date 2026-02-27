Κρήτη: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου – Μοιρών
Δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (27/02) στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών στην Κρήτη, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.
Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία φέρουν ελαφρά τραύματα.
Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα πληρώματα των οποίων παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τους τραυματίες στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.
*Με πληροφορίες από neakriti.gr
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:39 ∙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ
Λουτράκι: Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 17χρονου
20:34 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Νορβηγία: Σκάνδαλο στο ποδόσφαιρο με χειραγωγημένους αγώνες
19:06 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΑΕΚ: Το πρόγραμμα των αγώνων με την Τσέλιε
19:04 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Οι ώρες των αναμετρήσεων με την Ρεάλ Μπέτις
05:26 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ