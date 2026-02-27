Κρήτη: Τρεις τραυματίες σε τροχαίο στην Εθνική Οδό Ηρακλείου – Μοιρών

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (27/02) στην εθνική οδό Ηρακλείου-Μοιρών στην Κρήτη, όταν δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους υπό συνθήκες που μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνιστεί.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν τρία άτομα, τα οποία φέρουν ελαφρά τραύματα.

Στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα πληρώματα των οποίων παρείχαν τις πρώτες βοήθειες και μετέφεραν τους τραυματίες στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.

*Με πληροφορίες από neakriti.gr

